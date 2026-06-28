رئیس دادگستری شهرستان نوشهر گفت:اموال ساعدی‌نیا به‌دلیل اتهام حمایت از اغتشاشات و ارتباط با جریان‌های معاند، با حکم قضایی توقیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حامد سروی رئیس دادگستری شهرستان نوشهر صبح امروز در نشست خبری با اهالی رسانه در پاسخ به سوالی در خصوص توقیف اموال حامیان اغتشاشگران و افرادی که از جنایات وحشیانه دشمنان کشورمان در جنگ تحمیلی اخیر حمایت کردند، اظهار کرد: ساعدی‌نیا همزمان با فراخوان گروهک‌های ضدانقلاب در حوادث تلخ و خونین کودتای صهیونیستی _ آمریکایی دی‌ماه سال گذشته مردم را به آشوب در سراسر کشور دعوت کرده بود که به‌حکم قضایی تمامی اموال و حساب‌های بانکی نامبرده در نوشهر نیز توقیف شده است.

وی افزود: از جمله کافه معروف وی که یک ملک استیجاری در یکی از مناطق گردشگری شرق این شهرستان بوده پلمب شد و در واقع اموال مربوط به افرادی بوده که در پرونده‌های مرتبط با حمایت از گروهک ضدانقلاب و دشمنان در ایام اغتشاشات سال قبل و برخی دیگر اقدامات مجرمانه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و این اقدامات در چارچوب دستورهای قضایی انجام شده است. 

منبع: فارس

برچسب ها: توقیف اموال ، مقام قضایی
خبرهای مرتبط
اموال سرکردگان گروهک‌های ضد انقلاب و تجزیه‌طلب در آذربایجان غربی توقیف شد
توقیف اموال ۴۷ نفر از خائنین به وطن در خراسان شمالی
توقیف اموال ۷ وطن فروش در استان ایلام
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۰ ۰۷ تير ۱۴۰۵
اگر . مجازات مصادره اموال...برای تمامی مخربین اموال عمومی..و معاندان نظام...در داخل کشور هم اجرایی شود...بسیاری از ناآرامی ها و آسیب های آن ..خنثی خواهد شد
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۳ ۰۷ تير ۱۴۰۵
بدبخت که غلط کرد و پشیمان شد
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۰ ۰۷ تير ۱۴۰۵
حرامزاده
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۱ ۰۷ تير ۱۴۰۵
قوه قضائیه کار بسیار خوبی کرده / اموال نا مشروغ این وطن فروشهای مزدور باید به نفع مردم آسیب دیده از جنگ تحمیلی مصادره شود / این عناصر کثیف در ریختن خون مردم بی گناه این کشور و آسیب به خانه و اموال مردم شریک جرم هستن /
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۷ ۰۷ تير ۱۴۰۵
تشکر از قوه قضاییه
اعدامش کنید لطفاً
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۴ ۰۷ تير ۱۴۰۵
اپستینی حرامی را به سزای اعمالش برسانید
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۳ ۰۷ تير ۱۴۰۵
حرامزاده بهایی را اعدام کنید
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۰۷ تير ۱۴۰۵
اعدامش کنید اینقدر ثروتمند شدن هار شدن
۱۸
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۷:۵۲ ۰۷ تير ۱۴۰۵
سبحان الله از مردم این زمونه
پایان موفقیت‌آمیز فصل برداشت کلزا در قائم شهر؛ ۵۲ تن کلزا تولید شد
خرید حمایتی مرغ مازاد برای جلوگیری از زیان مرغداران
تداوم بارش‌ها تا چهارشنبه در مازندران
خدمت‌رسانی اوقاف مازندران در ایام وداع با رهبر شهید؛ استقرار ۱۱ موکب در بقاع متبرکه
تمهیدات ویژه تأمین آرد مازندران برای پشتیبانی از مسافران عازم مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
آخرین اخبار
تمهیدات ویژه تأمین آرد مازندران برای پشتیبانی از مسافران عازم مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
خدمت‌رسانی اوقاف مازندران در ایام وداع با رهبر شهید؛ استقرار ۱۱ موکب در بقاع متبرکه
تداوم بارش‌ها تا چهارشنبه در مازندران
خرید حمایتی مرغ مازاد برای جلوگیری از زیان مرغداران
پایان موفقیت‌آمیز فصل برداشت کلزا در قائم شهر؛ ۵۲ تن کلزا تولید شد
توزیع بیش از ۸۰ درصد سهمیه آرد نیمه نخست تیرماه شهرستان‌های مازندران
کارگروه ویژه برای جبران وقفه خرید سبوس تشکیل شد؛ مهلت نهایی ۱۸ تیرماه
انهدام شبکه سازمان‌یافته احتکار نهاده‌های دامی در مازندران؛ ۲۰ هزار تن نهاده‌ کشف شد
ضربه جدی به غارتگران جنگل
خارج کردن توده ۴ کیلویی از شکم بانوی ۴۶ ساله در بابل