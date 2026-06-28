باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدرضا هاجری در نطق پیش از دستور خود در دویست‌وسی‌ودومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر با تأکید بر ضرورت حفظ همبستگی ملی، استمرار خدمت‌رسانی به شهروندان و تقویت مدیریت مردمی محلات، گفت: شورا و شهرداری باید با پرهیز از حاشیه‌سازی و با تکیه بر وحدت، منافع عمومی و توسعه همه‌جانبه شهر را در اولویت قرار دهند.

او ضمن تبریک انتخاب شهردار شیراز به عنوان نائب‌رئیس انجمن کلان‌شهر‌های جهان، این موفقیت را افتخاری برای شهر شیراز و شهروندان دانست و برای مدیریت شهری آرزوی توفیق و سربلندی کرد.

هاجری با اشاره به شرایط کشور، همبستگی، انسجام و وفاق ملی را رمز موفقیت در عبور از تهدید‌ها دانست و اظهار کرد: حفظ وحدت ملی، تبعیت از رهنمود‌های مقام معظم رهبری و پاسداری از اصول حکمت، عزت و مصلحت، زمینه‌ساز صیانت از امنیت و منافع ملی خواهد بود.

هاجری همچنین با اشاره به فرارسیدن ایام محرم، نهضت حسینی را سرمایه بزرگ ملت ایران در مسیر عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی توصیف کرد و از اقدامات گسترده شهرداری شیراز در فضاسازی مناسب ایام عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع)، به‌ویژه تلاش‌های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، معاونت خدمات شهری، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و مناطق یازده‌گانه شهرداری قدردانی کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل‌بیت (ع) شورای اسلامی شهر شیراز با تأکید بر اینکه فرصت خدمت به مردم یک امانت الهی است، تصریح کرد: اعضای شورا و مجموعه مدیریت شهری باید با پرهیز از اختلافات و حاشیه‌ها، با همدلی و هم‌افزایی، فرصت باقی‌مانده از دوره فعالیت شورای ششم را صرف اجرای پروژه‌های ماندگار و پاسخگویی به مطالبات مردم کنند.

او افزود: اختلاف نظر در هر مجموعه‌ای طبیعی است، اما ملاک تصمیم‌گیری باید منافع شهر و شهروندان باشد تا روند عمران، آبادانی و توسعه شیراز با قدرت ادامه یابد.

هاجری در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت محلات را یکی از مهم‌ترین مطالبات امروز جامعه عنوان کرد و گفت: مدیریت محله باید با مشارکت واقعی مردم و بهره‌گیری از ظرفیت مساجد، بسیج، هیئت‌های مذهبی، گروه‌های جهادی، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهاد‌های مردمی شکل گیرد و از تبدیل شدن به ساختاری صرفاً دولتی یا سیاسی پرهیز شود.

او با اشاره به تجربه موفق شورا و شهرداری در اجرای طرح‌های «محلات مسجدمحور» و «محرومیت‌زدایی»، تأکید کرد: شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز به دلیل گستره خدمات و ارتباط مستقیم با شهروندان، باید نقش محوری در ساختار مدیریت محلات ایفا کنند و آمادگی کامل برای ساماندهی و سازماندهی مردمی محلات را دارند.

رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل‌بیت (ع) شورای اسلامی شهر شیراز همچنین از حمایت نماینده ولی‌فقیه در استان فارس از تشکیل شورای فرهنگ عمومی شهر شیراز قدردانی کرد و گفت: تشکیل این شورا می‌تواند زمینه اجرای مؤثرتر سیاست‌ها و اسناد بالادستی فرهنگی را فراهم کند.

او پیشنهاد داد دبیری شورای فرهنگ عمومی شیراز به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز واگذار شود و خاطرنشان کرد: این سازمان با تجربه موفق در دبیری قرارگاه محلات مسجدمحور، ظرفیت لازم برای هماهنگی و بهره‌گیری از توان مجموعه‌های فرهنگی، مردمی و مذهبی شهر را داراست.