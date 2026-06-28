نخستین جلسه برنامه‌ریزی و هماهنگی برای حضور پرشور و مشارکت گسترده صنعت بیمه در آئین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در بیمه مرکزی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این نشست تمهیدات لازم برای میزبانی شایسته از خیل عظیم زائران و شرکت‌کنندگان در آئین وداع با رهبر شهید و تشییع باشکوهِ پیکر مطهر ایشان بررسی و بر آمادگی کامل واحد‌های پشتیبانی و خدماتی صنعت بیمه برای خدمت‌رسانی مطلوب به مردم و عاشقان ولایت تأکید شد.

بر اساس این گزارش، این نشست که با حضور مجید نادری عضو هیئت عامل و معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی و مدیران پشتیبانی و روابط عمومی برخی از شرکت‌های بیمه برگزار شد، ابتدا جواد گودرزی مدیرکل روابط عمومی بیمه مرکزی گزارشی از جلسه‌ای که اخیراً به همین مناسبت در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شده بود ارائه و بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های صنعت بیمه برای مشارکت در برگزاری هر چه باشکوه‌تر آئین وداع و تشییع رهبر شهید تأکید کرد.

مجید نادری معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی نیز در ادامه گفت: صنعت بیمه همواره در صحنه‌های سرنوشت‌ساز انقلاب اسلامی حضوری پرشکوه و اثرگذار داشته است و این بار نیز با مشارکت گسترده در این مراسم، ارادت و وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب، شهدا و ولایت به نمایش خواهد گذاشت.

وی با اعلام این موضوع که این مراسم با توجه به حضور گسترده میلیونی مردم با برنامه‌هایی که در گذشته برگزار شده خیلی متفاوت خواهد بود، بر برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های صنعت بیمه برای مشارکت در برگزاری این مراسم تأکید کرد.

وی افزود خدمت‌رسانی مناسب و مطلوب به زائران و فراهم‌سازی امکانات اولیه رفاهی، نیازمند همکاری و هماهنگی همه‌جانبه واحد‌های پشتیبانی است و بیمه مرکزی و صنعت بیمه با تمام توان در مسیر اجرای مطلوب این مأموریت فرهنگی و معنوی گام برخواهد داشت.

در پایان، سایر اعضای جلسه نیز به بیان و تشریح تدابیر و تدارکات مجموعه متبوع خود در تهران و شهر‌های مورد نظر برای مشارکت فعال از جمله برپایی موکب در مسیر مراسم، اسکان، استقرار و پذیرایی از زائران و شرکت‌کنندگان پرداختند و بر آمادگی خود تأکید کردند.

منبع: بیمه مرکزی

برچسب ها: آیین وداع ، بیمه مرکزی
خبرهای مرتبط
اقتصاد داده در صنعت بیمه؛ فرصت مغفول برنامه هفتم
سردار حسن‌زاده تشریح کرد:
محدوده و جزئیات برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
بیمه شخص ثالث راننده محور تکلیف قانونی که چشم انتظار اجراست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۷ تیر ۱۴۰۵
تداوم وقفه در بخشی از خدمات بانک ملی
سهام عدالت در پیچ وعده‌ها؛ این بار آزادسازی نهایی به تابستان ۱۴۰۵ می‌رسد؟
آغاز فرایند عرضه خودرو‌های وارداتی با افتتاح حساب وکالتی
قیمت هر کیلو دام زنده به ۷۴۰ هزار تومان رسید
راه اندازی سامانه تلفنی جهت رفع اختلاف اولیه و آگاهی بخشی به حقوق موجر و‌ مستاجر
آمادگی بیش از ۱۱۰۰ باب مجتمع خدماتی برای خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان مراسم تشییع قائد شهید امت
مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف آب یک ضرورت دائمی/ تهران با ۳۴ درصد کسری بارش مواجه است
نشت گاز در برخی استان‌ها به صفر رسید
کاهش سرعت رشد اجاره در اوج جابه‌جایی مستاجران
آخرین اخبار
هماهنگی صنعت بیمه برای مشارکت پرشور در آئین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید
تاکید بر افزایش انعطاف‌پذیری و تقویت نمایندگی جغرافیایی در اتاق اسلامی
خروج حدود ۷.۲ همت پول حقیقی از بورس/ چرا شاخص‌ها قرمز شدنذ؟
پروژه‌های مسکونی در گیرودار فرآیند‌های اداری و صدور مجوز‌ها
فراخوان اعطای تسهیلات برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی یک تا سه مگاواتی منتشر شد
تولید برنج ۱۰ درصد افزایش می‌یابد
۳۰ درصد برق کشور در بورس انرژی معامله شد؛ هدف‌گذاری برای رسیدن به ۶۰ درصد
برقراری پرواز‌های نجف، بغداد، ایروان و استانبول طبق روال
فعالیت ۲۴ هزار واحد گلخانه در کشور + فیلم
ساخت راه‌آهن الیگودرز ۱۵ میلیارد تومان برای هر کیلومتر/ پروژه همچنان در انتظار اعتبار
توسعه نیروگاه‌های بادی کلید خورده است/ شروع آغاز عملیات طرح ۱۰۰ مگاواتی تا چند ماه آینده 
ریزش بیش از ۱۰۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۷ تیر ۱۴۰۵
صورتحساب‌های کاغذی همچنان معتبر است
گسترش سرمایه‌گذاری مشترک ایران و جمهوری آذربایجان
تاکید بر بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی در فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی
کاهش قدرت خرید مردم؛ چالش اصلی بازار و اصناف
بازگشت ۲۰۰ هزار تن اوره به مدار تولید/ظرفیت ۹۶ میلیون تنی پتروشیمی کشور زیر سایه ناترازی انرژی+فیلم
آغاز فرایند عرضه خودرو‌های وارداتی با افتتاح حساب وکالتی
تداوم وقفه در بخشی از خدمات بانک ملی
مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف آب یک ضرورت دائمی/ تهران با ۳۴ درصد کسری بارش مواجه است
سرمایه‌گذاری قزاقستان در بنادر ایران/توسعه ترانزیت کالا در مسیر کریدورهای بین‌المللی +فیلم
نشت گاز در برخی استان‌ها به صفر رسید
راه اندازی سامانه تلفنی جهت رفع اختلاف اولیه و آگاهی بخشی به حقوق موجر و‌ مستاجر
تاخیر در پرداخت‌ها عامل اصلی خروج گندم از چرخه خرید تضمینی
آمادگی بیش از ۱۱۰۰ باب مجتمع خدماتی برای خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان مراسم تشییع قائد شهید امت
سرمایه‌گذاری ۲۵ ميليون دلاری قزاقستان در بندر شهید رجایی + فیلم
ضرورت واردات یک میلیون تن شکر تا پایان شهریور
قیمت هر کیلو دام زنده به ۷۴۰ هزار تومان رسید
اقتصاد دیجیتال فرصت تازه برای رشد اشتغال و صادرات کشور است