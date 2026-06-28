فرماندار هوراند با اشاره به نقش مهم عشایر در تولید و اقتصاد منطقه گفت:بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ نفر از جعمیت عشایر در قشلاقات و ییلاقات این شهرستان حضور دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - علیرضا ابراهیمی در جلسه کمیته برنامه‌ریزی امور عشایر و روستا‌های فاقد دهیاری شهرستان هوراند با تاکید بر نقش مهم عشایر در تولید و اقتصاد منطقه گفت: عشایر از اقشار مولد و ارزشمند جامعه هستند و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز آنان باید در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد که در راستای تردد آسان و به موقع این عزیزان ۸میلیارد و ۵۰۰ میلیون برای تکمیل جاده نواسر و ۱میلیارد تومان جهت بازگشایی جاده بال داغی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به وجود ۱۲ قشلاق عشایری در شهرستان هوراند شامل نواسر، اورتاکند، خرده‌قشلاق علیا، خرده‌قشلاق سفلی، علی‌سید، قلعه‌شام، قره‌آغل، چاپان، آغ‌دره، کول‌دره، بالداغی و تقی‌کندی افزود: در این قشلاقات ۱۹۵ خانوار با جمعیت یک هزار و ۱۳۷ نفر سکونت دارند.

فرماندار هوراند ادامه داد: همه‌ساله در فصل ییلاق نیز عشایر شهرستان‌های کلیبر، خداآفرین و استان اردبیل با ۳۸۱ خانوار و جمعیت یک هزار و ۹۵ نفر به ییلاقات شهرستان هوراند به‌ویژه مناطق هشته‌سر و فرن کوچ می‌کنند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: در مجموع شهرستان هوراند در فصل ییلاق میزبان ۵۷۶ خانوار عشایری با جمعیت ۲ هزار و ۲۳۲ نفر است که این ظرفیت ارزشمند نقش مهمی در تولیدات دامی، حفظ سبک زندگی عشایری و رونق اقتصادی منطقه ایفا می‌کند.

وی بر ضرورت بهسازی راه‌های عشایری، تامین آب شرب پایدار، توسعه خدمات بهداشتی و حمایت از تولیدکنندگان عشایری تاکید کرد و خواستار همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات این قشر پرتلاش شد.