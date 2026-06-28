کارشناس بازار سرمایه گفت: یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های منفی امروز، خروج هفت هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - ملیکا برقی زاده کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شاخص کل بورس با کاهش ۱۰۰ هزار و ۷۸۷ واحدی، افتی معادل ۱.۹۵ درصد را ثبت کرد و در سطح پنج میلیون و ۷۵ هزار و ۵۶۹ واحد ایستاد. این کاهش قابل توجه، یکی از سنگین‌ترین افت‌های اخیر بازار محسوب می‌شود و نشان‌دهنده فشار فروش گسترده در نماد‌های شاخص‌ساز است؛ در همین حال شاخص هم‌وزن نیز وضعیت بدتری را تجربه کرد و با افت ۲۰ هزار و ۳۰۵ واحدی معادل ۱.۵۲ درصد، به سطح یک میلیون و ۳۱۷ هزار و ۲۳۰ واحد عقب نشست؛ موضوعی که تایید می‌کند فشار فروش تنها محدود به بزرگان بازار نبوده و کلیت بازار را درگیر کرده است.

حجم و ارزش معاملات بورس

او افزود: ارزش معاملات خرد امروز به ۳۲ هزار و ۴۸۲ میلیارد تومان رسید؛ رقمی بالا که از حضور فعال معامله‌گران حکایت دارد، اما این بار این نقدینگی در سمت عرضه متمرکز شده است. در کنار آن، حجم معاملات نیز ۶۴.۴ میلیارد برگه سهم ثبت شد که نشان‌دهنده رقم بالای دادوستد‌ها در روزی پرعرضه است.

خروج حدود ۷.۲ همت پول حقیقی از بورس

برقی زاده اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های منفی امروز، خروج هفت هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار بود. این میزان خروج پول نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران خرد با سرعت در حال ترک بازار هستند و ترجیح می‌دهند در شرایط پرریسک فعلی، نقد بمانند؛ ترکیب اخبار سیاسی و اقتصادی، بازار را در موقعیتی شکننده قرار داده است؛ تنش در تنگه هرمز به عنوان یک ریسک ژئوپلیتیک جدی، در کنار شایعات مربوط به افزایش نرخ سود بانکی، جذابیت بورس را کاهش داده و سرمایه‌ها را به سمت گزینه‌های کم‌ریسک‌تر سوق داده است.

ارزش بالای معاملات نشانه قفل نشدن بازار است

او بیان کرد: یکی از مهم‌ترین نکات معاملات امروز، حفظ ارزش بالای دادوستد‌ها است تنها در حدود ۸۰ دقیقه ابتدایی معاملات، ارزش معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی به حدود ۲۳ هزار و ۷۵۷ میلیارد تومان رسیده که رقمی قابل توجه محسوب می‌شود؛ این آمار نشان می‌دهد که با وجود افزایش عرضه ها، بازار در صف‌های فروش سنگین قفل نشده و حجم بالایی از معاملات میان خریداران و فروشندگان در حال انجام است. به عبارت دیگر، سهام در قیمت‌های پایین‌تر همچنان خریدار دارد و بازار از نقدشوندگی مناسبی برخوردار است.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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