باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس جمهور در ادامه برنامه‌های سفر خود به شهر مقدس قم، با آیت‌الله سبحانی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس‌جمهور در این دیدار با تشریح اقدامات و برنامه‌های دولت در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دیپلماتیک، به ویژه مدیریت کشور در جریان جنگ اخیر، اظهار داشت: آنچه در این مقطع حساس حاصل شد، پیش از هر چیز از الطاف الهی و همراهی مردم بود. دولت در تمام مدت تلاش کرد ضمن حفظ پایداری خدمات عمومی، شرایط به گونه‌ای مدیریت شود که مردم کمترین آثار و تبعات ناشی از جنگ را احساس کنند و روند زندگی عادی جامعه دچار اختلال نشود.

پزشکیان با اشاره به نقش راهبردی هدایت‌ها و پشتیبانی‌های رهبر معظم انقلاب در مدیریت شرایط کشور افزود: یکی از اقدامات مؤثر در این دوره، تفویض اختیارات و افزایش سطح تصمیم‌گیری در استان‌ها بود که امکان واکنش سریع و متناسب با شرایط محلی را فراهم کرد. نتایج این رویکرد در جریان جنگ اخیر به خوبی نمایان شد و تمرکززدایی مدیریتی توانست در تأمین نیازهای مردم و حفظ کارآمدی نظام اجرایی کشور نقش مؤثری ایفا کند.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های دولت در حوزه عدالت آموزشی، توسعه عدالت در نظام سلامت و گسترش دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی، تصریح کرد: دولت همزمان با پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای، بر تقویت مشارکت‌های مردمی نیز تأکید دارد. در همین چارچوب، رویکرد مسجدمحوری و تبدیل مساجد به کانون‌های مدیریت محلی، اجتماعی و فرهنگی در دستور کار قرار گرفته است.

پزشکیان افزود: اعتقاد داریم اگر مساجد به جایگاه تاریخی و اجتماعی خود بازگردند، بخش قابل توجهی از مسایل و آسیب‌های اجتماعی قابل مدیریت خواهد بود. مساجد از ظرفیت عظیمی برای تقویت سرمایه اجتماعی، توسعه فرهنگی، حمایت از اقشار محروم و ساماندهی مشارکت‌های مردمی برخوردار هستند.

رئیس جمهور در ادامه با مرور روند تحولات سیاسی و دیپلماتیک منجر به پایان جنگ، اظهار داشت: در این مسیر اقدامات و رایزنی‌های گسترده‌ای با هماهنگی کامل میان ارکان مختلف حاکمیت انجام شد و در نهایت طرف مقابل ناگزیر به‌پذیرش شروط جمهوری اسلامی ایران گردید.

وی با اشاره به تلاش برخی جریان‌ها برای اخلال در روند توافقات صورت‌گرفته، خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی محافل و جریان‌ها همچنان در پی ایجاد تنش و استمرار درگیری‌ها هستند و تلاش می‌کنند کشور را با چالش‌های جدید مواجه سازند، اما رویکرد دولت همواره مبتنی بر تأمین منافع ملی، حفظ اقتدار کشور و صیانت از امنیت و آرامش مردم بوده است.

پزشکیان با تأکید بر جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی افزود: امروز کشور به برکت حضور مردم در صحنه، فداکاری نیروهای مسلح و تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه مدیران و خدمتگزاران نظام، از موقعیت و جایگاهی ممتاز برخوردار است. دولت نیز با وجود چالش‌ها و محدودیت‌های موجود، تمام ظرفیت‌ها و امکانات کشور را برای کاهش مشکلات مردم و ارتقای سطح رفاه عمومی به کار گرفته است.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: بخش مهمی از موفقیت کشور در عبور از شرایط اخیر، حاصل آمادگی‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تمهیدات پیشینی بود و اگر این آمادگی‌ها وجود نداشت، کشور با مشکلات و دشواری‌های بیشتری مواجه می‌شد.

وی همچنین با اشاره به آثار علمی و پژوهشی آیت‌الله العظمی سبحانی گفت: کتاب «فروغ ابدیت» را چندین بار مطالعه کرده‌ام و این اثر ارزشمند همواره یکی از منابع و مراجع ذهنی من در حوزه تاریخ اسلام، سیره نبوی و معارف دینی بوده است.

آیت‌الله سبحانی: مسئولیت‌پذیری دولت در پیگیری مسیر توافق، قابل تقدیر است

آیت‌الله سبحانی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از رئیس‌جمهور به‌دلیل ارائه گزارش جامع از مسایل و تحولات کشور، اظهار داشتند:‌ پذیرش مسئولیت اداره کشور در شرایط کنونی، مسئولیتی سنگین و در عین حال ارزشمند است و امیدواریم خداوند متعال در انجام این وظیفه خطیر، یار و مددکار شما باشد و این مسئولیت به بهترین شکل به سرانجام برسد.

این مرجع تقلید با اشاره به برخی رویکردهای مدیریتی دولت، از جمله تفویض اختیارات به سطوح مختلف مدیریتی و توجه به ظرفیت مساجد در قالب مدیریت محله‌محور، این اقدامات را نشانه آینده‌نگری و نگاه راهبردی در اداره امور کشور دانستند و افزودند: مدیری که زمام امور را در اختیار دارد باید بتواند علاوه بر حل مسایل جاری، نیازها و اقتضائات آینده را نیز پیش‌بینی کند و این نگاه آینده‌نگرانه، از ویژگی‌های ارزشمند مدیریت است.

آیت‌الله سبحانی در ادامه با مرور بخشی از خاطرات خود از شرایط کشور در دوران جنگ جهانی دوم و سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۲۰، خاطرنشان کردند: در آن دوران به دلیل فقدان آمادگی‌ها و تمهیدات لازم، کشور با مشکلات گسترده‌ای در تأمین نیازهای اولیه مردم مواجه شد و حتی تهیه نان برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار بود. مقایسه آن شرایط با وضعیت کنونی کشور نشان می‌دهد که مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب تا چه اندازه در عبور از بحران‌ها و حفظ ثبات اجتماعی مؤثر است.

این مرجع تقلید افزودند: مردم و نخبگان باید شرایط امروز کشور را در بستر تاریخی آن ارزیابی کنند. ایران در دهه‌های گذشته جنگ‌ها و بحران‌های متعددی را پشت سر گذاشته است و آنچه اهمیت دارد، توانایی نظام مدیریتی کشور در اداره امور و جلوگیری از بروز اختلالات گسترده در زندگی مردم است.

آیت الله العظمی سبحانی با تأکید بر ضرورت استقامت و پایداری در مسئولیت‌های خطیر حکمرانی اظهار داشتند: هنر مدیریت آن است که در شرایط دشوار، با حفظ آرامش و تدبیر، امور کشور اداره شود. از این‌رو لازم است مسئولان با قوت قلب، امید و توکل به خداوند مسیر خدمت به مردم را ادامه دهند؛ چرا که «مَنْ کانَ مَعَ اللهِ کانَ اللهُ مَعَهُ».

این مرجع تقلید در ادامه با استناد به آیه شریفه «لِکُلِّ أَجَلٍ کِتَابٌ»، بر ضرورت توجه به اقتضائات زمان در تصمیم‌گیری‌های کلان تأکید کردند و گفتند: شرایط و الزامات هر دوره با دوره دیگر متفاوت است و مدیران باید تصمیمات خود را متناسب با واقعیت‌های زمان اتخاذ کنند. اگر صاحب‌نظران و مسئولان ذی‌ربط پس از بررسی‌های کارشناسی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که توافقات و تفاهمات صورت‌گرفته به مصلحت کشور است، این تصمیم نیز بر اساس همین اصل عقلانی و قرآنی اتخاذ شده است و چنانچه در آینده شرایط تغییر کند، طبیعتاً تصمیمات متناسب با شرایط جدید اتخاذ خواهد شد.

آیت الله العظمی سبحانی با اشاره به نمونه‌های تاریخی از سیره پیامبر اکرم(ص)، از جمله پیمان‌های منعقد شده با قبایل یهودی مدینه و نیز صلح حدیبیه، تصریح کردند: در تاریخ اسلام نیز تصمیمات سیاسی و اجتماعی همواره متناسب با شرایط زمان اتخاذ شده است و آثار و نتایج بسیاری از این تصمیمات در ادامه مسیر آشکار شده است.

این مرجع تقلید در پایان با تأکید بر ضرورت توجه مستمر دولت به مسایل معیشتی مردم، اظهار داشتند: انتظار می‌رود دولت همچنان موضوع معیشت و ثبات بازار را با حساسیت ویژه دنبال کند و با اتخاذ تدابیر لازم از نوسانات قیمتی، به‌ویژه در کالاهای اساسی و مورد نیاز عموم مردم، جلوگیری شود؛ چرا که افزایش قیمت این اقلام به صورت مستقیم بر زندگی اقشار مختلف جامعه تأثیرگذار است.

منبع:ریاست جمهوری