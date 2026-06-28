وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر بسیج کامل ظرفیت‌های این وزارتخانه برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید امت، از آمادگی کامل مدارس برای برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد تاریخی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی در نشست برخط ستاد هماهنگی مراسم تشییع رهبر شهید که با حضور معاونان ستادی و مدیران کل آموزش و پرورش پنج استان نقش آفرین در این مراسم برگزار شد، اظهار کرد: پنج استان به‌صورت مستقیم و سایر استان‌ها به‌صورت غیرمستقیم در برگزاری این مراسم مشارکت دارند و دراین زمینه لازم است همه بخش‌های آموزش‌وپرورش باید با حداکثر آمادگی پای کار باشند.

وی با بیان این‌که مأموریت‌های آموزش‌وپرورش در این ایام در دو محور «آموزش، دانش‌آموزی و کنشگری» و «خدمات‌رسانی» دنبال می‌شود، افزود: پویش‌های مختلفی با محوریت این مراسم طراحی شده که از جمله آن‌ها پویش «آخرین وداع دانش‌آموزان با رهبر شهید» است و انتظار می‌رود دانش‌آموزان، معلمان و فرهنگیان نقش‌آفرینی گسترده‌ای در این حرکت فرهنگی داشته باشند.

وزیر آموزش‌وپرورش، کنشگری معلمان و دانش‌آموزان را از مهم‌ترین محورهای این برنامه دانست و تصریح کرد: لازم است با انسجام و هماهنگی بیشتر، مشارکت فرهنگی و اجتماعی مدارس در این رویداد افزایش یابد.

کاظمی بر اهمیت خدمات‌رسانی به زائران تأکید کرد و گفت: اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان‌ها موظف‌اند امکانات اسکان و خدمات مورد نیاز را فراهم کنند و وسایل نقلیه نیز برای جابه‌جایی افرادی که از استان‌های مختلف در مراسم حضور پیدا می‌کنند، در خدمت زائران قرار گیرد.

وی شبکه شاد را بزرگ‌ترین شبکه ارتباطی میان آموزش‌وپرورش، دانش‌آموزان و خانواده‌ها دانست و افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت این شبکه برای اطلاع‌رسانی، فعالیت‌های فرهنگی، تبلیغی، راهنمای مسیر، هماهنگی برنامه‌ها و همچنین پوشش زنده مراسم در دستور کار قرار دارد.

وزیر آموزش‌ و پرورش با اشاره به پیش‌بینی حضور بیش از ۲۰ میلیون نفر در مراسم تشییع، اظهار کرد: آموزش‌ و پرورش برای اسکان زائران برنامه‌ریزی گسترده‌ای انجام داده و ظرفیت اسکان گسترده‌ای در مدارس و مراکز آموزشی پیش‌بینی شده است.

وی از تدوین دستورالعمل فرهنگی ویژه این مراسم خبر داد و افزود: اجرای سرود سه‌ هزار نفری دانش‌آموزان در مصلای بزرگ امام خمینی(ره)تهران، راه‌اندازی موکب‌های دانش‌آموزی با محوریت خود دانش‌آموزان، اجرای پویش «آخرین وداع دانش‌آموزان با رهبر شهید» و تشکیل هیات‌های دانش‌آموزی در تمامی مناطق آموزشی از جمله برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی‌شده است.

کاظمی تأکید کرد: تمامی درمانگاه‌های وابسته به آموزش‌وپرورش در تهران به‌صورت کامل و بدون فعالیت شیفتی در ایام برگزاری مراسم آماده خدمت‌رسانی به زائران باشند.

وی گفت: تمامی مدیران، مدیران‌کل و مسئولان آموزش‌وپرورش در این چند روز باید به‌طور کامل در صحنه حضور داشته باشند و هرگونه مأموریت اداری و مرخصی آنان تا پایان مراسم ممنوع است تا خدمات‌رسانی بدون وقفه انجام شود.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اطلاع‌رسانی مستمر به معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها، گفت: حضور گسترده فرهنگیان و دانش‌آموزان در مراسم تشییع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید از همه ظرفیت‌ها برای تحقق این هدف استفاده شود.

کاظمی به نقش ویژه استان خراسان رضوی در این مراسم اشاره کرد و گفت: با توجه به این‌که آیین پایانی تشییع و تدفین پیکر مطهر امام شهید در مشهد برگزار خواهد شد، انتظار ویژه‌ای از این استان داریم و حدود ۹۰۰ مدرسه برای اسکان و میزبانی زائران آماده شده‌ است.

وی افزود: مدارس منتخب در مشهد در روز تشییع باید به‌صورت ۲۴ ساعته فعال باشند تا زائران بتوانند از امکانات آن‌ها برای استراحت و خدمات استفاده کنند. همچنین پیشنهاد می‌شود با نصب تابلوهای راهنما در سطح شهر، محل مدارس خدمات‌رسان به زائران اطلاع‌رسانی شود.

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت همدلی و انسجام در برگزاری این مراسم، گفت: در این ایام باید از هرگونه نگاه بخشی، تملک‌گرایانه و سلیقه‌ای پرهیز شود و همه امکانات و ظرفیت‌ها صرف برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم شود؛ چرا که این آیین از ابعاد مختلف اقتدار، بیعت، وداع و همبستگی ملی برای کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

منبع: وزارت آموزش و پرورش

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