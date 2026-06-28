مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی، از تداوم اجرای پروژه‌های نگهداری و بهسازی در کریدور راهبردی تهران–بازرگان  با هدف ارتقای ایمنی و تسهیل ترانزیت در محورهای راهبردی آذربایجان‌غربی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارسلان شکری گفت: با هدف ارتقای ایمنی تردد، حفظ و افزایش کیفیت شبکه راه‌های استان و تسهیل عبور ناوگان ترانزیتی و مسافری، سه پروژه مهم در محورهای منتهی به پایانه‌های مرزی بازرگان و رازی در دست اجرا و آماده آغاز عملیات قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت این کریدور بین‌المللی اظهار کرد: محور تهران–بازرگان یکی از مهم‌ترین شریان‌های حمل‌ونقل کشور و مسیر اصلی اتصال ایران به ترکیه و اروپا به شمار می‌رود و نقش مؤثری در توسعه تجارت، ترانزیت کالا، صادرات و جابه‌جایی مسافران دارد؛ از این رو نگهداری و بهسازی مستمر این محور همواره در اولویت برنامه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی قرار گرفته است.

شکری خاطرنشان کرد: در قالب این طرح‌ها، سه پروژه به طول مجموع ۳۱ کیلومتر در محورهای خوی–قطور–رازی، بازرگان–ماکو–خوی و بازرگان–رند پیش‌بینی شده است. 

وی افزود: از این میزان، پروژه لکه‌گیری و روکش آسفالت محور خوی–قطور–رازی به طول ۵ کیلومتر هم‌اکنون در حال اجرا بوده و تاکنون ۳ کیلومتر روکش آسفالت و ۲ کیلومتر عملیات لکه‌گیری انجام شده و پیشرفت فیزیکی این پروژه به ۶۰ درصد رسیده است. 

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی ادامه داد: همچنین عملیات اجرایی پروژه‌های ۱۱ کیلومتری محور بازرگان–ماکو–خوی و ۱۵ کیلومتری محور بازرگان–رند پس از تکمیل مراحل آماده‌سازی آغاز خواهد شد.

شکری با بیان اینکه اجرای این پروژه‌ها تأثیر مستقیمی بر افزایش سطح ایمنی راه‌ها خواهد داشت، تصریح کرد: بهسازی رویه راه، حذف خرابی‌های آسفالت، ارتقای کیفیت مسیرهای ترانزیتی و کاهش مخاطرات جاده‌ای، علاوه بر افزایش رضایتمندی کاربران جاده‌ای، موجب کاهش زمان سفر، کاهش هزینه‌های نگهداری وسایل نقلیه، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و روان‌سازی تردد ناوگان باری و مسافری خواهد شد.

وی ادامه داد: توسعه و نگهداری زیرساخت‌های حمل‌ونقل در مسیرهای منتهی به مرزهای بازرگان و رازی، نقش مهمی در افزایش ظرفیت ترانزیت بین‌المللی، تسهیل مبادلات تجاری و تقویت جایگاه آذربایجان‌غربی به عنوان دروازه ارتباطی ایران با اروپا دارد و این اداره‌کل با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های فنی، اعتباری و اجرایی، روند اجرای پروژه‌ها را با جدیت دنبال می‌کند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی در پایان تأکید کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اجرای مستمر طرح‌های نگهداری و بهسازی در محورهای مواصلاتی استان، تلاش دارد ضمن حفظ سرمایه‌های ملی و افزایش دوام روسازی راه‌ها، بستر مناسب برای تردد ایمن، روان و پایدار کاربران جاده‌ای و ناوگان ترانزیتی را فراهم کرده و نقش استان را در شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی کشور بیش از پیش تقویت کند.

 

منبع؛ راهداری

برچسب ها: بهسازی جاده ها ، راهداری
خبرهای مرتبط
ایمن‌سازی محور قزلحصار آغاز شد
اختصاص ۵۵ میلیارد ریال اعتبار برای آسفالت معابر شهری مهاباد
سرپرست فنی مهندسی شرکت آزادراه امیرکبیر عنوان کرد؛
بهسازی آسفالت آزاد راه قم کاشان تا پایان خرداد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تداوم امدادرسانی هلال‌احمر به سیل‌زدگان ماکو/ خدمات امدادی به ۵۸ خانوار آسیب‌دیده ارائه شد
ضبط بیش از ۲ تن برنج از منزل مسکونی در میاندوآب
۱۰۵ روستای سلماس از نعمت گاز طبیعی برخوردارند
خسارات وارده به مناطق سیل‌زده سلماس به سازمان مدیریت بحران ارجاع داده می‌شود+ تصاویر
شتاب اجرای پروژه‌های نگهداری و بهسازی در کریدور تهران–بازرگان
آخرین اخبار
شتاب اجرای پروژه‌های نگهداری و بهسازی در کریدور تهران–بازرگان
ضبط بیش از ۲ تن برنج از منزل مسکونی در میاندوآب
خسارات وارده به مناطق سیل‌زده سلماس به سازمان مدیریت بحران ارجاع داده می‌شود+ تصاویر
۱۰۵ روستای سلماس از نعمت گاز طبیعی برخوردارند
تداوم امدادرسانی هلال‌احمر به سیل‌زدگان ماکو/ خدمات امدادی به ۵۸ خانوار آسیب‌دیده ارائه شد
برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کوتاه کبودان طی آذرماه سال جاری در ارومیه
وقوع سه حادثه رانندگی با ۷ مصدوم در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی
راه‌اندازی سرویس رایگان انتقال زائران اربعین از ارومیه به مرز تمرچین