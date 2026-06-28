باشگاه خبرنگاران جوان - ارسلان شکری گفت: با هدف ارتقای ایمنی تردد، حفظ و افزایش کیفیت شبکه راه‌های استان و تسهیل عبور ناوگان ترانزیتی و مسافری، سه پروژه مهم در محورهای منتهی به پایانه‌های مرزی بازرگان و رازی در دست اجرا و آماده آغاز عملیات قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت این کریدور بین‌المللی اظهار کرد: محور تهران–بازرگان یکی از مهم‌ترین شریان‌های حمل‌ونقل کشور و مسیر اصلی اتصال ایران به ترکیه و اروپا به شمار می‌رود و نقش مؤثری در توسعه تجارت، ترانزیت کالا، صادرات و جابه‌جایی مسافران دارد؛ از این رو نگهداری و بهسازی مستمر این محور همواره در اولویت برنامه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی قرار گرفته است.

شکری خاطرنشان کرد: در قالب این طرح‌ها، سه پروژه به طول مجموع ۳۱ کیلومتر در محورهای خوی–قطور–رازی، بازرگان–ماکو–خوی و بازرگان–رند پیش‌بینی شده است.

وی افزود: از این میزان، پروژه لکه‌گیری و روکش آسفالت محور خوی–قطور–رازی به طول ۵ کیلومتر هم‌اکنون در حال اجرا بوده و تاکنون ۳ کیلومتر روکش آسفالت و ۲ کیلومتر عملیات لکه‌گیری انجام شده و پیشرفت فیزیکی این پروژه به ۶۰ درصد رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی ادامه داد: همچنین عملیات اجرایی پروژه‌های ۱۱ کیلومتری محور بازرگان–ماکو–خوی و ۱۵ کیلومتری محور بازرگان–رند پس از تکمیل مراحل آماده‌سازی آغاز خواهد شد.

شکری با بیان اینکه اجرای این پروژه‌ها تأثیر مستقیمی بر افزایش سطح ایمنی راه‌ها خواهد داشت، تصریح کرد: بهسازی رویه راه، حذف خرابی‌های آسفالت، ارتقای کیفیت مسیرهای ترانزیتی و کاهش مخاطرات جاده‌ای، علاوه بر افزایش رضایتمندی کاربران جاده‌ای، موجب کاهش زمان سفر، کاهش هزینه‌های نگهداری وسایل نقلیه، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و روان‌سازی تردد ناوگان باری و مسافری خواهد شد.

وی ادامه داد: توسعه و نگهداری زیرساخت‌های حمل‌ونقل در مسیرهای منتهی به مرزهای بازرگان و رازی، نقش مهمی در افزایش ظرفیت ترانزیت بین‌المللی، تسهیل مبادلات تجاری و تقویت جایگاه آذربایجان‌غربی به عنوان دروازه ارتباطی ایران با اروپا دارد و این اداره‌کل با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های فنی، اعتباری و اجرایی، روند اجرای پروژه‌ها را با جدیت دنبال می‌کند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی در پایان تأکید کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اجرای مستمر طرح‌های نگهداری و بهسازی در محورهای مواصلاتی استان، تلاش دارد ضمن حفظ سرمایه‌های ملی و افزایش دوام روسازی راه‌ها، بستر مناسب برای تردد ایمن، روان و پایدار کاربران جاده‌ای و ناوگان ترانزیتی را فراهم کرده و نقش استان را در شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی کشور بیش از پیش تقویت کند.

منبع؛ راهداری