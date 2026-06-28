باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

توصیه‌های مهم برای جلوگیری از گرمازدگی در مراسم و تجمعات + فیلم

همزمان با افزایش دمای هوا و برگزاری تجمعات، رعایت چند نکته ساده می‌تواند خطر گرمازدگی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همراه داشتن بطری آب و نوشیدن منظم مایعات، حتی پیش از احساس تشنگی، یکی از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از گرمازدگی است. همچنین استفاده از کلاه، عینک آفتابی، لباس‌های روشن و خنک و کرم ضدآفتاب، بدن را در برابر گرما و تابش مستقیم خورشید محافظت می‌کند. استراحت دوره‌ای در مکان‌های سایه‌دار یا خنک و پرهیز از فعالیت طولانی‌مدت زیر نور خورشید نیز توصیه می‌شود.

کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای بیش از دیگران در معرض خطر گرمازدگی قرار دارند و نیازمند مراقبت بیشتری هستند. در صورت بروز علائمی مانند سردرد، سرگیجه، ضعف، تهوع یا تشنگی شدید، باید فرد را به محیطی خنک منتقل کرده و مایعات خنک در اختیار او قرار داد تا از تشدید عوارض جلوگیری شود.

مطالب مرتبط
توصیه‌های مهم برای جلوگیری از گرمازدگی در مراسم و تجمعات + فیلم
young journalists club

تجمع اعتراضی مردم ترکیه؛«ناتو باید منحل شود» + فیلم

توصیه‌های مهم برای جلوگیری از گرمازدگی در مراسم و تجمعات + فیلم
young journalists club

شب هشتم محرم، اوج دلدادگی و جان فدایی در تجمعات شبانه + فیلم

توصیه‌های مهم برای جلوگیری از گرمازدگی در مراسم و تجمعات + فیلم
young journalists club

یکصد و پانزدهمین قرار مردمی در شب تاسوعای حسینی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حضور عراقچی در محل شهادت سردار شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس در نزدیکی فرودگاه بغداد + فیلم
۷۹۲

حضور عراقچی در محل شهادت سردار شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس در نزدیکی فرودگاه بغداد + فیلم

۰۷ . تير . ۱۴۰۵
مهد آزادی بیان به روایت تصویر + فیلم
۶۹۵

مهد آزادی بیان به روایت تصویر + فیلم

۰۷ . تير . ۱۴۰۵
تصاویر لحظه شلیک موشک‌های سپاه در پاسخ به تجاوز‌های اخیر آمریکا + فیلم
۶۶۳

تصاویر لحظه شلیک موشک‌های سپاه در پاسخ به تجاوز‌های اخیر آمریکا + فیلم

۰۷ . تير . ۱۴۰۵
نخستین تصاویر منتشرنشده از حضور رهبر شهید در ارتش + فیلم
۶۲۰

نخستین تصاویر منتشرنشده از حضور رهبر شهید در ارتش + فیلم

۰۷ . تير . ۱۴۰۵
از انزوای بین‌المللی تا اهرم تنگه هرمز؛ اسکای نیوز از «برتری نظامی منحصر‌به‌فرد» ایران می‌گوید + فیلم
۵۷۲

از انزوای بین‌المللی تا اهرم تنگه هرمز؛ اسکای نیوز از «برتری نظامی منحصر‌به‌فرد» ایران می‌گوید + فیلم

۰۷ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha