باشگاه خبرنگاران جوان - در این نشست تمهیدات لازم برای میزبانی شایسته از خیل عظیم زائران و شرکتکنندگان در آئین وداع با رهبر شهید و تشییع باشکوهِ پیکر مطهر ایشان بررسی و بر آمادگی کامل واحدهای پشتیبانی و خدماتی صنعت بیمه برای خدمترسانی مطلوب به مردم و عاشقان ولایت تأکید شد.
بر اساس این گزارش، این نشست که با حضور مجید نادری عضو هیئت عامل و معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی و مدیران پشتیبانی و روابط عمومی برخی از شرکتهای بیمه برگزار شد، ابتدا جواد گودرزی مدیرکل روابط عمومی بیمه مرکزی گزارشی از جلسهای که اخیراً به همین مناسبت در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شده بود ارائه و بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای صنعت بیمه برای مشارکت در برگزاری هر چه باشکوهتر آئین وداع و تشییع رهبر شهید تأکید کرد.
مجید نادری معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی نیز در ادامه گفت: صنعت بیمه همواره در صحنههای سرنوشتساز انقلاب اسلامی حضوری پرشکوه و اثرگذار داشته است و این بار نیز با مشارکت گسترده در این مراسم، ارادت و وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب، شهدا و ولایت به نمایش خواهد گذاشت.
وی با اعلام این موضوع که این مراسم با توجه به حضور گسترده میلیونی مردم با برنامههایی که در گذشته برگزار شده خیلی متفاوت خواهد بود، بر برنامهریزی دقیق و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای صنعت بیمه برای مشارکت در برگزاری این مراسم تأکید کرد.
وی افزود خدمترسانی مناسب و مطلوب به زائران و فراهمسازی امکانات اولیه رفاهی، نیازمند همکاری و هماهنگی همهجانبه واحدهای پشتیبانی است و بیمه مرکزی و صنعت بیمه با تمام توان در مسیر اجرای مطلوب این مأموریت فرهنگی و معنوی گام برخواهد داشت.
در پایان، سایر اعضای جلسه نیز به بیان و تشریح تدابیر و تدارکات مجموعه متبوع خود در تهران و شهرهای مورد نظر برای مشارکت فعال از جمله برپایی موکب در مسیر مراسم، اسکان، استقرار و پذیرایی از زائران و شرکتکنندگان پرداختند و بر آمادگی خود تأکید کردند.
منبع: بیمه مرکزی