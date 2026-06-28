تردد دائمی خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد کیش و قشم در سطح استان هرمزگان از امروز یکشنبه هفتم تیرماه آزاد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین آغاز تردد خودروهای منطقه آزاد کیش و قشم در سطح استان امروز با حضور محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان و مدیران عامل مناطق آزاد کیش و قشم، فرمانده نیروی انتظامی و رییس کل دادگستری، نمایندگان شرق و غرب استان در مجلس و جمعی از مسوولان استان در کیش برگزار شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این آیین، آغاز تردد خودروهای مناطق آزاد قشم و کیش در سطح استان هرمزگان را تحقق یک مطالبه ۲۰ ساله عنوان کرد.

محمد کبیری گفت: کیش و قشم دو بازوی اصلی اقتصادی هرمزگان در سطح استان و کشور هستند و از امروز در کیش و قشم می‌توان اعلام کرد که مردم بر اساس سازوکاری که استاندار هرمزگان تشریح خواهد کرد، امکان بهره‌مندی از ظرفیت تردد در سطح استان را خواهند داشت.

وی این اقدام را گامی در راستای عدالت اجتماعی دانست و تاکید کرد: برخی در رسانه‌ها درباره این موضوع پرسش‌هایی مطرح می‌کنند، اما این تصمیم مصداق عدالت اجتماعی است.

مدیرعامل منطقه آزاد کیش اضافه کرد: با این اقدام هم مردم استان هرمزگان می‌توانند از خودروهای باکیفیت استفاده کرده و در سطح استان تردد کنند و هم ساکنان جزایر کیش و قشم می‌توانند در استان خود با سهولت بیشتری رفت‌وآمد داشته باشند و فعالان اقتصادی نیز از ظرفیت‌های ایجاد شده در این مسیر بهره‌مند می شوند.

وی بیان کرد: این اقدام گامی مهم در افزایش رفاه مردم این استان و به خصوص ساکنان جزیره قشم و کیش خواهد بود و به ارتقای شاخص های اقتصادی، گردشگری و حتی زیست محیطی در این استان کمک خواهد کرد.