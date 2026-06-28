مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از محکومیت بیش از ۱۵ میلیارد ریالی محتکر برنج در میاندوآب به همراه ضبط کالا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حسین نجف زاده مدیرکل کل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ما از رسیدگی به پرونده احتکار ۹۰ کیسه برنج ۲۵ کیلویی خبر داد و گفت: مجموع برنج های ابتکار شده ۲ هزار و ۲۵۰ کیلوگرم و به ارزش ۷ میلیارد و ۸۷۵ ریال بود که در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان میاندوآب به آن رسیدگی شد.

وی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط برنج های کشف شده به پرداخت ۱۵ میلیارد و ۷۵۰ ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی برنج ها محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان اداره جهاد کشاورزی به همراه ماموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان میاندوآب کالاهای کشف شده را در پی گزارشات مردمی و در بازرسی از یک باب منزل مسکونی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی درخاتمه ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات وگزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی وصنفی،قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat135.ir و یا با شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش نمایند