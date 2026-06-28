رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا نسبت به افزایش تبلیغات فریبنده در فضای مجازی با عنوان «وام فوری، وام بدون ضامن و وام با اقساط آسان»، هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد شریفی با اشاره به پشت پرده تبلیغات وام فوری و بدون ضامن، گفت: بررسی پرونده‌های اخیر نشان می‌دهد کلاهبرداران با انتشار آگهی در شبکه‌های اجتماعی، کانال‌های پیام‌رسان و برخی سایت‌های خرید و فروش، با وعده پرداخت وام فوری، از متقاضیان مبالغی را تحت عناوینی مانند تشکیل پرونده، کارمزد، حق بیمه، ضمانت یا فعال‌سازی پرونده دریافت می‌کنند و پس از واریز وجه، ارتباط خود را با قربانی قطع می‌کنند.

وی افزود: در مواردی نیز مجرمان با درخواست تصویر کارت ملی، شناسنامه، کارت بانکی یا اطلاعات حساب، زمینه سوءاستفاده‌های بعدی را فراهم می‌کنند؛ بنابراین شهروندان باید از ارسال مدارک هویتی و اطلاعات بانکی برای افراد ناشناس خودداری کنند.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا به شهروندان هشدار داد: به تبلیغات «وام فوری»، «بدون ضامن» و «بدون استعلام» در فضای مجازی اعتماد نکنید. پیش از پرداخت هرگونه وجه، از قانونی بودن مؤسسه یا شرکت اطمینان حاصل کنید. اطلاعات بانکی، رمز‌های پویا و مدارک هویتی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید. در صورت مشاهده چنین مواردی، موضوع را از طریق مراجع قانونی و پلیس پیگیری کنید.

منبع: فراجا