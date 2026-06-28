اکران فیلم سینمایی «خواب‌نما» از روز ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ و اکران فیلم سینمایی «استخر» از روز ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفتمین جلسه شورای صنفی نمایش با حضور مهدی کرم‌پور (دبیر شورای صنفی نمایش و نماینده شورای عالی تهیه‌کنندگان)، احمد نوری و محمدرضا صابری (نمایندگان انجمن سینماداران)، سعید خانی (نماینده انجمن پخش‌کنندگان)، علی میرزایی (نماینده سازمان سینمایی) و فاطمه امیرآبادی (نماینده سامانه سمفا) در محل خانه سینما برگزار شد.

در این جلسه، اعضای شورای صنفی نمایش با اتفاق آرا تصویب کردند اکران فیلم سینمایی «خواب‌نما» از روز ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ و اکران فیلم سینمایی «استخر» از روز ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز شود.

منبع: خانه سینما

برچسب ها: اکران فیلم ، خانه سینما
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