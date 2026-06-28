باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برای نشخوارهای فکریتان اسم بگذارید + فیلم

مشاور خانواده و درمانگر فردی در خصوص نشخوار فکری نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکرم قاسمی، مشاور خانواده و درمانگر فردی در مورد نشخوار فکری توضیحاتی ارائه کرد. 

 

 

مطالب مرتبط
برای نشخوارهای فکریتان اسم بگذارید + فیلم
young journalists club

وجود استرس در انسان طبیعی است + فیلم

برای نشخوارهای فکریتان اسم بگذارید + فیلم
young journalists club

کودکان در چه سنی با والدین خود صمیمی نیستند؟ + فیلم

برای نشخوارهای فکریتان اسم بگذارید + فیلم
young journalists club

نصیحت در جمع فامیل ممنوع! + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شکست بزرگ‌ترین پروژه اطلاعاتی موساد علیه ایران + فیلم
۶۹۵
روزنامه‌نگار آمریکایی مطرح کرد:

شکست بزرگ‌ترین پروژه اطلاعاتی موساد علیه ایران + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
روایت مداح اهل بیت از اشتباهی نشستن روی صندلی رهبر شهید + فیلم
۶۲۷

روایت مداح اهل بیت از اشتباهی نشستن روی صندلی رهبر شهید + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
تلفات ونزوئلا به ۱۷۱۹ کشته رسید + فیلم
۴۲۴

تلفات ونزوئلا به ۱۷۱۹ کشته رسید + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
اقدامات اولیه در گرمازدگی؛ چگونه به فرد گرمازده کمک کنیم؟ + فیلم
۳۸۱

اقدامات اولیه در گرمازدگی؛ چگونه به فرد گرمازده کمک کنیم؟ + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
ترامپ برای جنگ زمینی با ایران «خالی» است + فیلم
۳۳۸
سایمونز، پژوهشگر سوئدی:

ترامپ برای جنگ زمینی با ایران «خالی» است + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha