شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی FMC SX۵ ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خودرو‌های بسیاری را روانه بازار می‌کنند. خودروی FMC SX۵ یکی از خودرو‌های شرکت‌های خودروساز است که جهت تامین بازار خودرو، خودرو‌های بسیاری را روانه بازار کرده است. اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است تحویل این خودرو به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای خریداران به وجود آورده است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام روز بخیر من یکی از هزاران مشتری درمانده شرکت خودرو سازی فردا موتور هستم. بنده در تاریخ هشتم مهرماه سال گذشته، اقدام به پیش خرید یک دستگاه خودرو FMC SX۵ از این شرکت با موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری کردم. مبلغ ۵۲۸/۵۰۰ هزار تومان وجه نقد هنگام ثبت نام واریز کردم و قرار شد یک ماه قبل از تحویل خودرو مبلغ ۱۰۵ میلیون تومان دیگر واریز کنم و مابقی در ۲۴ قسط ۲۶ میلیون تومانی پرداخت شود. مبلغ خودرو در آن تاریخ ۹۷۵ میلیون تومان بود که با این شرایط ما باید ۱/۲۶۰/۰۰۰ هزار تومان در نهایت پرداخت می‌کردیم. لطفا پیگیری کنید.

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