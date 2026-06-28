باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه‌ نعمتیان - در تاریخ هر سرزمینی، روزهایی ثبت می‌شود که گذر زمان نه از شکوه آن می‌کاهد و نه از خاطره‌اش در ذهن مردم. روزهایی که حضور یک رهبر در میان مردم، تنها یک سفر رسمی نیست، بلکه به روایتی ماندگار از همدلی، مردم‌داری و توجه به محرومان تبدیل می‌شود.

برای مردم چهارمحال و بختیاری، پانزدهم مهرماه ۱۳۷۱ یکی از همان روزهای فراموش‌نشدنی است؛ روزی که حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی، قدم به سرزمین زاگرس‌نشینان گذاشتند و با حضور در میان مردم، خانواده‌های شهدا، عشایر، روستاییان و مسئولان، از نزدیک مسائل و ظرفیت‌های این دیار را مشاهده کردند.

هنوز پس از گذشت بیش از سه دهه، بسیاری از مردم استان، آن سفر را نه صرفاً یک خاطره، بلکه نقطه عطفی در تاریخ توسعه چهارمحال و بختیاری می‌دانند؛ سفری که از استقبال کم‌نظیر مردم شهرکرد آغاز شد، تا حضور صمیمانه در روستای عشایری لبد بازفت ادامه یافت و با تصمیم‌هایی برای رفع محرومیت، توسعه زیرساخت‌ها و رسیدگی به مناطق کمتر برخوردار، در حافظه تاریخی این استان ماندگار شد.

اکنون، بار دیگر روایت آن روزهای به‌یادماندنی را مرور می‌کنیم؛ روایتی از سفری که جلوه‌ای از مردم‌مداری، عدالت‌محوری و ارتباط بی‌واسطه با مردم بود و آثار آن هنوز در جای‌جای چهارمحال و بختیاری قابل مشاهده است.

سفر تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی به چهارمحال و بختیاری

در تاریخ معاصر ایران، معدود سفرهایی را می‌توان یافت که هم از نظر عمق مردمی و شور اجتماعی، و هم از منظر تأثیرات ماندگار در توسعه و هویت یک استان، چنین جایگاهی یافته باشند.

سفر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی، به استان چهارمحال و بختیاری در پانزدهم مهرماه 1371، یکی از آن رخدادهای سرنوشت‌ساز است که امروز، پس از گذشت ۳۴ سال، همچنان در حافظه جمعی مردم این خطه زاگرس‌نشین زنده است. سفری که نه صرفاً یک بازدید رسمی، بلکه جلوه‌ای از پیوند عمیق میان رهبری و مردم و میان آرمان انقلاب و واقعیت زیست مردمی در مناطق محروم بود.

پانزدهم مهرماه 1371، شهرکرد چهره‌ای دیگر داشت. خیابان‌های مرکزی شهر و مسیر ورودی تا میدان انقلاب، آذین‌بندی شده و پر از پرچم‌های سه‌رنگ جمهوری اسلامی بود. هزاران نفر از مردم مؤمن و عشایر سلحشور از ساعات اولیه بامداد در دو سوی خیابان‌ها صف کشیده بودند تا رهبر خود را از نزدیک ببینند.

آن روز، اشک شوق با گل‌های سرخ درهم آمیخته بود، بانوان در حالی که کودکانشان را در آغوش داشتند، نقل و شیرینی پخش می‌کردند و مردان با فریاد «صل علی محمد، فرزند مهدی آمد» احساس خویش را فریاد می‌زدند، در این اجتماع عظیم، ایمان و عشق، صمیمیتی کم‌نظیر آفریده بود که هنوز در روایت‌های محلی از آن یاد می‌شود.

این سفر سلسله‌ای از دیدارها، گفت‌وگوها و تصمیم‌های مهم در دل خود داشت، از دیدار با خانواده‌های شهدا و جانبازان و آزادگان تا حضور در میان طلاب و علمای استان، از سخنرانی پرشور در ورزشگاه شهرکرد تا ملاقات چهره‌به‌چهره با صدها نفر از مردم و از بازدید از مناطق عشایری لبد بازفت تا اعزام هیئت‌های نمایندگی برای بررسی مشکلات شهرستان‌ها، همه نشان از رویکردی می‌داد که در آن، شناخت از نزدیک و دغدغه عدالت و محرومیت‌زدایی محور اصلی بود.

مردم‌مداری، عدالت‌محوری و شناخت میدانی در سفر رهبری به بام ایران

در بیانات آن روزها، رهبر انقلاب از ایمان، شجاعت، و صفای مردم این دیار سخن گفتند؛ از تاریخی که با رشادت و دیانت درهم تنیده است. ایشان چهارمحال و بختیاری را استانی با استعدادهای طبیعی، فرهنگی و انسانی توصیف کردند و ضمن اشاره به مظلومیت و محرومیت تاریخی آن، تأکید فرمودند که انقلاب اسلامی باید این محرومیت‌ها را بزداید و این مردم را به جایگاه شایسته خود برساند.

آن روز، پنج برابر شدن بودجه عمرانی استان، دستور رسیدگی فوری به روستاهای دورافتاده، و طرح احداث جاده، برق‌رسانی و ساخت مدارس در مناطق عشایری از جمله تصمیم‌های مهمی بود که در نتیجه این سفر تاریخی اتخاذ شد.

سفر مهرماه ۱۳۷۱ در واقع نمونه‌ای عینی از الگوی مدیریتی رهبر معظم انقلاب در دهه هفتاد بود؛ الگویی که بر مردم‌مداری، عدالت‌محوری و شناخت میدانی استوار بود، آنچه در لبد بازفت رخ داد یعنی حضور رهبر انقلاب در چادرهای عشایر و گفت‌وگوی صمیمانه با آنان، تنها یک بازدید نمادین نبود؛ بلکه پیامی عمیق از توجه به کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و همبستگی ملی بود.

اکنون، بازخوانی آن سفر پس از گذشت ۳۴ سال، تنها مرور یک خاطره تاریخی نیست؛ بلکه فرصتی برای ارزیابی دستاوردهای آن زمان است، طرح‌هایی که در پی آن سفر تصویب شد، امروز به ثمر نشسته‌اند: جاده‌ها و پل‌هایی که راه روستاها را به شهر متصل کردند، مدارسی که در دل کوه ساخته شدند، و نسل جوانی که از دل همان روستاها برخاست و به دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور راه یافت.

در ادامه مشروح سفر رهبر انقلاب اسلامی به استان چهارمحال و بختیاری که در پانزدهم مهرماه ۱۳۷۱ صورت گرفت، می‌آید.

استقبال پرشور مردم از رهبر انقلاب در شهرکرد

حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی در مرحله دیگری از سفرشان به مناطق محروم کشور و به منظور دیدار با مردم این مناطق، پیش از ظهر پانزدهم مهرماه درمیان استقبال پرشور و کم نظیر مردم مسلمان و انقلابی استان چهارمحال و بختیاری وارد شهرکرد مرکز این استان شدند.

مردم شهرکرد و مناطق دور و نزدیک این استان با اجتماع انبوه در دو سوی خیابان‌های مسیر عبور اتومبیل حامل رهبر انقلاب اسلامی که با شاخه‌های گل مزین شده بود، مقدم رهبر محبوب خود را با اشک شوق و لبخند شادی گرامی داشتند. شکوه مراسم مردمی استقبال از مقام معظم رهبری در شهرکرد از عشق و علاقه وصف‌ناپذیر مردم با ایمان و سلحشور این خطه از میهن اسلامی به ولایت فقیه و مقام معظم رهبری حکایت داشت.

مردم خونگرم و عشایر سلحشور چهارمحال و بختیاری در حالی که پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران، شاخه‌های گل و تصاویری از رهبر انقلاب اسلامی را در دست داشتند با پخش نقل و شیرینی، پاشیدن گلاب و قربانی‌کردن گاو و گوسفند به استقبال از حضرت آیت‌الله خامنه‌ای شتافتند و با سردادن شعارهای انقلابی، شور و شعف صادقانه خود را از دیدار مقام معظم رهبری ابراز کردند.

به رغم تدابیری که از قبل برای حفظ نظم و ترتیب مراسم استقبال در نظر گرفته شده بود، ازدحام جمعیت برای دیدار رهبر انقلاب اسلامی به حدی بود که اتومبیل حامل مقام معظم رهبری چندین‌بار در انبوه اجتماعِ مردمِ به وجد آمده، متوقف گردید و در واقع این اراده مردم بود که اتومبیل معظم‌له را به جلو می‌برد.

مردم در حالی که شعار میدادند صل علی‌محمد، فرزند مهدی آمد و قدوم پاک رهبر، بر شهر ما مبارک، اتومبیل حامل حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را گلباران کردند و با بوسه‌زدن بر اتومبیل ایشان، مراتب عشق و ایمان وافر خود را به ولایت امر مسلمین ابراز داشتند.

دیدار خانواده شهدا و جانبازان و آزادگان شهرکرد با رهبر انقلاب

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی در این سفر در دیدار خانواده‌های معظم شهدا و مفقودین، جانبازان و آزادگان استان چهارمحال و بختیاری با ایشان طی سخنانی به بیان پیروزی‌های بزرگ ملت مسلمان ایران، به ویژه صدور ندای حق اسلام و انقلاب در سراسر جهان پرداختند و آن را حاصل ایمان عاشقان و مجاهدت مستمر مردم به اسلام و امام دانستند.

مقام معظم رهبری در بیاناتشان به مقاومت قدرتمندانه ملت و دولت ایران در برابر سخت‌ترین توطئه‌های استکبار جهانی اشاره کردند و فرمودند: انقلاب اسلامی ملت ایران به رغم تمامی فشارها و دسایس گوناگون دشمنان اسلام با کمال قدرت ایستادگی و مجاهدت کرد و از مواضع خود گامی به عقب ننهاد و نه تنها سخن حق خود را پس نگرفت. بلکه آن را به سراسر جهان صادر کرد بگونه‌ای که امروز در پنج قاره عالم در پیروی از امام عظیم‌الشأن و با نام و یاد ملت مسلمان ایران شعار می‌دهند و با الهام از انقلاب اسلامی مسیر حرکت و راه خود را روشن میسازند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایمان اسلامی مردم را ضامن تداوم انقلاب دانستند و با تمجید از مجاهدت‌ های بزرگ خانواده‌های معظم شهدا، مقاومت آزادگان در اسارتگاه‌ها و فداکاری جانبازان فرمودند: ایثارگران، خانواده‌های شهدا، جانبازان و آزادگان باید همواره خود را در خط مقدم مقابله با کید دشمنان اسلام بدانند و با حفظ هوشیاری از اسلام، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی که ثمره خون شهدا و مجاهدت ملت ایران است مراقبت کنند و با حضور و مجاهدت مستمر خود در صحنه،قدرتهای طماع جهانی را مأیوس و ناامید سازند.

رهبر انقلاب اسلامی ضرورت رعایت تقوا و پرهیزگاری، حراست از بنیان‌های انقلاب، عمل به موازین اسلامی و مجاهدت در راه خدا را مورد تأکید قرار دادند و در پایان سخنانشان با اشاره به تلاش مداوم امام در عمل به تکلیف الهی خود فرمودند: زمان عمل به تکلیف هیچگاه پایان نمی‌یابد و آحاد ملت مسلمان ایران به ویژه خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان که از ذخیره‌های ارزشمند خدمت و مجاهدت در راه خدا برخوردارند و نباید از ادامه تلاش خود غافل بمانند و مطمئن باشند که با حفظ چنین روحیه‌ای آمریکا و تمام دنیای استکبار در برابر صلابت ملت و دولت ایران خوار و ناتوان خواهند بود.

دیدار فضلا و طلاب حوزه‌های علمیه چهارمحال و بختیاری با رهبر انقلاب

رهبر شهید در این سفر، در دیدار طلاب، فضلا و روحانیون حوزه‌های علمیه استان چهارمحال و بختیاری با ایشان طی سخنانی به تبیین نقش و وظیفه حساس علمای دین با توجه به شرایط امروز اسلام و مسلمین پرداختند و ضرورت هوشیاری، آگاهی و درک صحیح روحانیون از اوضاع جهان و اسلام را مورد تأکید قراردادند.

مقام معظم رهبری خدمات حضرت امام خمینی(ره) به اسلام و مسلمین را در مقایسه با نقش علمای شیعه در دورانهای گذشته بسیار برجسته توصیف کردند و فرمودند: امام عظیم‌الشأن امت اسلام، رؤیای بی تعبیر تشکیل حکومت اسلامی را در عالم خارج و واقعیت محقق کرد تا انسان‌ها بتوانند در همه ابعاد براساس اعتقادات خود زندگی کنند و با همت امام بود که پیام حق اسلام به آفاق عالم رسید و لازمه ظهور انسانهای برجسته‌ای چون امام امت، گذشت از راحتیها، شهوات نفسانی و وسوسه‌های گوناگون و آشنا کردن دل با انوار و الطاف الهی است و برای تحقق این منظور باید تلاش و مجاهدت کرد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به علما و روحانیون ضرورت تبلیغ اسلام را در عین هوشیاری و آگاهی به اوضاع جهان خاطرنشان ساختند و فرمودند: امروز سخن و عمل ما زیر ذره‌بین دشمنان اسلام قرار دارد و در چنین شرایطی باید به مطالب مستند و منطقی توجه و از سخنان سست پرهیز شود تا مخاطبین ما در برابر تهاجم فکری و ذهنی دشمنان مصونیت پیدا کنند. ما اسلامی را تبلیغ می‌کنیم که قدرت مادی، تسلیحاتی، تکنولوژیکی و علمی استکبار جهانی سینه به سینه آن ایستاده است و قدرت‌های بی‌مهار عالم پیوسته به عناد خود ادامه میدهند.

رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به توطئه‌ها و تلاش مستمر دشمنان اسلام برای محو جمهوری اسلامی ایران فرمودند: جدا کردن نظام اسلامی از آرمان‌های خود و بدنبال آن دلسرد کردن تدریجی نیروهای صمیمی، متعصب و انقلابی و نیز ایجاد فاصله میان مردم و مسئولین و در نهایت ایجاد بلوا و آشوب از طریق عناصر شرور هدف گام به گامی است که قدرتهای استکباری برای تحقق آن تلاش میکنند و ما باید با هوشیاری مراقب دشمنان به کمین نشسته اسلام باشیم.

مقام معظم رهبری ضرورت ترویج دین را با توجه به شرایط زمان و نقش اسلام در هدایت انسان‌ها به عنوان یک مکتب حیاتبخش، مورد تأکید قرار دادند و در پایان سخنانشان خطاب به حاضرین فرمودند: شما باید لزوم همبستگی، همکاری و الفت میان مؤمنین را به عنوان یک ارزش اسلامی به مردم و عشایر یادآوری کنید و آنان را از برخی رسوم نادرست و مغایر با دین برحذر دارید و عشایر بدانند که کار کردن آنان در هر جا که به سازندگی کشور منتهی شود یک عبادت است.

سخنرانی رهبر انقلاب در اجتماع باشکوه مردم شهرکرد

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در این سفر، پس از ورود به شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری با حضور در اجتماع با شکوه مردم این شهر که در استادیوم انقلاب ترتیب یافته بود از نقش برجسته مردم با ایمان و سلحشور این منطقه در صحنه های مختلف دفاع از اسلام و انقلاب تمجید کردند.

مقام معظم رهبری دربیاناتشان حضور مؤثر جوانان رزمنده استان چهارمحال و بختیاری در جبهه‌های جنگ تحمیلی را موجب افتخار و سرافرازی مردم این استان دانستند و فرمودند: استان چهارمحال و بختیاری از استعدادهای طبیعی و فرهنگی ارزشمندی برخوردار است و به رغم محرومیت‌های این استان معادن متنوع زیرزمینی، آب فراوان و امکانات دامداری و مراتع با ارزش همراه با استعدادهای فرهنگی جوانان در میادین علم و دانش، ادب و هنر از ویژگی‌های مهم استان چهار محال و بختیاری هستند و عُمانِ سامانی و دهقان سامانی به عنوان دو شاعر صاحب نام این منطقه نمونه ای از وجود استعدادهای جوشان فرهنگی و ادبی در میان مردم این استان محسوب میشوند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای روحیه پرشور، محبت آمیز و با نشاط مردم استان چهارمحال و بختیاری را تحسین برانگیز خواندند و فرمودند: رژیم ستم‌شاهی از طریق خوانین و عناصر سرسپرده خود محرومیت‌های زیادی را بر مردم این منطقه تحمیل کرد اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون تلاش زیادی برای رفع محرومیت‌ها در این استان صورت گرفته است و افزایش بودجه سال جاری استان چهارمحال و بختیاری به میزان پنج برابر سال گذشته نشانه روشنی از تلاش مسئولان و اجرای طرح‌های متعدد در این منطقه بدست می‌دهد.

رهبر انقلاب اسلامی مردم این استان به ویژه جوانان را به کمک و همکاری با مسئولان در جهت رفع محرومیت‌ها توصیه کردند و افزودند: امروز در دنیای سرمایه‌داری و کشورهای زیر سلطه استکبار جهانی تمامی تلاش‌ها در جهت رشد سرمایه‌دارها و پولدارهاست و کمک به طبقات محروم مسئله فراموش شده ای است اما حرکت کلی ادیان الهی به ویژه اسلام در مسیر زدودن محرومیت و استضعاف از جوامع بشری به ویژه جوامع اسلامی دارد زیرا برخورداری از مواهب الهی لازمه تحقق کمال انسانی در محیطی مناسب و مساعد است.

مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنانشان استقرار عدل در جامعه را یک شعار عملی اسلام و جذاب برای توده های محروم و مظلوم دانستند و فرمودند: حکومت‌هائی که بی‌دینی، الحاد، بی خدائی و تفکرات مارکسیستی را بر مردم خود تحمیل کردند در نیمه راه از پای در آمدند اما اسلام و انقلاب اسلامی حرکتی پویا و دائمی است و به رغم دشمنی روز افزون و توطئه های مختلف استکبار، ایمان اسلامی و روحیه اسلامی در دنیا روز به روز در حال گسترش است و این مسئله همان چیزی است که قدرت های جهانی از آن واهمه دارند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به وضعیت اسفبار مسلمانان در بوسنی و هرزگوین اشاره کردند و با انتقاد شدید از بی تفاوتی دولت‌های اروپائی در برابر جنایات صرب‌ها فرمودند: دولت‌های غربی اگر خود مایل به جلوگیری از کشتار مسلمانان نیستند باید راه را برای جوانان مسلمان و نیروهای رزمنده ما باز کنند تا صرب‌ها را سر جای خود بنشانند.

رهبر انقلاب اسلامی بی اعتنائی قدرت‌های استکباری نسبت به کشتار مسلمانان بوسنی و هرزگوین را نمونه روشنی از ادعای دروغین آنان در دفاع از حقوق بشر توصیف کردند و فرمودند: اسلام در مقابل غارتگری ها و طمع ورزیهای قدرتهای استکباری یک مانع بزرگ محسوب می شود و دشمنی آنان با اسلام ناشی از همین مسئله است. امروز دل‌های مستکبرین بویژه آمریکا با ملت و دولت ایران مملو از عداوت و کینه است. اما در سایه اقتدار ملی، ایمان و تعبداسلامی، وحدت کلمه و همراهی، همدلی و مجاهدت مردم و مسئولین ایران اسلامی روزبه روز قوی تر و نیرومندتر می شود.

مقام معظم رهبری در پایان سخنانشان مردم استان چهارمحال و بختیاری را به پای بندی هر چه بیشتر در مسائل دینی و تحکیم ایمان و عمل اسلامی فرا خواندند و پیروزی قطعی اسلام بر دشمنان کینه توز خود را نوید دادند.

دیدار جمعی از مردم شهرکرد با رهبر انقلاب

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دومین روز از اقامتشان در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری از نزدیک مردم این استان را یکایک به حضور پذیرفتند.

مراسم ملاقات حضوری زنان و مردان استان چهارمحال و بختیاری با مقام معظم رهبری به مدت چهار ساعت و در فضائی آکنده ازشور و هیجان انجام شد و طی آن مشتاقان و علاقمندان به ولایت فرصت یافتند تا از نزدیک ضمن دیدار با رهبر انقلاب اسلامی به طرح مسائل و مشکلات خود بپردازند.

در این دیدار که در محل دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهرکرد ترتیب یافته بود جمعیت زیادی از مردم با ایمان و انقلابی این منطقه در حالی که اشک شوق بر دیده داشتند پیوسته شعار می‌دادند: صل علی محمد بوی خمینی آمد و دسته گل محمدی به شهر ما خوش آمدی.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در مراسم ملاقات حضوری آحاد مردم با ایشان برای یکایک آنان آرزوی سلامت و موفقیت کردند و به مسئولان دفترشان دستور دادند تا ضمن بررسی مسائل و مشکلات مطرح شده مردم اقدامات لازم را برای حل این مشکلات بعمل آورند.

دیدار عمومی و رو در روی آحاد مردم این استان با مقام معظم رهبری موجی از شادی و شعف را در میان اقشار مختلف مردم بوجود آورد و دیدار کنندگان پس ازملاقات با رهبر انقلاب اسلامی برای سلامتی و طول عمر معظم له دست به دعا برداشتند.

دیدار عمومی و رو در روی آحاد مردم این استان با مقام معظم رهبری موجی از شادی و شعف را در میان اقشار مختلف مردم بوجود آورد و دیدار کنندگان پس ازملاقات با رهبر انقلاب اسلامی برای سلامتی و طول عمر معظم له دست به دعا برداشتند.

در پایان این دیدار مراسم نماز ظهر و عصر به امامت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و با حضور جمعی از دانش آموزان مدارس شهرکرد اقامه شد. در پایان مراسم نماز جماعت، مقام معظم رهبری طی سخنان کوتاهی اهمیت برگزاری نمازهای جماعت در مدارس را مورد تأکید قرار دادند و دانش آموزان را به فراگیری و رعایت آداب نماز و مسائل مربوط به آن و نیز آموختن معانی و مفهوم نماز توصیه کردند.

رهبر انقلاب اسلامی، همچنین توجه نوجوانان دانش آموز را به حضور قلب به هنگام اقامه نماز جلب کردند و دعا و نیایش آنان را در حق پدر و مادر،معلمان، مصالح و منافع اسلام، انقلاب و دولت اسلامی خاطر نشان ساختند.

دیدار مسئولان اداری استان چهارمحال و بختیاری با رهبر انقلاب

حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان اداری استان چهارمحال و بختیاری با ایشان، طی سخنانی برخورداری از صفا و صمیمیت مردم را در خدمات صادقانه و عملکرد درست مسئولین ممکن دانستند و بر لزوم رفتار توأم با صبر و بردباری در پاسخگویی به مراجعات مردم تأکید کردند.

مقام معظم رهبری عملکرد شایسته‌ مسئولین را در تقویت اسلام و نظام جمهوری اسلامی بسیار مهم و اثربخش توصیف کردند و فرمودند: پایبندی به تکلیف و تعهد شرعی لازمه‌ عمل صحیح است زیرا کسی که خدا را ناظر و شاهد بداند کنترل مضاعفی را در کار خود اعمال خواهد کرد. تعبد و توجه به نظارت دائمی پروردگار و تلاش برای جلب رضایت خداوند ملاک خدمت به مردم و محرومین است و مسئولین نظام باید وظایف خود را با دقت و توجه به اهمیت آن انجام دهند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مسئولین را به تحکیم روابط صمیمانه با مردم و اجتناب از ظاهرسازی توصیه کردند و فرمودند: مردم صداقت مسئولان را در عملکرد آنان احساس می‌کنند و برخورداری از صفا و صمیمیت مردم در خدمت صادقانه و بدور از ظاهرسازی ممکن خواهد بود. مسئولان نظام برخاسته از متن مردم هستند و فعالیتها و تلاشها نیز باید همسو با خواست مردم باشد.

رهبر انقلاب اسلامی ضرورت صبر و بردباری در برابر مراجعات مردم را به مسئولان بویژه دستگاه‌های قضائی در تأمین حقوق مظلومین گوشزد کردند و در بخش دیگری از سخنانشان ضمن تأکید بر لزوم جانبداری و حمایت از نیروهای حزب‌الهی فرمودند: نیروهای اصیل انقلاب کسانی هستند که کشور را حفظ میکنند، به دهان آمریکای جهانخوار می‌کوبند و ظالم را سر جای خود می‌نشانند.بسیج، پیروزی اسلام را در جنگ تحمیلی به ارمغان آورد و این نیروهای بسیجی و حزب‌الهی هستند که هر گاه تعرضی را از جانب دشمنان احساس کنند خواب راحت در چشم خود نخواهند داشت لذا باید به این نیروها بهای شایسته‌ای داده شود و عناصری که در نقطه مقابل آنان قرار دارند منزوی گردند.

مقام معظم رهبری همچنین اهمیت بهره‌گیری از تمامی استعدادهای کشور را خاطرنشان ساختند و در پایان سخنانشان با اشاره به محرومیت‌های تحمیل شده بر استان چهارمحال و بختیاری در دوران رژیم ستمشاهی فرمودند: کار برای مردم محروم و زجرکشیده و در عین حال صادق، با صفا، و برخوردار از هوشمندی طبیعی و ذاتی این استان لذت‌بخش است و تلاش برای خدمت به این مردم رضایت و خشنودی خداوند متعال را در پی خواهد داشت.

اعزام هیأت‌های نمایندگی رهبر انقلاب به مناطق مختلف چهارمحال‌و‌بختیاری

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در دومین روز از سفرشان به شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری چهار هیأت جداگانه را به منظور بررسی مسائل و مشکلات مردم به مناطق مختلف این استان اعزام کردند.

آیت‌الله امینی، آیت‌الله انواری و حجج اسلام و المسلمین رسولی محلاتی و غیوری که سرپرستی هیأت‌های اعزامی مقام معظم رهبری به شهرهای سامان، بن، بروجن، فرخشهر، لردگان، اردل و فارسان را بر عهده داشتند مورد استقبال پرشور و باشکوه مردم و عشایر سلحشور این مناطق قرار گرفتند.

در مراسم استقبال مردمی از نمایندگان اعزامی رهبر انقلاب اسلامی به شهرها و روستاهای استان چهارمحال و بختیاری، اقشار مختلف مردم با قربانی کردن چندین رأس گاو و گوسفند، پخش شیرینی، اهداء شاخه‌های گل و سردادن شعارهائی نظیر دست خدا بر سرماست خامنه‌ای رهبر ماست و صل علی محمد سفیر رهبر آمد، مراتب سپاس و امتنان خویش را از عنایت و توجه خاص حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به مناطق محروم این استان ابراز داشتند.

هیأت‌های اعزامی پس از ورود به شهرهای یادشده در میان مردم حضور یافتند و طی سخنانی ضمن ابلاغ سلام و درود رهبر انقلاب اسلامی به آنان از نزدیک به بررسی مسائل و مشکلات مردم این مناطق پرداختند. این هیأت‌ها همچنین با حضور بر مزار شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی از مقام شامخ آنان تجلیل کردند و با شرکت در جلسه شورای اداری هر یک از شهرهای مورد نظر، کمبودها و نیازهای اساسی، در جهت محرومیت‌زدائی این مناطق را مورد بررسی و توجه قرار دادند.

حضور رهبر انقلاب در روستای عشایرنشین لبد بازفت

حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر شهید معظم انقلاب اسلامی در سومین روز از سفرشان به استان چهارمحال و بختیاری از روستای عشایر‌نشین لبد بازفت بازدید کردند و از سوی عشایر این روستا به گرمی مورد استقبال قرار گرفتند.

عشایر روستای لبد بازفت و روستاهای اطراف آن با سردادن هلهله شادی شعارهای(صل علی محمد رهبر ما خوش آمد) و« خامنه‌ای رهبر است وارث پیغمبر است»، مقدم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رابه روستای خود گرامی داشتند و با قربانی کردن گاو و گوسفند و دود کردن اسپند درحالی که اشک شوق میریختند مراتب خوشحالی عمیق خود را از حضور مقام معظم رهبری دراین منطقه محروم ابراز کردند.

رهبر انقلاب اسلامی پس از ورود به این روستا در چند سرپناه بنا شده از سنگ و چوب حضور یافتند و از نزدیک با مشکلات و نیازهای روستائیان آشنا شدند و دستورات لازم را برای حل مشکلات آنان صادر کردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین طی سخنانی که در جمع عشایر روستای لبد بازفت ایراد کردند از عشایر به عنوان مردمی با ایمان، با صفا، شجاع و پاسداران حراست از میهن اسلامی نام بردند و ضمن تأکید بر نقش خائنانه خوانین در تحمیل محرومیت‌های فراوان به استان جهارمحال و بختیاری فرمودند: به برکت انقلاب اسلامی بساط شوم سلطنت و خان و خان‌بازی از بین رفته است و مسئولان دلسوز نظام اسلامی مصمم هستند با اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مهم خود زندگی عشایر را بهبود بخشند و امکانات مناسب زندگی را برای مناطق محروم فراهم آورند.

مقام معظم رهبری با اعلام تصمیم مسئولان اجرائی جهت احداث جاده، مدرسه، حمام و تأمین نیازهای بهداشتی روستای لبد بازفت بر لزوم توجه جدی روستائیان به امر سوادآموزی تأکید کردند و آنان را به همکاری، همراهی و حمایت از مسئولین اجرایی فرا خواندند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین ضمن گفت‌وگو با عشایر در مورد رسیدگی به مشکلات و نیازهای مطرح شده آنان قول مساعد دادند و هدایائی شامل لباس، کفش و لوازم‌التحریر به دانش آموزان این منطقه اهداء کردند.

مصاحبه رهبر انقلاب در پایان بازدید از روستای عشایرنشین لبدبازفت

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی به هنگام بازدید از روستای عشایرنشین لبدبازفت در استان چهارمحال و بختیاری طی مصاحبه‌ای از استعدادهای ارزشمند فرهنگی، فضائل اخلاقی و ویژگی‌هائی چون جوانمردی، شجاعت، صراحت لهجه، صفای روح و میهمان نوازی مردم این استان را ستودند و خدمات انقلاب اسلامی به این منطقه محروم کشور را قابل توجه و تحسین برانگیز توصیف کردند.

مقام معظم رهبری، هدف از سفرشان به استان چهارمحال و بختیاری را ملاقات با مردم و آگاهی ازوضعیت استان ذکر کردند و فرمودند: بر اساس آمار موثق، خدماتی که پس از پیروزی انقلاب در این استان صورت گرفته بیش از ده برابر کارهائی است که در طول سال‌های مدید قبل از آن انجام شده است اما این منطقه در عین حال نیازمند فعالیت‌ها و تلاش‌های بیشتری است.

حضرت آیت‌الله خامنه ای ضرورت احداث جاده و تأمین امکانات بهداشتی در مناطق عشایرنشین این استان را یادآور شدند و با اشاره به طرح‌ها و برنامه های دولت در زمینه محرومیت زدائی از این استان فرمودند: به موجب طرح‌هائی که هزینه اجرائی آنها را معاون اجرائی رئیس جمهور، وزارت جهاد سازندگی و دفتر مناطق محروم عهده دار شده اند بزودی کار برق رسانی، تأمین آب آشامیدنی، ایجاد واحد آموزشی، احداث راه و چندین پروژه دیگر عمرانی با هزینه ای معادل یک میلیارد تومان به اجرا درخواهد آمد و اینجانب از این مسئله قلبا خوشحال هستم.

رهبر انقلاب اسلامی پیگیری نحوه پیشرفت طرح‌هائی که دولت اجرای آنها را در مناطق محروم متعهد شده است خاطرنشان ساختند و در پایان سخنانشان ابراز امیدواری کردند که جمهوری اسلامی بتواند با جبران محرومیت های تحمیل شده بر استان چهارمحال و بختیاری، سطح زندگی مردم این منطقه را بهبود بخشند.

در سال‌هایی که از سفر تاریخی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی، به چهارمحال و بختیاری می‌گذرد، خاطره آن حضور صمیمانه همچنان در ذهن و دل مردم این استان زنده است.

امروز، اگرچه فقدان آن رهبر بزرگ برای ملت ایران اندوهی عمیق و جبران‌ناپذیر به همراه داشته است، اما راه، اندیشه و نگاه مردم‌محور ایشان همچنان الهام‌بخش خدمتگزاران و سرمایه‌ای ماندگار برای نظام اسلامی به شمار می‌رود.

مردم چهارمحال و بختیاری نیز همان مردمی هستند که در مهرماه ۱۳۷۱ با اشک شوق از رهبر خود استقبال کردند و امروز نیز با همان روحیه وفاداری، بصیرت و استقامت، بر عهد خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی و خون شهدا ایستاده‌اند.

سفر تاریخی از لبد بازفت تا شهرکرد، تنها یک خاطره شیرین نیست؛ روایتی ماندگار از پیوند عمیق مردم و رهبری است که با گذشت سال‌ها، نه غبار فراموشی بر آن نشسته و نه از ارزش و اثرگذاری آن کاسته شده است.

این حضور تاریخی، همچنان در حافظه جمعی مردم استان زنده است و نام و یاد آن رهبر شهید، در دل‌های مردم این دیار برای همیشه جاودانه خواهد ماند.

روحشان شاد و راهشان‌ پر رهرو‌ باد.