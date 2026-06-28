نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، روز یکشنبه آتش‌بس بین ایالات متحده و ایران را «بسیار شکننده» توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، روز یکشنبه در ارزیابی خود از آتش‌بس بین ایالات متحده و ایران، آن را «بسیار شکننده» توصیف کرد.

اولیانوف در پستی در ایکس استدلال کرد که «سطح اعتماد در وهله اول صفر است» بین دو کشوری که در حال حاضر سعی در نهایی کردن یک توافق پایدار دارند.

ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) نیز از سرگیری حملات را در پاسخ به حمله ایران به یک کشتی با پرچم سنگاپور در تنگه هرمز تأیید کرد. دو طرف در دو روز گذشته به تبادل آتش ادامه دادند و ایران نیز خاک بحرین را هدف قرار داد.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: میخائیل اولیانوف ، مذاکرات ایران و آمریکا
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