باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی در نشست برخط ستاد هماهنگی مراسم تشییع رهبر شهید که با حضور معاونان ستادی و مدیران کل آموزش و پرورش پنج استان نقش آفرین در این مراسم برگزار شد، اظهار کرد: پنج استان به‌صورت مستقیم و سایر استان‌ها به‌صورت غیرمستقیم در برگزاری این مراسم مشارکت دارند و دراین زمینه لازم است همه بخش‌های آموزش‌وپرورش باید با حداکثر آمادگی پای کار باشند.

وی با بیان این‌که مأموریت‌های آموزش‌وپرورش در این ایام در دو محور «آموزش، دانش‌آموزی و کنشگری» و «خدمات‌رسانی» دنبال می‌شود، افزود: پویش‌های مختلفی با محوریت این مراسم طراحی شده که از جمله آن‌ها پویش «آخرین وداع دانش‌آموزان با رهبر شهید» است و انتظار می‌رود دانش‌آموزان، معلمان و فرهنگیان نقش‌آفرینی گسترده‌ای در این حرکت فرهنگی داشته باشند.

وزیر آموزش‌وپرورش، کنشگری معلمان و دانش‌آموزان را از مهم‌ترین محورهای این برنامه دانست و تصریح کرد: لازم است با انسجام و هماهنگی بیشتر، مشارکت فرهنگی و اجتماعی مدارس در این رویداد افزایش یابد.

کاظمی بر اهمیت خدمات‌رسانی به زائران تأکید کرد و گفت: اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان‌ها موظف‌اند امکانات اسکان و خدمات مورد نیاز را فراهم کنند و وسایل نقلیه نیز برای جابه‌جایی افرادی که از استان‌های مختلف در مراسم حضور پیدا می‌کنند، در خدمت زائران قرار گیرد.

وی شبکه شاد را بزرگ‌ترین شبکه ارتباطی میان آموزش‌وپرورش، دانش‌آموزان و خانواده‌ها دانست و افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت این شبکه برای اطلاع‌رسانی، فعالیت‌های فرهنگی، تبلیغی، راهنمای مسیر، هماهنگی برنامه‌ها و همچنین پوشش زنده مراسم در دستور کار قرار دارد.

وزیر آموزش‌ و پرورش با اشاره به پیش‌بینی حضور بیش از ۲۰ میلیون نفر در مراسم تشییع، اظهار کرد: آموزش‌ و پرورش برای اسکان زائران برنامه‌ریزی گسترده‌ای انجام داده و ظرفیت اسکان گسترده‌ای در مدارس و مراکز آموزشی پیش‌بینی شده است.

وی از تدوین دستورالعمل فرهنگی ویژه این مراسم خبر داد و افزود: اجرای سرود سه‌ هزار نفری دانش‌آموزان در مصلای بزرگ امام خمینی(ره)تهران، راه‌اندازی موکب‌های دانش‌آموزی با محوریت خود دانش‌آموزان، اجرای پویش «آخرین وداع دانش‌آموزان با رهبر شهید» و تشکیل هیات‌های دانش‌آموزی در تمامی مناطق آموزشی از جمله برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی‌شده است.

کاظمی تأکید کرد: تمامی درمانگاه‌های وابسته به آموزش‌وپرورش در تهران به‌صورت کامل و بدون فعالیت شیفتی در ایام برگزاری مراسم آماده خدمت‌رسانی به زائران باشند.

وی گفت: تمامی مدیران، مدیران‌کل و مسئولان آموزش‌وپرورش در این چند روز باید به‌طور کامل در صحنه حضور داشته باشند و هرگونه مأموریت اداری و مرخصی آنان تا پایان مراسم ممنوع است تا خدمات‌رسانی بدون وقفه انجام شود.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اطلاع‌رسانی مستمر به معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها، گفت: حضور گسترده فرهنگیان و دانش‌آموزان در مراسم تشییع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید از همه ظرفیت‌ها برای تحقق این هدف استفاده شود.

کاظمی به نقش ویژه استان خراسان رضوی در این مراسم اشاره کرد و گفت: با توجه به این‌که آیین پایانی تشییع و تدفین پیکر مطهر امام شهید در مشهد برگزار خواهد شد، انتظار ویژه‌ای از این استان داریم و حدود ۹۰۰ مدرسه برای اسکان و میزبانی زائران آماده شده‌ است.

وی افزود: مدارس منتخب در مشهد در روز تشییع باید به‌صورت ۲۴ ساعته فعال باشند تا زائران بتوانند از امکانات آن‌ها برای استراحت و خدمات استفاده کنند. همچنین پیشنهاد می‌شود با نصب تابلوهای راهنما در سطح شهر، محل مدارس خدمات‌رسان به زائران اطلاع‌رسانی شود.

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت همدلی و انسجام در برگزاری این مراسم، گفت: در این ایام باید از هرگونه نگاه بخشی، تملک‌گرایانه و سلیقه‌ای پرهیز شود و همه امکانات و ظرفیت‌ها صرف برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم شود؛ چرا که این آیین از ابعاد مختلف اقتدار، بیعت، وداع و همبستگی ملی برای کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

منبع: وزارت آموزش و پرورش