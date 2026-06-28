تیم منتخب کشتی فرنگی ایران برای رقابت‌های بین‌المللی جام پاشایان (۸ تا ۱۱ تیر) راهی ایروان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان برای حضور در رقابت‌های بین المللی جام پاشایان ارمنستان راهی این کشور شد.

 رقابت‌های بین المللی جام پاشایان ارمنستان روز‌های ۸ لغایت ۱۱ تیرماه در شهر ایروان برگزار می‌شود.

ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان اعزامی به این مسابقات به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: مهدی کمالی
۶۰ کیلوگرم: امیررضا ده بزرگی - محمد عشیری
۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی غلامپور - امیررضا نقیبی
۶۷ کیلوگرم: محمد کمالی - غلامرضا عبدولی - ایلیا علیخانی
۷۲ کیلوگرم: حجت رضایی - احمدرضا محمدیان - کیا رستمی
۷۷ کیلوگرم: اهورا بویری
۸۲ کیلوگرم: ابوالفضل مهمدی - ابوالفضل رسولی - طا‌ها نوری
۸۷ کیلوگرم: عمادرضا محسن نژاد - یاسین یزدی
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی صیدی - حسن طرفی نژاد
۱۳۰ کیلوگرم: محمد کریمی
سرمربی: حسن رنگرز
مربی: مجید رمضانی - طالب نعمت پور

گفتنی است محمدپویا اسدی و محمد کاظمی نیز در صورت رفع مشکل خروج از کشور می‌توانند به این لیست اضافه شوند.

برچسب ها: کشتی ، تیم ملی کشتی
خبرهای مرتبط
اعلام اسامی اردو ارزیابی آمادگی جسمانی تیم ملی کشتی آزاد
حسن یزدانی: هدف نهایی‌ام المپیک لس‌آنجلس است
قهرمانی تیم ملی کشتی ساحلی در پیکارهای جهانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جام جهانی ۲۰۲۶؛ آلمان حذف، پاراگوئه تعطیل شد
هلند ۱ (۲) - (۳) ۱ مراکش/ شیر‌های اطلس، لاله‌های نارنجی را پرپر کردند + فیلم
فاجعه تاریخی برای فوتبال آسیا در جام جهانی
دیدگاه کارشناس فوتبال درباره عملکرد تیم ملی در جام جهانی
آلمان ۱ (۳) - (۴) ۱ پاراگوئه/ پاراگوئه اولین شگفتی جام را رقم زد + فیلم
رئیس‌جمهور مکزیک: استقبال از تیم ملی ایران، اقدامی مردمی و فراتر از سیاست بود
دوئل ساحل عاج و نروژ در دالاس
پیام سفیر ایران و بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال پس از اقامت ۲۴ روزه در تیخوانا
گزارش نیویورک تایمز از پاسخ ایران به ادعاهای کذب وزیر امنیت داخلی آمریکا
سرمربی آلمان برکنار می‌شود؟
آخرین اخبار
گزارش نیویورک تایمز از پاسخ ایران به ادعاهای کذب وزیر امنیت داخلی آمریکا
قول دروازه‌بان استقلال به بختیاری زاده
عملکرد نوسانی ایران در لیگ والیبال ملت‌ها
اقدام فدراسیون تنیس روی میز برای مراسم وداع با قائد شهید امت
کاپیتان قراردادش را با استقلال تمدید می‌کند
گزینه اصلی هدایت آلمان: باید دوباره از تیم زیر ۱۰ سال شروع کنیم
تمرینات تیم ملی جوانان در اصفهان با تمرکز بر بدنسازی
سرمربی آلمان برکنار می‌شود؟
برنامه شمسایی برای حفظ تاج و تخت فوتسال آسیا
پیام سفیر ایران و بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال پس از اقامت ۲۴ روزه در تیخوانا
پیام معاون اول رئیس جمهور پس از صعود تیم فوتبال چادر ملو به آسیا
جام جهانی ۲۰۲۶؛ آلمان حذف، پاراگوئه تعطیل شد
رئیس‌جمهور مکزیک: استقبال از تیم ملی ایران، اقدامی مردمی و فراتر از سیاست بود
هلند ۱ (۲) - (۳) ۱ مراکش/ شیر‌های اطلس، لاله‌های نارنجی را پرپر کردند + فیلم
آلمان ۱ (۳) - (۴) ۱ پاراگوئه/ پاراگوئه اولین شگفتی جام را رقم زد + فیلم
دوئل ساحل عاج و نروژ در دالاس
فاجعه تاریخی برای فوتبال آسیا در جام جهانی
دیدگاه کارشناس فوتبال درباره عملکرد تیم ملی در جام جهانی
ترکیب تیم ملی تنیس روی میز بانوان برای آسیا و ناگویا اعلام شد
برزیل ۲ - ۱ ژاپن/ سلسائو از دام سامورایی‌ها گریخت + فیلم
چادرملو با شکست گل‌گهر نماینده ایران شد
آلمان - پاراگوئه؛ نبرد حساس برای صعود به مرحله بعد
مظفر: نباید فراموش کنیم که فوتسال بانوان یک رشته نوپاست
تاج: تیم ملی فوتبال تا لحظه آخر جنگید
اردوی خارجی در برنامه استقلال
بودجه مناسب استقلال برای خرید بازیکن/ مخالفت مدیران با قرارداد‌های نجومی
شرط بازیکن استقلال برای حضور در تمرینات
اعلام اسامی ملی‌پوشان اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا
سعید عزت اللهی در میان ۱۰ مهره دفاعی برتر جام جهانی
آخرین وضعیت نیمار برای بازی مقابل ژاپن