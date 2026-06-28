باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رسانه‌های رژیم صهیونیستی با وجود سانسور شدید اخبار میدانی و تلفات نظامیان، از وقوع یک کمین مرگبار علیه نیروهای تیپ ویژه گولانی در جنوب لبنان خبر داده‌اند.

بر اساس گزارش شبکه فلسطینی قدس به نقل از منابع صهیونیستی، این کمین بامداد امروز توسط رزمندگان حزب‌الله انجام شده و دست‌کم یک نظامی اسرائیلی به هلاکت رسیده و چند تن دیگر زخمی شده‌اند.

ارتش اسرائیل نیز متعاقباً مجوز انتشار خبر کشته شدن «دیوید حزوت»، فرمانده دسته در گردان ۱۲ تیپ گولانی، را در درگیری‌های جنوب لبنان صادر کرده است. گفتنی است که این عملیات در واکنش به نقض آشکار و مداوم آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

منبع: الجزیره