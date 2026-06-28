باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در شرایطی که کادر فنی تیم فوتبال استقلال برای ادامه رقابت‌های فصل جاری در حال تکمیل و بازنگری است، بحث حضور یک دستیار خارجی جدید در کنار سهراب بختیاری‌زاده به یکی از موضوعات اصلی مدیریتی این باشگاه تبدیل شده است.

مدیران باشگاه استقلال تمایل دارند گابریل پین، مربی ایتالیایی و آشنا به فضای فوتبال ایران، بار دیگر به کادر فنی آبی‌پوشان بازگردد و به عنوان دستیار در کنار سرمربی فعالیت کند. این در حالی است که در مقابل، سهراب بختیاری‌زاده نظر متفاوتی دارد و ترجیح می‌دهد یک مربی ترک‌تبار و مدنظر خود را به عنوان دستیار خارجی به جمع اعضای کادر فنی اضافه کند.

گفته می‌شود این اختلاف نظر در روز‌های اخیر در جلسات داخلی باشگاه مطرح شده و قرار است طی روز‌های آینده با جمع‌بندی نهایی مدیران استقلال و سرمربی تیم، وضعیت دستیار خارجی این تیم مشخص شود.

باشگاه استقلال در تلاش است با ایجاد هماهنگی کامل میان کادر مدیریتی و فنی، بهترین گزینه را برای تقویت نیمکت تیم انتخاب کند تا در ادامه فصل، شرایط فنی آبی‌پوشان به ثبات بیشتری برسد.