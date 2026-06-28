شهردار تهران گفت: مسئولیت اسکان، تغذیه، خدمات شهری، حمل و نقل و امور تبلیغی و فرهنگی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب بر عهده شهرداری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا زاکانی، شهردار تهران در جلسه هماهنگی بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید با مدیران محلات که در ایوان شمس برگزار شد، با تأکید بر نقش برجسته مردم در قانون اساسی، از عدم اجرای کامل اصول آن در ۴۷ سال گذشته انتقاد کرد و حکمرانی محلات را یکی از بخش‌های مغفول‌مانده دانست که مشکلات امروز کشور را رقم زده است.

زاکانی در ابتدای این جلسه، با تشریح ساختار اداره کشور در قانون اساسی اظهار کرد: مطابق قانون در رأس هرم اداره کشور، دولت ملی با قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی قرار دارد که سیاست‌های کلان را تا پایین‌ترین سطح جامعه تعیین می‌کند. در بخش دوم، شورا‌های شهر و شهرداری‌ها هستند که بر اساس اصل ۱۰۰ قانون اساسی، مسئولیت تمام امور به جز مسائل سیاسی و امنیتی به آنها سپرده شده است.

وی افزود: نگاه نادرست به اصل ۱۰۰ باعث شده کشور از توان مدیریت محلی برای حل مشکلات محروم بماند، این در حالیست که عملکرد داوطلبانه و درخشان مدیریت شهری در بازسازی منازل تهران در دو جنگ اخیر، نمونه‌ای عینی از ظرفیت عظیم این بخش بود که توانست نصاب قابل توجهی در کشور ثبت کند.

شهردار تهران با اشاره به برنامه‌های دوره چهار ساله مدیریت خود تصریح کرد: در این دوره به دنبال ایجاد زمینه مدیریت واحد شهری بر اساس قاعده قانون اساسی هستیم و اکنون در موضوعات مختلفی از جمله انرژی، آموزش و پرورش و کالا‌های اساسی در حال تفاهم با دولت هستیم تا مسئولیت این بخش‌ها را بر عهده بگیریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، قاعده هرم مدیریت کشور را اداره امور به دست مردم در سطح محلات دانست و خاطرنشان کرد: در همین راستا، طی دوره ششم مدیریت به دنبال تبدیل سرا‌های محله به قرارگاه‌های هماهنگ‌کننده بودیم و هیئت امنایی تشکیل شد تا با پیوستگی میان مسجد و مدرسه، حداکثر استفاده از ظرفیت محلات صورت گیرد. نگاه ما به سرای محله یک مجموعه خودگردان صرفاً خدماتی نیست، بلکه به دنبال ایجاد شرایط مدیریت یکپارچه شهری با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها هستیم.

زاکانی در ادامه به اقدامات صورت‌گرفته برای رفع موانع مالی مدیریت شهری پرداخت و گفت: در ابتدای دوره ششم، میزان بدهی‌های شهرداری ۵۰۰ درصد بودجه شهر بود، اما امروز این رقم به ۱۰ درصد بودجه جاری رسیده و بودجه شهرداری تهران نیز طی این چهار سال ۱۱ برابر افزایش یافته است.

وی همچنین با ارائه آماری از توسعه خطوط مترو اعلام کرد: طول خطوط متروی تهران از سال ۷۵ تا ۱۴۰۰، ۲۶۹ کیلومتر بود و امروز این رقم به ۳۱۲ کیلومتر رسیده است و در پنج سال آینده به ۵۱۷ کیلومتر خواهیم رسید. حجم مالی این پروژه بزرگ با ۱۰ درصد نقدینگی کل کشور برابری می‌کند.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های گستره همکاری میان مجموعه مدیریت شهری و دولت پرداخت و گفت: در هفته‌های گذشته با دولت به تفاهم اولیه رسیده‌ایم که در صورت واگذاری شبکه بهداشت و سطح یک خدمات سلامت، مردم در سرا‌های محله صاحب پرونده سلامت خانواده شوند و دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز به‌عنوان پشتیبان تخصصی در ادامه مسیر قرار گیرند. همچنین در حوزه آموزش، برنامه تبدیل ۲۸۰۰ مدرسه فعلی تهران به ۴۵۰ مجتمع بزرگ‌مقیاس آموزشی بر اساس تفاهم‌های صورت‌گرفته در دستور کار است.

وی با اذعان به فقدان تجربه پیشین در زمینه مدیریت محله در کشور تصریح کرد: در مقام مدیریت محله، هنوز هیچ تجربه‌ای در کشور نداریم و با همراهی شما مدیران محلات به دنبال ایجاد یک الگوی موفق هستیم. راهی که شهر تا امروز طی کرده و همه خدمات و زحماتی که کشیده شده، کافی نیست. ما باید به سمتی برویم که بار اداره امور را به خود مردم منتقل کنیم تا آنها بر اساس انگیزه خود بتوانند در قاعده هرم اجتماعی ظرفیت جدیدی خلق کنند.

در بخش پایانی این نشست که به هماهنگی میان مدیران محلات و شهرداری تهران در اجرای شکوهمند مراسم تشییع پیکر رهبر شهید اختصاص داشت، زاکانی با اشاره به نتایج نظرسنجی‌ها از ابعاد بی‌سابقه حضور مردم در این مراسم خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود ۲۹ میلیون نفر برای وداع و ۱۶ و نیم میلیون نفر برای مراسم تشییع به تهران بیایند.

مسئولیت اسکان، تغذیه، خدمات شهری، حمل‌ونقل و امور تبلیغی و فرهنگی این جمعیت عظیم بر عهده شهرداری است. برای انجام این مأموریت، آمادگی خود را به سطح قابل قبولی رسانده‌ایم، اما باز هم پاسخگوی نیاز این جمعیت نیستیم و برای پیشبرد کار، نیاز به همراهی مردم داریم که در این میان، نقش مدیران محلات بسیار راهبردی است.

منبع: شهر

برچسب ها: شهردار تهران ، تشییع پیکر ، رهبر
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