رئیس جمهور با خانواده‌های شهیدان حجت‌الاسلام والمسلمین خطیب، وزیر شهید اطلاعات و امیر موسوی رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح ایران، دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس جمهور در ادامه برنامه‌های سفر خود به شهر مقدس قم، با حضور در منزل خانواده‌های شهید حجت‌الاسلام والمسلمین خطیب، وزیر شهید اطلاعات دولت چهاردهم و شهید امیر موسوی رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفت‌وگو کرد. 

مسعود پزشکیان در دیدار با خانواده‌های شهیدان حجت‌الاسلام خطیب و امیر موسوی ، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این دو شهید والامقام، از صبر، استقامت و ایثار خانواده‌های آنان تجلیل کرد و آنان را سرمایه‌های ارزشمند معنوی و اجتماعی کشور دانست.

وی با اشاره به نقش برجسته شهید حجت‌الاسلام خطیب در صیانت از امنیت ملی، حفظ آرامش جامعه و مقابله با تهدیدات و توطئه‌های دشمنان، خدمات و مجاهدت‌های این شهید را بخشی از سرمایه ماندگار نظام اسلامی توصیف کرد و یادآور شد: امنیت پایدار کشور مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی و گمنامانه فرزندان مخلص ملت در عرصه‌های اطلاعاتی و امنیتی است.

رئیس‌جمهور همچنین با تجلیل از شخصیت، سوابق و خدمات ارزنده شهید امیر موسوی، وی را از فرماندهان مؤثر و راهبردی نیروهای مسلح دانست.

دیدار رئیس‌جمهور با خانواده شهیدان خطیب و موسوی

منبع:استانداری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، خانواده شهدا
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