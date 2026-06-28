وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در پی انتشار مطالبی در خصوص نحوه شهادت دکتر کمال خرازی در فضای مجازی، گزارش کامل و رسمی بیمارستان شهدای تجریش از روند بستری و شهادت ایشان را منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در پی انتشار مطالبی در خصوص نحوه شهادت دکتر کمال خرازی در فضای مجازی، گزارش کامل و رسمی بیمارستان شهدای تجریش از روند بستری و شهادت ایشان را منتشر کرد.

متن کامل گزارش رسمی بیمارستان شهدای تجریش به‌شرح زیر است:

شهید دکتر کمال خرازی ۸۱ ساله در پی انفجار ناشی از اصابت موشک به منزل ایشان در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۴۰۵ دچار سوختگی و پرت ‌شدگی شده و توسط اورژانس به این مرکز منتقل شدند که در مدت کمتر از یک ساعت پس از حضور در اورژانس، ایشان دچار افت فشار خون و افزایش ضربان نبض شده و بلافاصله اقدامات احیا با فرآورده‌های خونی و مایعات آغاز گردید.

در سی تی اسکن ایشان تجمع خون در سمت چپ قفسه سینه و شواهد شکستگی هشت دنده‌ در دو نقطه در طرف چپ و چند شکستگی در طرف راست و نیز شکستگی دو مهره ستون فقرات مشاهده شد که اقدامات لازم از جمله گذاشتن لوله قفه سینه برای تخلیه خون انجام شد.

پس از انجام اقدامات اولیه احیا، ایشان به آی سی یو منتقل شد و تحت مانیتورینگ و مدیریت مصرف مایعات قرار گرفت. بیمار طی مدت بستری به‌طور مداوم توسط اساتید محترم جراحی، نفرولوژی، آی سی یو، عفونی و قلب ویزیت و تحت درمان قرار داشت اما به دلیل شدت جراحت وارده به ریه ها به‌خصوص در طرف چپ و عفونت ثانویه ریه با آسینتوباکتر، دچار افزایش کراتینین گردید.

در این مرحله بر اساس نظر سرویس عفونی، آنتی‌بیوتیک‌های مناسب تجویز شد، در روزهای بعد متاسفانه دیسترس تنفسی بیمار علی‌رغم تمامی اقدامات درمانی تشدید شد و شواهد نارسایی چند ارگان از جمله ریه و کلیه ظاهر گردید.

متأسفانه علی‌رغم تلاش مستمر تمامی خدمات درمانی، سیر بالینی بیمار رو به وخامت گذاشت و دکتر کمال خرازی در غروب روز پنج شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ به شهادت رسیدند.

برچسب ها: کمال خرازی ، نحوه شهادت ، جنگ رمضان
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