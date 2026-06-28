باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، بعد از ظهر امروز یک‌شنبه ۷ تیرماه، در سفر به عراق با علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق دیدار و گفت‌وگو کرد.

نخست‌وزیر عراق در این دیدار ضمن استقبال از فرآیند دیپلماتیک برای پایان جنگ در منطقه تأکید کرد: «عراق از اولویت پایان دادن به جنگ‌ها و اتخاذ گفتگو برای ایجاد ثبات در منطقه حمایت می‌کند.»

بر اساس بیانیه دفتر نخست‌وزیر عراق در این دیدار درباره توافق اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا که بر اساس آن جنگ میان دو کشور متوقف شد، و همچنین تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای برقراری امنیت و ثبات و احترام به حاکمیت کشورها، یکپارچگی و تمامیت ارضی آن‌ها گفتگو شد.

در این دیدار عراقچی بار دیگر بر حمایت کشورش از عراق و کار و هماهنگی مشترک برای ارتقای روابط و همکاری‌های دو جانبه تاکید کرد.