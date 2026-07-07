مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب از بلوار پیامبر اعظم در جمکران به سمت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - از ساعت‌های ابتدایی بامداد امروز سه شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵، بلوار پیامبر اعظم مملو از جمعیتی است که برای دیدار آخر با رهبر شهید انقلاب حاضر شده اند. پیر و جوان، زن و مرد، کودک و بزرگسال، همه در یک آرزو مشترک هستند؛ لحظه ای کنار پیکر مطهر رهبر شهید و وداعی که تا ابد در خاطره ها خواهد ماند.

دقایقی پیش پس از اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده شهید ایشان به امامت آیت الله جوادی آملی از مراجع تقلید مراسم تشییع میلیونی با حضور مردم ولایتمدار قم و زائرانی که از شهرها و کشورهای مختلف خود را رسانده بودند،در حال برگزاری است.

آغاز تشییع پیکر رهبر شهید

بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید، در مسیری چند کیلومتر در بلوار پیامبر اعظم (ص) ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود تا ساعات پایانی امروز، این موج عظیم انسانی به حرکت خود ادامه دهد.

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