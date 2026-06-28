باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محمد صادق باطنی، رئیس مرکز کودک و نوجوان سازمان صداوسیما با اعلام این خبر که ما میخواهیم سریال را به یکی از محصولات دائمی سبدِ مصرفی کودکان و نوجوانان تبدیل کنیم، گفت: بعد از این هم شاهد سریالهای رئال و عروسکی کودکان و نوجوانان خواهیم بود و متنها یکی پس از دیگری بالا خواهند آمد.
باطنی با بیان اینکه یکی از اتفاقات مهم مرکز کودک و نوجوان سازمان صداوسیما این بود که از نوروز امسال بخش نمایشی کودک و نوجوان فعال شد، افزود: الحمدالله سریال «هتل بسیار بسیار عجیب» و «کارآگاهان کوچک» ساخته شد، که هر دوی آنها از شبکه کودک پخش و از شبکههای امید و دو بازپخش شدند. در کل، این سریالها با استقبال چشمگیر مخاطب مواجه شدند. بدین ترتیب، سریال «کارآگاهان کوچک» توانست ۴۴ درصد و سریال «هتل بسیار بسیار عجیب» ۴۱ درصد مخاطب جذب کند. این میزان مخاطب نشان از استقبال بسیار زیاد کودکان و نوجوانان از سریال دارد.
رئیس مرکز کودک و نوجوان ادامه داد: سریالهای کودک و نوجوان یک زمان در آنتن تلویزیون گذشتهای داشت و خاطرات کودکی و نوجوانی بسیاری از ما با سریالهای شبکههای یک و دو آن سالها شکل گرفته بود. اکنون به لطف خدا این جریان راه افتاده و سریالهای بعدی به مرور در کارگروه فیلم و سریال کودک و نوجوان تولید میشوند.