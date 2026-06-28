رئیس مرکز کودک و نوجوان سازمان صداوسیما خبر داد: با فعال شدن بخش نمایش کودک و نوجوان، از این به بعد شاهد سریال‌های رئال و عروسکی خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محمد صادق باطنی، رئیس مرکز کودک و نوجوان سازمان صداوسیما با اعلام این خبر که ما می‌خواهیم سریال را به یکی از محصولات دائمی سبدِ مصرفی کودکان و نوجوانان تبدیل کنیم، گفت: بعد از این هم شاهد سریال‌های رئال و عروسکی کودکان و نوجوانان خواهیم بود و متن‌ها یکی پس از دیگری بالا خواهند آمد.

باطنی با بیان اینکه یکی از اتفاقات مهم مرکز کودک و نوجوان سازمان صداوسیما این بود که از نوروز امسال بخش نمایشی کودک و نوجوان فعال شد، افزود: الحمدالله سریال «هتل بسیار بسیار عجیب» و «کارآگاهان کوچک» ساخته شد، که هر دوی آنها از شبکه کودک پخش و از شبکه‌های امید و دو بازپخش شدند. در کل، این سریال‌ها با استقبال چشمگیر مخاطب مواجه شدند. بدین ترتیب، سریال «کارآگاهان کوچک» توانست ۴۴ درصد و سریال «هتل بسیار بسیار عجیب» ۴۱ درصد مخاطب جذب کند. این میزان مخاطب نشان از استقبال بسیار زیاد کودکان و نوجوانان از سریال دارد. 

رئیس مرکز کودک و نوجوان ادامه داد: سریال‌های کودک و نوجوان یک زمان در آنتن تلویزیون گذشته‌ای داشت و خاطرات کودکی و نوجوانی بسیاری از ما با سریال‌های شبکه‌های یک و دو آن سال‌ها شکل گرفته بود. اکنون به لطف خدا این جریان راه افتاده و سریال‌های بعدی به مرور در کارگروه فیلم و سریال کودک و نوجوان تولید می‌شوند.

برچسب ها: سریال نمایشی ، کودک و نوجوان ، معاونت سیما
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۱ ۰۷ تير ۱۴۰۵
چرا به وقت ایران زنده نیست؟؟؟
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Iran (Islamic Republic of)
مشت آهنین
۱۷:۵۵ ۰۷ تير ۱۴۰۵
هر وقت شبکه کودک رو باز میکنم،یه عروسک بی روح جلوم ظاهر میشه،همین هست که بچه ها اصلا رغبتی به تلویزیون ندارند،کل برنامه های الان قابل مقایسه با یه کارتون دهه ۵۰ و ۶۰ نیست،بالای ۵۰ سال از اون تاریخ گذشته ،معلوم نیست دارید چکار میکنید.
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