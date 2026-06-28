معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از خانواده‌ها خواست تا در ایام برگزاری امتحانات نهایی از مراجعه به مدارسی که مرکز آزمون هستند، خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت آموزش متوسطه با اشاره به ایام برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان، اعلام کرد: با توجه به همزمانی فرآیند ثبت‌نام مدارس با برگزاری امتحانات نهایی، ضروری است خانواده‌ها در روز‌های برگزاری آزمون از مراجعه به مدارسی که مرکز آزمون هستند، خودداری کنند تا تمرکز عوامل اجرایی برای برگزاری مطلوب امتحانات حفظ شود.

در این گزارش تصریح شده، اولیای دانش‌آموزان می‌توانند در روز‌هایی که امتحانات نهایی برگزار نمی‌شود و یا پس از پایان امتحانات نهایی با مراجعه به مدارس، مراحل ثبت‌نام فرزندان خود را انجام داده و پیگیری کنند.

امتحانات نهایی پایه یازدهم دوره متوسطه از تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ و امتحانات نهایی پایه دوازدهم دوره متوسطه از تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ مطابق برنامه اعلام‌شده برگزار خواهد شد.

برچسب ها: امتحان نهایی ، آموزش و پرورش
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