مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب از بلوار پیامبر اعظم در جمکران به سمت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - از  ساعت‌های ابتدایی بامداد امروز سه شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵، بلوار پیامبر اعظم مملو از جمعیتی است که برای دیدار آخر با رهبر شهید انقلاب  حاضر شده اند. پیر و جوان، زن و مرد، کودک و بزرگسال، همه در یک آرزو مشترک هستند؛ لحظه ای کنار پیکر مطهر رهبر شهید و وداعی که تا ابد در خاطره ها خواهد ماند.

دقایقی  پیش پس از اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده شهید ایشان به امامت آیت الله  جوادی آملی از مراجع تقلید مراسم تشییع میلیونی با حضور  مردم ولایتمدار قم و زائرانی که از شهرها و کشورهای مختلف خود را رسانده بودند،در حال برگزاری است.

آغاز تشییع پیکر رهبر شهید

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 بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید، در مسیری چند کیلومتر در بلوار پیامبر اعظم (ص) ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود تا ساعات پایانی امروز، این موج عظیم انسانی به حرکت خود ادامه دهد.

تصاویری از خیل عظیم جمعیت در مسجد و خیابان های اطراف مسجد جمکران

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 اشک‌های منتظران رهبر شهید به راه است

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حضور جمعیت بی‌پایان عاشقان رهبر شهید انقلاب اسلامی در خیابان‌های اطراف مسجد مقدس جمکران پس از اقامه نماز بر پیکر مطهر آقای شهید ایران 

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تصاویری از  حضور مردم گرداگرد ماشین حمل پیکر رهبر شهید در بلوار پیامبر اعظم قم   
 
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آغاز مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در قم+ فیلم و تصاویر
 
آغاز مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در قم+ فیلم و تصاویر
 
 آغاز مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در قم+ فیلم و تصاویر
 
تصاویر خودروی حامل پیکر رهبر شهید در بین مردم
 
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قرار ناگسستنی مردم با رهبر شهید در قم
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برچسب ها: مراسم تشییع ، امام شهید
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۸ ۱۶ تير ۱۴۰۵
ماشاء الله مردم
۳
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۷ ۱۶ تير ۱۴۰۵
انگار پیکرها در میان شکوفه های سرخ و سفید حرکت می کند
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۴ ۱۶ تير ۱۴۰۵
افرین به این ملت سرفراز الحمدالله خوب حق مطلب رااداکردند رهبرشهیدماحقش چنین تشییع باشکوهی بودانشالله جایگاهش بهشت برین باشد
۳
۱
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United States of America
ناشناس
۱۱:۱۶ ۱۶ تير ۱۴۰۵
امروز پیکر مطهر رهبروم امام خامنه‌ای شهید 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 را بردن نجف اشرف کریلا لبیک یا امام خامنه‌ای شهید
۳
۲
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