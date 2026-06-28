تنگه هرمز و معمای اشراف ایران + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که مقامهای آمریکایی همچنان از گزینه نظامی سخن میگویند، تهران معتقد است اقدامات اخیر واشنگتن با هدف تغییر موازنه در تنگه هرمز و تضعیف جایگاه راهبردی ایران دنبال میشود. از نگاه جمهوری اسلامی، تحولات اخیر نشان داده معادلات این آبراه حیاتی دیگر به شرایط پیش از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی بازنخواهد گشت.
همزمان، سپاه پاسداران و وزارت امور خارجه با محکوم کردن حملات آمریکا، بر حق دفاع مشروع ایران و حفظ حاکمیت بر تنگه هرمز تأکید کردهاند. هرگونه فشار نظامی نهتنها اشراف ایران بر این گذرگاه راهبردی را کاهش نخواهد داد، بلکه امنیت و ثبات کشتیرانی در منطقه را با چالش بیشتری مواجه خواهد کرد.