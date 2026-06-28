معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی از کشف سریع پرونده قتل مرد ۴۱ ساله و دستگیری عامل اصلی جنایت و سه نفر دیگر از افراد حاضر در نزاع خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی، از کشف یک فقره قتل و دستگیری عامل اصلی این جنایت در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: در اواسط خردادماه سال جاری، وقوع یک فقره قتل در محدوده کلانتری ۱۵۲ خانی‌آباد از سوی بازپرس ویژه قتل به اداره دهم پلیس آگاهی اعلام شد. بلافاصله کارآگاهان اداره دهم به همراه تیم بررسی صحنه جرم مرکز تشخیص هویت، بازپرس ویژه قتل و کارشناسان پزشکی قانونی در محل حاضر شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه، جسد مردی ۴۱ ساله، متأهل و دارای تحصیلات دیپلم که با لباس خارج از منزل در وسط خیابان به حالت طاق‌باز افتاده بود، مشاهده شد. معاینات اولیه نشان داد مقتول بر اثر اصابت یک ضربه عمیق چاقو به سمت چپ گردن جان خود را از دست داده است. همچنین در محل وقوع حادثه چهار قبضه چاقو کشف و ضبط شد و با دستور مقام قضایی، جسد برای تعیین علت دقیق فوت به پزشکی قانونی منتقل شد.

سرهنگ نثاری ادامه داد: پرونده به صورت ویژه در اداره دهم پلیس آگاهی مورد رسیدگی قرار گرفت و کارآگاهان با انجام تحقیقات میدانی دریافتند مقتول به همراه دوست ۲۶ ساله خود حدود ساعت ۳:۳۰ بامداد برای صرف غذا به یک جگرکی سیار مراجعه کرده بود. همزمان دو زن ۳۱ ساله به همراه دو مرد ۲۷ ساله نیز برای خرید غذا در محل حضور یافتند.

به گفته وی، یکی از زنان برای ثبت سفارش از خودرو پیاده شد و در این فاصله میان یکی از مردان حاضر و زن داخل خودرو مشاجره لفظی رخ داد که با کوبیدن مشت به شیشه خودرو همراه شد. زن سفارش‌دهنده با تصور اینکه افراد حاضر قصد سرقت خودرو را دارند، از مقتول و سایر افراد درخواست کمک کرد. در پی این موضوع، چند نفر به سمت خودرو رفتند و یکی از سرنشینان خودرو پس از پیاده شدن با افراد حاضر درگیر شد. در جریان این درگیری، وی با استفاده از چاقوی همراه خود ضربه‌ای شدید به گردن مقتول وارد کرد و به همراه دوستش از محل متواری شد.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تصریح کرد: کارآگاهان با اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن هویت متهم را شناسایی و مخفیگاه وی را تعیین کردند. در ادامه، تیم عملیاتی پلیس با انجام یک عملیات غافلگیرانه، کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع جنایت، عامل اصلی قتل را دستگیر کرد.

وی خاطرنشان کرد: در ادامه تحقیقات، هویت سایر افراد حاضر در نزاع نیز شناسایی شد و سه نفر دیگر نیز دستگیر شدند. متهمان برای انجام تحقیقات تکمیلی و سیر مراحل قانونی در اختیار پلیس آگاهی قرار دارند.

برچسب ها: دستگیری قاتل ، اخبار جنایی
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