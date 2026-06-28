باشگاه خبرنگاران جوان؛ صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در چهلمین نشست هیأتمدیره اتاق بازرگانی و توسعه اسلامی که در آنکارا در حال برگزاری است، با اشاره به گذشت حدود ۴ سال از آغاز دوره جاری فعالیتهای اتاق اسلامی، گفت: انتظار میرود اعضا بتوانند ارزیابی دقیقی از میزان تحقق اهداف این نهاد در اختیار داشته باشند.
بر همین اساس، پیشنهاد میکنیم در نشست آتی، گزارشی جامع و مبتنی بر شاخصهای قابل اندازهگیری از عملکرد اتاق اسلامی ارائه شود.
رییس اتاق ایران افزود: این گزارش میتواند بهصورت مشخص دستاوردهای اتاق بازرگانی و توسعه اسلامی را در حوزههای توسعه تجارت میان کشورهای عضو، افزایش سرمایهگذاریهای مشترک، تسهیل روابط و همکاریهای بخش خصوصی، ایجاد یا تقویت سازوکارهای حلوفصل اختلافات تجاری، ارتقای آموزش و دانشافزایی فعالان اقتصادی، تسهیل همکاریهای حملونقل و لجستیک، رفع موانع تجاری و سایر برنامههای راهبردی تبیین کند.
حسنزاده خاطرنشان کرد: ارائه چنین گزارشی علاوه بر افزایش شفافیت و پاسخگویی، این امکان را برای اعضا فراهم میآورد که درباره اثربخشی برنامههای گذشته قضاوت کرده و برای دوره پیشرو تصمیماتی مبتنی بر عملکرد واقعی اتخاذ کنند.
از این رو، درخواست میکنیم موضوع «ارائه گزارش عملکرد ۴ ساله اتاق اسلامی بر اساس شاخصهای کمی و کیفی» در دستور کار نشست آینده قرار گیرد.
حسنزاده در ادامه سخنانش با اشاره به گسترش فعالیتهای اتاق اسلامی، افزایش تعداد اعضا و ضرورت مشارکت بیشتر مناطق مختلف جهان اسلام در مدیریت اتاق، پیشنهاد کرد: با توجه به اینکه اساسنامه اتاق بازرگانی و توسعه اسلامی، تعداد نواب رئیس را محدود نکرده است، پیشنهاد میشود مجمع عمومی اختیار داشته باشد حسب نیاز، تعداد نائبرئیس را افزایش دهد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: این پیشنهاد بدون نیاز به اصلاح اساسنامه، موجب افزایش انعطافپذیری، تقویت نمایندگی جغرافیایی و توزیع بهتر مسئولیتها خواهد شد.
همزمان با چهلمین نشست هیأت مدیره اتاق اسلامی، هیأتی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به ریاست صمد حسنزاده رئیس اتاق ایران و با حضور قدیر قیافه نایب رییس اتاق ایران، سید حامد عسگری معاون امور بینالملل اتاق ایران، محمدرضا کرباسی مدیرکل ایکریک و سما فرخندهنژاد مدیرکل اروپا و اقیانوسیه معاونت بینالملل اتاق ایران در این نشست حضور یافتهاند.