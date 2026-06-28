باشگاه خبرنگاران جوان - حامد سروی رئیس دادگستری شهرستان نوشهر صبح امروز در نشست خبری با اهالی رسانه در پاسخ به سوالی در خصوص توقیف اموال حامیان اغتشاشگران و افرادی که از جنایات وحشیانه دشمنان کشورمان در جنگ تحمیلی اخیر حمایت کردند، اظهار کرد: ساعدینیا همزمان با فراخوان گروهکهای ضدانقلاب در حوادث تلخ و خونین کودتای صهیونیستی _ آمریکایی دیماه سال گذشته مردم را به آشوب در سراسر کشور دعوت کرده بود که بهحکم قضایی تمامی اموال و حسابهای بانکی نامبرده در نوشهر نیز توقیف شده است.
وی افزود: از جمله کافه معروف وی که یک ملک استیجاری در یکی از مناطق گردشگری شرق این شهرستان بوده پلمب شد و در واقع اموال مربوط به افرادی بوده که در پروندههای مرتبط با حمایت از گروهک ضدانقلاب و دشمنان در ایام اغتشاشات سال قبل و برخی دیگر اقدامات مجرمانه تحت تعقیب قرار گرفتهاند و این اقدامات در چارچوب دستورهای قضایی انجام شده است.
منبع: فارس