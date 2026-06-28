سخنگوی وزارت خارجه گفت: ایران بر ضرورت اتخاذ همه تدابیر لازم از سوی آمریکا برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف هرگونه تجاوز و عملیات نظامی علیه کلیه مناطق لبنان تاکید دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص توافق امضاءشده بین رژیم صهیونیستی و لبنان با میانجی‌گری آمریکا در واشنگتن، و آخرین وضعیت اجرای بند اول یادداشت تفاهم ایران و آمریکا در خصوص خاتمه جنگ در لبنان اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران، در راستای سیاست اصولی خود وفق منشور ملل متحد و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، بر ضرورت صیانت از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان و رعایت عزت و امنیت همه مردم لبنان تاکید می‌کند و آن را شرط ضروری بقا و پایداری هر تفاهمی در رابطه با خاتمه جنگ و اشغالگری رژیم صهیونیستی علیه لبنان می‌داند. بر همین اساس بود که جمهوری اسلامی ایران، هم در تفاهم آتش‌بس ۱۹ فروردین ماه و هم در یادداشت تفاهم خاتمه جنگ در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، پایان جنگ و عملیات‌های نظامی رژیم صهیونیستی در لبنان را هم‌ردیف پایان جنگ علیه ایران، در صدر مطالبات خود قرار داد و تاکنون بر اجرای آنها پای فشرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که اجرای کامل بند نخست یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی، یعنی خاتمه جنگ و عملیات‌های نظامی رژیم صهیونیستی علیه لبنان و نیز خروج اشغالگران از همه مناطق اشغال شده لبنان، شرطی ضروری برای دستیابی به توافق نهایی و پایدار برای برقراری ثبات در منطقه می‌باشد.

بقائی با یادآوری تعهد صریح آمریکا وفق بند یک یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی در ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۵، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت اتخاذ همه تدابیر لازم از سوی آمریکا برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف هرگونه تجاوز و عملیات نظامی علیه کلیه مناطق لبنان تاکید دارد و خواستار تعیین هرچه سریع‌تر جدول زمان‌بندی برای عقب‌نشینی بدون قید و شرط از مناطق اشغالی لبنان می‌باشد.

منبع: مهر