با توجه به شلوغی استقلال در سمت راست خط دفاعی، احتمال جدایی مدافع جوان آبی‌ها وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - با پایان رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ و بازگشت تدریجی بازیکنان ملی‌پوش به فضای باشگاهی، وضعیت چند بازیکن تیم فوتبال استقلال در پست دفاع راست و خط میانی مورد بررسی کادر فنی این تیم قرار گرفته است.

در همین راستا، رامین رضاییان که عملکرد قابل توجهی در ترکیب تیم ملی در این رقابت‌ها داشته، در صورتی که پیشنهاد مناسب خارجی دریافت نکند، احتمال بازگشتش به استقلال وجود دارد. بر این اساس، کادر فنی استقلال برنامه‌هایی برای استفاده از این بازیکن در پستی جلوتر از دفاع راست نیز در نظر گرفته است تا بتوان از توان هجومی او در ساختار تیم بهره بیشتری برد.

در صورت بازگشت رضاییان، صالح حردانی به عنوان گزینه اصلی پست دفاع راست در ترکیب استقلال مدنظر قرار خواهد گرفت و قرار است مسئولیت‌های این پست را بر عهده بگیرد.

از سوی دیگر، این تغییرات احتمالی می‌تواند بر وضعیت سایر بازیکنان این پست نیز تأثیرگذار باشد. در همین ارتباط، سامان تورانیان که در فصل گذشته فرصت بازی محدودی در استقلال داشته، به دنبال جدایی از این تیم است و قصد دارد در تیمی به میدان برود که فرصت بیشتری برای حضور در ترکیب اصلی در اختیارش قرار دهد.

گفته می‌شود وضعیت نهایی این جابه‌جایی‌ها و تصمیمات فنی در روز‌های آینده و پس از جمع‌بندی کادر فنی استقلال مشخص خواهد شد.

برچسب ها: فوتبال ، تیم فوتبال استقلال
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