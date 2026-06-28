باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید محمد موسوی معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: میزان آبگیری آب‌بندان‌های استان در پایان فصل بهار ۳۵۸ میلیون متر مکعب ثبت شد که معادل ۸۹ درصد ظرفیت ۴۰۵ میلیون مترمکعبی این سازه‌های بومی تامین آب کشاورزی است.

او با بیان اینکه ۱۰۳۴ قطعه آب‌بندان با ظرفیت آبگیری ۴۰۵ میلیون مترمکعب در مازندران وجود دارد، افزود: ظرفیت ذخیره‌سازی آب در آب‌بندان‌های مازندران تقریبا به اندازه ظرفیت مخزن ۱۱ سد بزرگ و کوچک استان است و این سهم بالا از مهار آب‌های سطحی، نقش مهم آب‌بندان‌ها در تامین آب مورد نیاز کشاورزی مازندران را نشان می‌دهد.

موسوی گفت: با توجه به کاهش بارندگی‌های مازندران در سال آبی جاری نسبت به سال آبی گذشته و دوره درازمدت و همچنین گرمای هوا، توصیه جدی به کشاورزان و بهره‌بردارانِ آب ذخیره شده در آب‌بندان‌ها، رعایت اصول مصرف بهینه آب و توجه به نوبت‌بندی و برداشت برنامه‌ریزی شده آب از این سازه‌ها برای مدیریت درست آب تا پایان فصل کشاورزی است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با تاکید بر ضرورت پرهیز کشاورزان از انجام کشت دوم برنج، افزود: کاهش بارش‌ها نشان می‌دهد که سایه خشکسالی همچنان بر سر کشور و استان قرار دارد و در چنین شرایطی رعایت اصول مصرف بهینه آب امری ضروری است؛ بنابراین از کشاورزان سراسر استان درخواست می‌شود که از انجام کشت دوم در شالیزار‌ها بپرهیزند تا شاهد تنش آبی در شالیزار‌های استان نباشیم.

بیشترین تعداد آب‌بندان‌های استان از نظر تقسیمات شهرستانی حدودا با ٢٠٠ قطعه به مساحت مجموع ٢٦٦٤ هکتار در شهرستان بابل قرار دارد و کمترین تعداد نیز با یک آب‌بندان به مساحت ۲۰ هکتار مربوط به شهرستان نوشهر است.