مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از محکومیت بیش از ۱۵ میلیارد ریالی محتکر برنج در میاندوآب به همراه ضبط کالا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حسین نجف زاده مدیرکل کل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ما از رسیدگی به پرونده احتکار ۹۰ کیسه برنج ۲۵ کیلویی خبر داد و گفت: مجموع برنج های ابتکار شده ۲ هزار و ۲۵۰ کیلوگرم و به ارزش ۷ میلیارد و ۸۷۵ ریال بود که در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان میاندوآب به آن رسیدگی شد.

وی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط برنج های کشف شده به پرداخت ۱۵ میلیارد و ۷۵۰ ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی برنج ها محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان اداره جهاد کشاورزی به همراه ماموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان میاندوآب کالاهای کشف شده را در پی گزارشات مردمی و در بازرسی از یک باب منزل مسکونی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی درخاتمه ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات وگزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی وصنفی،قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat135.ir و یا با شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش نمایند

برچسب ها: برنج قاچاق ، تعزیرات حکومتی
خبرهای مرتبط
بازار یزد جای متخلفین نیست/ دستبند قانون بر دستان عرضه کننده برنج‌های تقلبی
محکومیت متصدی فروش برنج در زاهدان
توقیف محموله ۱۷۰ تنی برنج قاچاق درانبارمنزل مسکونی در زاهدان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تداوم امدادرسانی هلال‌احمر به سیل‌زدگان ماکو/ خدمات امدادی به ۵۸ خانوار آسیب‌دیده ارائه شد
۱۰۵ روستای سلماس از نعمت گاز طبیعی برخوردارند
خسارات وارده به مناطق سیل‌زده سلماس به سازمان مدیریت بحران ارجاع داده می‌شود+ تصاویر
آخرین اخبار
خسارات وارده به مناطق سیل‌زده سلماس به سازمان مدیریت بحران ارجاع داده می‌شود+ تصاویر
۱۰۵ روستای سلماس از نعمت گاز طبیعی برخوردارند
تداوم امدادرسانی هلال‌احمر به سیل‌زدگان ماکو/ خدمات امدادی به ۵۸ خانوار آسیب‌دیده ارائه شد
برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کوتاه کبودان طی آذرماه سال جاری در ارومیه
وقوع سه حادثه رانندگی با ۷ مصدوم در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی
راه‌اندازی سرویس رایگان انتقال زائران اربعین از ارومیه به مرز تمرچین
‍آمادگی ۲۲۰ اتوبوس دربستی برای خدمت دهی  به زائران مراسم تشییع رهبر شهید
تایید بازنگری طرح هادی ۱۰ روستا در آذربایجان‌غربی
جذب ۶۹۹ حامی در دهه اول ماه محرم در آذربایجان غربی