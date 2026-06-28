بنا بر اعلام اداره کل فرودگاه گیلان، پرواز رفت و برگشت مسیر رشت - آستراخان روسیه از امروز دوباره برقرار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محسن میرحسینی، مدیرکل فرودگاه گیلان گفت: با توجه به تقاضا و استقبال گسترده مسافران از مسیر پروازی رشت – آستراخان روسیه، این پرواز پس از مدتی وقفه، از امروز (یکشنبه ۷ تیر ماه) به صورت منظم و برنامه‌ای برقرار شده است.

او افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، پرواز‌های این مسیر هر هفته در روز‌های یکشنبه انجام می‌شود و مسافران می‌توانند از این ظرفیت برای سفر به شهر آستراخان روسیه بهره‌مند شوند.

مدیرعامل فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت به پرواز‌های خارجی این فرودگاه اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر پرواز‌های منظم و برنامه‌ای فرودگاه رشت به مقاصد بین‌المللی بغداد و استانبول برقرار است و راه‌اندازی دوباره مسیر آستراخان به عنوان سومین مسیر پرواز بین‌المللی با هدف توسعه ارتباطات هوایی گیلان با دیگر کشور‌ها برقرار شده است.

میرحسینی همچنین با بیان اینکه برنامه‌ریزی لازم برای برقراری پرواز به دیگر مقاصد بین‌المللی در دستور کار قرار دارد، گفت: به زودی تعداد پرواز‌های داخلی فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت به ۹۰ سورتی و پرواز خارجی از این فرودگاه به ۱۴ سورتی خواهد رسید.

منبع: صداوسیما