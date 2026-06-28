باشگاه خبرنگاران جوان - با تصویب هیات رئیسه فدراسیون فوتبال بیست و پنجمین دوره لیگ برتر ( فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ ) به دلیل حمله وحشیانه دشمن به کشورمان به صورت نیمه تمام باقی می‌ماند و جدول لیگ نیز با شرایط فعلی متوقف می‌گردد.

مسابقات بیست و ششمین دوره لیگ برتر( فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۶) نیز با حضور ۱۸ تیم از روز جمعه ۱۶ مردادماه آغاز خواهد شد. همچنین براساس مصوبه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در پایان مسابقات فصل آینده لیگ برتر ۴ تیم انتهایی جدول به لیگ یک سقوط می‌کنند.

در مورد نقل و انتقالات نیز مصوبات زیر به باشگاه ها ابلاغ شد:

۱-با استناد به بند (۳) ماده ۱۴ مکرر مقررات نقل و انتقالات و وضعیت بازیکنان فیفا و همچنین بند (۳) ماده ۱۴ مکرر مقررات نقل و انتقالات مصوب خردادماه ۱۴۰۴فدراسیون فوتبال و با لحاظ شرایط جنگی و فورس ماژور کشور و نیمه‌تمام ماندن مسابقات لیگ برتر، به منظور حفظ یکپارچگی مسابقات و کمک به وضعیت بازیکنان و باشگاه‌های لیگ برتر، مقرر گردید اصلاحیه‌ای موقت صرفاً برای فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعمال گردد.

بر این اساس، باشگاه‌های لیگ برتر مجاز خواهند بود تا سقف هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مبلغ قرارداد فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را به عنوان تعهدات قراردادی به بازیکنان پرداخت نمایند.

چنانچه بازیکنی کمتر از هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مبلغ قرارداد فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را دریافت نموده باشد، حق فسخ قرارداد با دلیل موجه برای وی محفوظ خواهد بود، مشروط بر آنکه پس از ابلاغ این مصوبه، به صورت کتبی مراتب را به باشگاه بدهکار اعلام نموده و مهلت چهل و پنج (۴۵) روزه‌ای جهت ایفای تعهدات مالی تا سقف مذکور به باشگاه اعطا نماید. بدیهی است در صورتی که بازیکنی بیش از هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مبلغ قرارداد فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ خود را دریافت نموده باشد، فسخ یک‌جانبه قرارداد از سوی وی، فسخ بدون دلیل موجه تلقی شده و مسئولیت کلیه آثار و تبعات ناشی از آن بر عهده شخص فسخ‌کننده خواهد بود.

۲. با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر باشگاه‌ها، مقرر گردید تعداد بازیکنان خارجی مجاز برای هر باشگاه لیگ برتری از هشت (۸) نفر به چهار (۴) نفر کاهش یافته و هر باشگاه مجاز به استفاده از حداکثر چهار بازیکن خارجی باشد.