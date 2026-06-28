باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت هفته قوه قضائیه رئیس و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در دیدار با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، بر لزوم همافزایی حداکثری برای تقویت تابآوری صنایع و بهبود فضای کسبوکار تأکید و ظرفیتهای ستاد اقتصاد مقاومتی و حقوق عامه دستگاه قضا را فرصتی راهبردی برای گرهگشایی از چالشهای بخش تولید عنوان کرد.
محمدصادق حمیدیان در این دیدار با تبریک هفته قوه قضاییه، ضمن قدردانی از رویکرد تعاملی دادستانی فارس در حمایت از فعالان اقتصادی، اظهار داشت: امروز شرایط کشور نیازمند درکی دقیق از جایگاه اقتصاد تولیدمحور در امنیت ملی است. در این برهه، نقش فعالان اقتصادی در تأمین معیشت مردم و حفظ پویایی جامعه، نقشی خطیر و اثرگذار است که تداوم آن نیازمند همراهی و همافزایی تمامی دستگاههای حاکمیتی بهویژه دستگاه قضا است.
او با تبیین وضعیت فعلی صنایع افزود: واحدهای تولیدی با مجموعهای از چالشها از جمله ناترازی در تأمین انرژی (آب، برق و گاز) و افزایش فشارهای هزینهای روبهرو هستند که در کنار نوسانات محیط کسبوکار، تابآوری صنعت را تحتالشعاع قرار داده است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس تصریح کرد: تحمیل هزینههای ناشی از قطعی برق و لزوم بهکارگیری ژنراتورهای سوختی، در کنار افزایش هزینههای فرآیندهای مالیاتی و بیمهای، تولیدکنندگان را در شرایط دشواری قرار داده است که گذر از آن، نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه حمایتی است.
حمیدیان با اشاره به اهمیت نقش دادستانی در نظارت بر اجرای قانون، عنوان کرد: ظرفیتهای قانونی موجود در ستاد اقتصاد مقاومتی و معاونت حقوق عامه دادستانی، ابزارهای کارآمدی هستند که میتوانند با نگاهی تسهیلگرانه، مانع از توقف چرخه تولید شده و راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع موجود ارائه دهند.
دستگاه قضا برای رفع موانع اقتصادی و کاهش آلام مردم در کنار بخش خصوصی است
کامران میرحاجی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس نیز با تأکید بر لزوم همافزایی برای بهبود شرایط اقتصادی، گفت: دستگاه قضایی خود را حافظ امنیت مردم میداند و در این مسیر، برای کاهش سختیهای معیشتی جامعه و حمایت از رونق اقتصادی، در کنار فعالان بخش خصوصی قرار دارد.
او با بیان اینکه تأمین امنیت مردم اولویت اصلی دستگاه قضاست، اظهار داشت: ما امنیت را در ابعاد مختلف آن میبینیم؛ لذا از پیشنهادات و راهکارهای کارشناسی فعالان اقتصادی برای بهبود وضعیت استقبال میکنیم و آمادگی داریم در هر بخشی که نیاز به حمایت قضایی برای گرهگشایی از امور باشد، ورود کنیم.
میرحاجی افزود: نگاه دستگاه قضایی در حوزه نظارت بر بازار و رسیدگی به مسائل اقتصادی، نگاهی مبتنی بر حل مسئله و رفع موانع تولید است. ما به دنبال آن هستیم که با همفکری و تعامل با اتاق بازرگانی، راهکارهای عملیاتی برای کاهش درد و سختیهای مردم ارائه دهیم.
دادستان عمومی و انقلاب استان فارس تأکید کرد: ظرفیتهای قضایی استان در خدمت بهبود وضعیت بازار و حمایت از فعالان اقتصادی است که در جهت بهبود معیشت جامعه تلاش میکنند. هرجا که نیاز به حمایت یا مداخله قانونی برای گرهگشایی باشد، در خدمت مردم و بخش خصوصی هستیم تا با همافزایی، شاهد پویایی بیشتر در عرصه اقتصادی باشیم.
میرحاجی بر آمادگی کامل دستگاه قضا برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی مشروع تأکید کرد و مقرر شد تعاملات کارشناسی میان اتاق بازرگانی و دادستانی برای پایش مداوم موانع تولید و پیگیری حقوق عامه در حوزه اقتصاد تداوم یابد.
در این نشست، هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس ضمن تبریک هفته قوه قضائیه، بر نقشآفرینی دستگاه قضا در ایجاد امنیت اقتصادی تأکید کردند.
همچنین با اشاره به ضرورت تعامل مستمر برای برونرفت از چالشهای جاری، ضمن ابراز امیدواری نسبت به بهرهگیری از ظرفیتهای استانی برای کاهش فشارهای غیرمتعارف بر بدنه صنعت، آمادگی کامل پارلمان بخش خصوصی را برای ارائه راهکارهای تخصصی در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی و کاهش مشکلات معیشتی مردم اعلام داشتند.
منبع: اتاق بازرگانی فارس