رئیس اتاق بازرگانی ایران، در چهلمین نشست هیأت‌مدیره اتاق بازرگانی و توسعه اسلامی در آنکارا بر افزایش انعطاف‌پذیری، تقویت نمایندگی جغرافیایی و توزیع بهتر مسئولیت‌ها تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در چهلمین نشست هیأت‌مدیره اتاق بازرگانی و توسعه اسلامی که در آنکارا در حال برگزاری است، با اشاره به گذشت حدود ۴ سال از آغاز دوره جاری فعالیت‌های اتاق اسلامی، گفت: انتظار می‌رود اعضا بتوانند ارزیابی دقیقی از میزان تحقق اهداف این نهاد در اختیار داشته باشند.

بر همین اساس، پیشنهاد می‌کنیم در نشست آتی، گزارشی جامع و مبتنی بر شاخص‌های قابل اندازه‌گیری از عملکرد اتاق اسلامی ارائه شود.

رییس اتاق ایران افزود: این گزارش می‌تواند به‌صورت مشخص دستاوردهای اتاق بازرگانی و توسعه اسلامی را در حوزه‌های توسعه تجارت میان کشورهای عضو، افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک، تسهیل روابط و همکاری‌های بخش خصوصی، ایجاد یا تقویت سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات تجاری، ارتقای آموزش و دانش‌افزایی فعالان اقتصادی، تسهیل همکاری‌های حمل‌ونقل و لجستیک، رفع موانع تجاری و سایر برنامه‌های راهبردی تبیین کند.

حسن‌زاده خاطرنشان کرد: ارائه چنین گزارشی علاوه بر افزایش شفافیت و پاسخگویی، این امکان را برای اعضا فراهم می‌آورد که درباره اثربخشی برنامه‌های گذشته قضاوت کرده و برای دوره پیش‌رو تصمیماتی مبتنی بر عملکرد واقعی اتخاذ کنند.

از این رو، درخواست می‌کنیم موضوع «ارائه گزارش عملکرد ۴ ساله اتاق اسلامی بر اساس شاخص‌های کمی و کیفی» در دستور کار نشست آینده قرار گیرد.

حسن‌زاده در ادامه سخنانش با اشاره به گسترش فعالیت‌های اتاق اسلامی، افزایش تعداد اعضا و ضرورت مشارکت بیشتر مناطق مختلف جهان اسلام در مدیریت اتاق، پیشنهاد کرد: با توجه به اینکه اساسنامه اتاق بازرگانی و توسعه اسلامی، تعداد نواب رئیس را محدود نکرده است، پیشنهاد می‌شود مجمع عمومی اختیار داشته باشد حسب نیاز، تعداد نائب‌رئیس را افزایش دهد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: این پیشنهاد بدون نیاز به اصلاح اساسنامه، موجب افزایش انعطاف‌پذیری، تقویت نمایندگی جغرافیایی و توزیع بهتر مسئولیت‌ها خواهد شد.

همزمان با چهلمین نشست هیأت ‌مدیره اتاق اسلامی، هیأتی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به ریاست صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران و با حضور قدیر قیافه نایب رییس اتاق ایران، سید حامد عسگری معاون امور بین‌الملل اتاق ایران، محمدرضا کرباسی مدیرکل ایکریک و سما فرخنده‌نژاد مدیرکل اروپا و اقیانوسیه معاونت بین‌الملل اتاق ایران در این نشست حضور یافته‌اند.

برچسب ها: اتاق بازرگانی ، تولید
خبرهای مرتبط
فسادزایی و رقابت پذیری اقتصاد ملی در اولویت قرار گیرد
گسترش سرمایه‌گذاری مشترک ایران و جمهوری آذربایجان
بخشی از تسهیلات ۱۷۶ همتی به بنگاه‌ها در فضای واقعی اقتصاد احساس نشده است
دیدار قدیر قیافه با رئیس اتاق بازرگانی و صنایع قرقیزستان مطرح شد؛
پیشنهاد تاسیس صندوق مشترک شانگهای در نشست ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ثبت‌نام زائران اربعین کلید خورد؛ بیمه ۲۰۰ هزار تومانی از درب منزل تا بازگشت
کمبودی در عرضه کالا‌های اساسی نداریم/ بازار اقلام اساسی در ثبات به سر می‌برد
کامیون‌های ایران در مرز بازرگان ۱۰ تا ۲۰ روز معطل می‌شوند + فیلم
تحلیل تکنیکال جریان‌های قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال
آیا انحصارگرایی بزرگ‌ترین تهدید برای اقتصاد کشور است؟ + فیلم
۹۹ درصد برنامه کشت گندم محقق شد/امسال در تولید گندم خودکفا هستیم
طرح جدید صنعت برق برای زمستان؛ جهش ۱۰ درصدی مخازن ذخایر سوخت گازوئیل نیروگاه‌ها
زیرساخت‌های شبکه برق تهران برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید (ره) آماده شد
ذخایر نهاده دامی مطلوب است/ نگرانی بابت تامین نهاده دامی برطرف شد
تکلیف شرکت‌ها برای مشارکت بخش خصوصی و برنامه یک میلیون متر حفاری
آخرین اخبار
برنامه کوچک‌سازی دولت با حذف تشکیلات موازی ادامه دارد
پرداخت ۲۴ درصد مطالبات گندمکاران
بازرسی متمرکز از شناور‌های مسافربری، تفریحی و حمل خودرو آغاز شد
پتانسیل صادرات سالانه ۳۰۰ هزار تن مرغ وجود دارد
وزیر جهاد کشاورزی: امنیت غذایی با تکیه بر دانش و فناوری محقق می‌شود
توزیع دام به وفور در حال عرضه است
تحلیل تکنیکال جریان‌های قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال
مجوزهای فروش مصنوعات طلا بازگشایی شد
کاهش زمان ترانزیت کالا به کمتر از دو ساعت
تکلیف شرکت‌ها برای مشارکت بخش خصوصی و برنامه یک میلیون متر حفاری
تمهیدات شرکت آب و فاضلاب استان تهران برای برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید
زیرساخت‌های شبکه برق تهران برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید (ره) آماده شد
طرح جدید صنعت برق برای زمستان؛ جهش ۱۰ درصدی مخازن ذخایر سوخت گازوئیل نیروگاه‌ها
ذخایر نهاده دامی مطلوب است/ نگرانی بابت تامین نهاده دامی برطرف شد
۹۹ درصد برنامه کشت گندم محقق شد/امسال در تولید گندم خودکفا هستیم
آیا انحصارگرایی بزرگ‌ترین تهدید برای اقتصاد کشور است؟ + فیلم
کمبودی در عرضه کالا‌های اساسی نداریم/ بازار اقلام اساسی در ثبات به سر می‌برد
ثبت‌نام زائران اربعین کلید خورد؛ بیمه ۲۰۰ هزار تومانی از درب منزل تا بازگشت
کامیون‌های ایران در مرز بازرگان ۱۰ تا ۲۰ روز معطل می‌شوند + فیلم
افزایش استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها به ۴۲ درصد رسید/ کارت اضطراری برای خودروهای فاقد سهمیه است
تمهیدات شبکه بانکی برای برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید
خیزش گردوخاک در شمال شرق کشور طی ۵ روز آینده
آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور/ تردد روان در محورهای شمالی
جایگزینی مقررات فنی به جای استاندارد‌های اجباری
شناسنامه دار شدن محصولات زراعی در حال اجراست
توسعه صادرات در گرو تغییر پارادایم تولید
تصمیم راهبردی برای تأمین برق پایدار صنایع انرژی‌بر؛ عرضه اختصاصی برق پتروشیمی‌ها از مرداد
قراردادهای اجاره تا پایان سال با سقف ۲۵ درصد تمدید می‌شوند + فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۸ تیر
نماینده ایران در رویداد جهانی اکسپوی ۲۰۲۷ بلگراد مشخص شد