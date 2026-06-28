باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - رحیم شهیدیپور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل از توسعه ظرفیتهای نوین در حوزه تولید گیاهان حشرهخوار خبر داد و گفت: حرکت به سمت مدیریت بیولوژیک آفات و کاهش مصرف سموم شیمیایی، یکی از رویکردهای اصلی کشاورزی نوین است و گیاهان حشرهخوار میتوانند به عنوان ابزاری مؤثر در تحقق کشاورزی سالم و پایدار نقشآفرینی کنند.
او افزود: در سالهای گذشته این گیاهان بیشتر به عنوان گونههای زینتی و فانتزی شناخته میشدند، اما امروز با پیشرفتهای علمی و ورود شرکتهای دانشبنیان، این حوزه به یک فرصت ارزشمند در صنعت کشاورزی تبدیل شده است.
شهیدیپور با تأکید بر رویکردهای نوین مدیریت آفات، گفت: کارشناسان کشاورزی با حرکت از استفاده گسترده سموم شیمیایی به سمت مدیریت بیولوژیک، گیاهان حشرهخوار را از یک کالای صرفاً زینتی به ابزاری راهبردی در کشاورزی ارگانیک تبدیل کردهاند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل ادامه داد: ظرفیتهای بیوشیمیایی این گیاهان امکان بهرهبرداری در تولید آفتکشهای ارگانیک را فراهم میکند و میتواند در کاهش وابستگی به واردات سموم شیمیایی مؤثر باشد. این موضوع علاوه بر کمک به سلامت محصولات کشاورزی، در حفاظت از منابع طبیعی و محیطزیست نیز نقش مهمی ایفا میکند.
او افزود: توسعه چنین ظرفیتهایی نشاندهنده تغییر رویکرد در کشاورزی از «حذف کامل آفات» به «ایجاد تعادل اکولوژیک» است؛ رویکردی که در آن تلاش میشود با استفاده از روشهای طبیعی و دانشبنیان، پایداری تولید و سلامت محیطزیست به طور همزمان تأمین شود.
شهیدیپور در پایان با اشاره به اهمیت حمایت از نوآوریهای کشاورزی، گفت: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابل از طرحهای پژوهشی و تولیدی در حوزه فناوریهای زیستی و کشاورزی دانشبنیان حمایت میکند و توسعه این بخش میتواند علاوه بر ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، گامی مؤثر در مسیر تحقق کشاورزی پایدار و تولید محصولات سالم باشد.