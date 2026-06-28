باشگاه خبرنگاران جوان - همراه داشتن بطری آب و نوشیدن منظم مایعات، حتی پیش از احساس تشنگی، یکی از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از گرمازدگی است. همچنین استفاده از کلاه، عینک آفتابی، لباس‌های روشن و خنک و کرم ضدآفتاب، بدن را در برابر گرما و تابش مستقیم خورشید محافظت می‌کند. استراحت دوره‌ای در مکان‌های سایه‌دار یا خنک و پرهیز از فعالیت طولانی‌مدت زیر نور خورشید نیز توصیه می‌شود.

کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای بیش از دیگران در معرض خطر گرمازدگی قرار دارند و نیازمند مراقبت بیشتری هستند. در صورت بروز علائمی مانند سردرد، سرگیجه، ضعف، تهوع یا تشنگی شدید، باید فرد را به محیطی خنک منتقل کرده و مایعات خنک در اختیار او قرار داد تا از تشدید عوارض جلوگیری شود.