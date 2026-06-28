باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مسعود پزشکیان در جریان سفر به قم پس از تشرف به حرم مطهر کریمه اهلبیت حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها، با آیتالله سیدمحمد سعیدی، تولیت آستان مقدس و نماینده ولیفقیه در استان قم، دیدار و گفتوگو کرد.
رئیسجمهور در این دیدار با تشریح آخرین تحولات و شرایط حاکم بر کشور بویژه در جریان جنگ تحمیلی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، ضمن تبیین ابعاد مختلف این رخداد و اقدامات صورتگرفته از سوی ارکان مختلف نظام، اظهار داشت: دشمنان ملت ایران در این جنگ مرتکب جنایات گسترده و کمسابقهای شدند که به شهادت رهبری عظیمالشأن، جمعی از فرماندهان، مسئولان، شهروندان بیگناه و حتی دانشآموزان انجامید، اما در مقابل، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، بسیج و فرماندهی انتظامی، با ایثار، اقتدار و آمادگی مثالزدنی، کارنامهای درخشان و افتخارآمیز از خود به جا گذاشتند.
دکتر پزشکیان با تقدیر از همراهی و حضور آگاهانه مردم در صحنه، افزود: سرمایه اجتماعی و انسجام ملی مهمترین عامل ناکامی دشمن در تحقق اهداف راهبردی خود بود. دشمن با طراحی یک جنگ ترکیبی و چندلایه، در پی تضعیف ارکان نظام و ایجاد شرایط بیثباتی داخلی بود، اما حضور هوشمندانه و پایدار مردم در صحنه، تمامی محاسبات و سناریوهای آنان را با شکست مواجه کرد.
رئیسجمهور با اشاره به اقدامات دولت در مدیریت شرایط جنگی تصریح کرد: دولت نیز همگام با نیروهای مسلح و مردم، با بسیج کامل ظرفیتهای اجرایی، مدیریتی و خدماتی کشور، تلاش کرد آثار و تبعات جنگ برای مردم به حداقل برسد. وزرا، استانداران، فرمانداران، بخشداران و مجموعه مدیران اجرایی کشور بهصورت شبانهروزی در میدان خدمت حضور داشتند تا ضمن حفظ پایداری خدمات عمومی، آرامش روانی و معیشتی جامعه نیز صیانت شود.
دکتر پزشکیان افزود: بخشی از راهبرد دشمن علاوه بر تهاجم نظامی، ایجاد اختلال در زنجیره تأمین کالا، اعمال فشارهای اقتصادی، دامن زدن به نارضایتی عمومی و القای شرایط بحرانی در کشور بود، اما با لطف الهی، هوشیاری مردم و تلاش جهادی دستگاههای اجرایی، این توطئه نیز ناکام ماند و خدماترسانی به مردم بدون وقفه ادامه یافت.
رئیسجمهور همچنین با مرور روند تحولات سیاسی و دیپلماتیک منجر به توقف جنگ، نقش راهبردی و هدایتگرانه رهبری عالیقدر در مدیریت این مقطع حساس را مورد تأکید قرار داد و گفت: در سایه رهنمودهای حکیمانه رهبری و مسئولیتهایی که در این چارچوب به دولت واگذار شد، دستاوردهایی در حوزههای مختلف حاصل شده است که از جمله آن میتوان برقراری آرامش وثبات نسبی در لبنان و همچنین برخی گشایشهای اقتصادی اشاره کرد.
دکتر پزشکیان با اشاره به تلاش برخی بازیگران برای ایجاد تنش و بیثباتی در منطقه، بهویژه در حوزه خلیج فارس، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره از ثبات، امنیت و گفتوگو حمایت کرده و امیدواریم تمامی طرفها به تعهدات و توافقات صورتگرفته پایبند باشند تا زمینه تقویت امنیت و آرامش پایدار در منطقه فراهم شود.
رئیسجمهور هدف از سفر به قم را علاوه بر زیارت بارگاه نورانی حضرت معصومه(س)، دیدار و گفتوگو با مراجع عظام تقلید، علما و فضلای حوزههای علمیه عنوان کرد و گفت: دولت خود را نیازمند بهرهمندی مستمر از دیدگاهها، رهنمودها و دغدغههای مراجع و علما میداند. در این مسیر تلاش کردهایم کشور با کمترین چالش و اختلال اداره شود، اما شرایط پیشرو همچنان نیازمند هوشیاری، آمادگی و انسجام ملی است و باید برای مواجهه با هر سناریوی احتمالی آماده باشیم.
دکتر پزشکیان افزود: امیدواریم بتوانیم با تداوم خدمت صادقانه به مردم، پاسدار خون پاک شهدای والامقام جنگ اخیر باشیم و در برابر آنان و ملت ایران سربلند بمانیم.