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تنگه هرمز و معمای اشراف ایران + فیلم

نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از سوی آمریکا، بار دیگر تنگه هرمز را به کانون تقابل تهران و واشنگتن تبدیل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که مقام‌های آمریکایی همچنان از گزینه نظامی سخن می‌گویند، تهران معتقد است اقدامات اخیر واشنگتن با هدف تغییر موازنه در تنگه هرمز و تضعیف جایگاه راهبردی ایران دنبال می‌شود. از نگاه جمهوری اسلامی، تحولات اخیر نشان داده معادلات این آبراه حیاتی دیگر به شرایط پیش از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی بازنخواهد گشت.

همزمان، سپاه پاسداران و وزارت امور خارجه با محکوم کردن حملات آمریکا، بر حق دفاع مشروع ایران و حفظ حاکمیت بر تنگه هرمز تأکید کرده‌اند. هرگونه فشار نظامی نه‌تنها اشراف ایران بر این گذرگاه راهبردی را کاهش نخواهد داد، بلکه امنیت و ثبات کشتیرانی در منطقه را با چالش بیشتری مواجه خواهد کرد.

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