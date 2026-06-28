تیم ملی هندبال ساحلی ایران در آخرین دیدار خود در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ مقابل فرانسه به پیروزی رسید تا به مقام نهم برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی هندبال ساحلی ایران در آخرین دیدار خود در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ کرواسی به مصاف تیم ملی فرانسه یکی از تیم های اروپایی حاضر در این رویداد و از کشورهای صاحب هندبال دنیا رفت و توانست پنجمین پیروزی خود را در این دوره از رقابت‌ها دشت کند.

ساحلی‌بازان هندبال ایران که پیش از این نیز در نبرد با تیم‌های آمریکا، تونس(۲ بار) و پورتوریکو نتایج خوبی به دست آورده بودند، در وقت اول دیدار با فرانسه با تکیه بر تجربه و انسجام تیمی خود توانستند با نتیجه ۲۴-۲۱ به برتری دست یابند.

در وقت دوم اما این ساحلی‌بازان فرانسوی بودند که با کنترل جریان مسابقه، این وقت را با نتیجه ۲۳-۱۵ به سود خود رقم زدند تا کار برای تعیین برنده به ضربات پنالتی (شوت - اوت) کشیده شود.

در پنالتی‌ها دو تیم سایه به سایه باهم پیش می‌رفتند تا اینکه ملی‌پوشان هندبال ساحلی ایران توانستند با نتیجه ۷-۶ برنده شوند و در نهایت بازی را ۲-۱ به سود خودتمام کنند.

تیم ملی هندبال ساحلی ایران با کسب این پیروزی، در جایگاه نهم جهان قرار گرفت.

ساحلی‌بازان ایران که عنوان جوانترین تیم مسابقات قهرمانی جهان را از نظر رده سنی به خود اختصاص داده بود، بعد از پایان مرحله اول و رویارویی با تیم های قدرتمند جهان، در مرحله پایانی رقابت‌ها (پرزیدنت کاپ) بدون حتی یک باخت عملکرد خوبی را ثبت کرد.

ترکیب بازیکنان و کادر تیم ملی هندبال ساحلی ایران در این دوره از مسابقات به شرح زیر بود:

بازیکنان:

امین کاظمی، فهیم عرب‌زاده، متین گلدان، علی حیدریان، آراد حسینی، حسین حیدریان، پارسا دهقانی، علی پیرزاده اهوازی، مهدی حیدریان‌پور و علیرضا علیپور

کادرفنی:

مهدی قشقایی‌راد (سرمربی)، سیدحسن افتخاری (مدیر فنی) و غلامحسین نیکویی (مدیر تیم)