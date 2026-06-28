رؤسای مجالس ایران و لبنان دقایقی قبل درخصوص مسائل دوجانبه و بویژه شرایط در لبنان بصورت تلفنی گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف و نبیه بری رؤسای مجالس ایران و لبنان دقایقی قبل درخصوص مسائل دوجانبه و بویژه شرایط در لبنان بصورت تلفنی گفت‌و‌گو کردند.

برچسب ها: قالیباف ، نبیه بری
خبرهای مرتبط
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عربستان سعودی
قالیباف: وحدت بین کشورهای اسلامی ضروری و اجتناب ناپذیر است
نبیه بری: آمریکا تمایل دارد پیش از انتخابات در لبنان آتش‌بس شود
قالیباف: ملت ایران محاسبات آمریکا را شکست داد/ با همبستگی ملی دوران بازسازی را پشت سر بگذاریم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
عملیات قاطع موشکی و پهپادی سپاه در پاسخ به تجاوزهای آمریکا
کریدور جدید سپاه پاسداران در تنگه هرمز چه اهمیتی دارد؟
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۷ تیر
بیانیه وزارت امور خارجه درباره نقض مجدد تفاهم توسط آمریکا
فرماندهی ندسا خطاب به آمریکا: جهنم را تجربه خواهید کرد
رهبر معظم انقلاب: احقاق حقوق تضعیف‌شده ملت ایران باید پیگیری شود
عمان در تنش‌های اخیر در تنگه هرمز تحت فشار آمریکا بوده است
عراقچی: دخالت در مدیریت ایران بر تنگه هرمز تنش‌ها را تشدید می‌کند
حزب‌الله لبنان در دفاع از اندیشه‌های جبهه مقاومت ثابت‌قدم است
آغاز رایزنی عراقچی در بغداد با ادای احترام به مقام شهید سلیمانی و دیدار با فواد حسین
آخرین اخبار
عراقچی با رئیس جمهور عراق دیدار کرد
وزیرخارجه با نخست‌وزیر عراق دیدار کرد
ضرورت اجرای تعهد مندرج در بند یک یادداشت تفاهم خاتمه جنگ در لبنان
گفتگوی تلفنی قالیباف و نبیه بری
رهبر معظم انقلاب: احقاق حقوق تضعیف‌شده ملت ایران باید پیگیری شود
برخورد با فساد و حمایت از حقوق شهروندی زمینه‌ساز ارتقای سرمایه اجتماعی می‌شود
دادرسی عادلانه، مبارزه با فساد و صیانت از آزادی‌های مشروع، مطالبه جدی مردم است
عراقچی: دخالت در مدیریت ایران بر تنگه هرمز تنش‌ها را تشدید می‌کند
عمان در تنش‌های اخیر در تنگه هرمز تحت فشار آمریکا بوده است
بقائی: توسعه روابط با عراق در صدر اولویت‌های ایران باقی می‌ماند
شهادت رهبر انقلاب ملت را مبعوث کرد
پیام معاون اول رئیس‌جمهور به تیم ملی فوتبال
آغاز رایزنی عراقچی در بغداد با ادای احترام به مقام شهید سلیمانی و دیدار با فواد حسین
رئیس کمیسیون امنیت ملی: مجلس از ارتقای توان دفاعی حمایت می‌کند
تشکیل هیئت حسابرسی فرادستگاهی «تولید» در دیوان محاسبات کشور
بیانیه وزارت امور خارجه درباره نقض مجدد تفاهم توسط آمریکا
فرماندهی ندسا خطاب به آمریکا: جهنم را تجربه خواهید کرد
وزیر امور خارجه عازم عراق شد
کریدور جدید سپاه پاسداران در تنگه هرمز چه اهمیتی دارد؟
حزب‌الله لبنان در دفاع از اندیشه‌های جبهه مقاومت ثابت‌قدم است
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۷ تیر
عملیات قاطع موشکی و پهپادی سپاه در پاسخ به تجاوزهای آمریکا
بیانیه جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری پیرو پیام راهگشای رهبر انقلاب
محدوده و جزئیات برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید
غریب‌آبادی: مسئولیت عاملان جنایت سردشت را با جدیت پیگیری می‌کنیم
بقائی: حمایت‌های فنی و پشتیبانی از طرف‌های متجاوز به منزله همدستی در تجاوز است
عراقچی به عراق سفر می‌کند
عارف: تشییع رهبر شهید انقلاب یکی از مهمترین حوادث قرن بیست و یکم است
سردار ابن‌الرضا: دستگاه قضا حقوق ایران را با قدرت پیگیری کند
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با وزیر امور خارجه ونزوئلا