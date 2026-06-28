باشگاه خبرنگاران جوان- تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان برای حضور در رقابتهای بین المللی جام پاشایان ارمنستان راهی این کشور شد.
رقابتهای بین المللی جام پاشایان ارمنستان روزهای ۸ لغایت ۱۱ تیرماه در شهر ایروان برگزار میشود.
ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان اعزامی به این مسابقات به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: مهدی کمالی
۶۰ کیلوگرم: امیررضا ده بزرگی - محمد عشیری
۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی غلامپور - امیررضا نقیبی
۶۷ کیلوگرم: محمد کمالی - غلامرضا عبدولی - ایلیا علیخانی
۷۲ کیلوگرم: حجت رضایی - احمدرضا محمدیان - کیا رستمی
۷۷ کیلوگرم: اهورا بویری
۸۲ کیلوگرم: ابوالفضل مهمدی - ابوالفضل رسولی - طاها نوری
۸۷ کیلوگرم: عمادرضا محسن نژاد - یاسین یزدی
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی صیدی - حسن طرفی نژاد
۱۳۰ کیلوگرم: محمد کریمی
سرمربی: حسن رنگرز
مربی: مجید رمضانی - طالب نعمت پور
گفتنی است محمدپویا اسدی و محمد کاظمی نیز در صورت رفع مشکل خروج از کشور میتوانند به این لیست اضافه شوند.