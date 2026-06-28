سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران به بازیکنان این تیم هشدار داده که مسائل انضباطی را رعایت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی تیم فوتبال استقلال، در جلسه‌ای با بازیکنان این تیم پیش از آغاز تمرینات فصل جدید، بر لزوم رعایت کامل مسائل انضباطی در اردوی آبی‌پوشان تأکید کرد و به بازیکنان هشدار داد که نظم تیمی در اولویت اصلی کادر فنی قرار دارد.

بختیاری‌زاده در این نشست ضمن اتمام حجت با بازیکنان استقلال اعلام کرد که هرگونه تخطی از قوانین انضباطی و چارچوب‌های تعیین‌شده از سوی کادر فنی، با برخورد جدی مواجه خواهد شد و در فصل پیش‌رو هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

سرمربی استقلال با اشاره به اهمیت نظم در مسیر موفقیت تیم، خواستار تمرکز کامل بازیکنان بر تمرینات و اهداف فنی شد و تأکید کرد که حفظ انضباط فردی و تیمی، یکی از ارکان اصلی موفقیت استقلال در رقابت‌های فصل جدید خواهد بود.

وی همچنین تصریح کرد که کادر فنی تلاش دارد با ایجاد فضای حرفه‌ای و منظم، شرایطی را فراهم کند تا استقلال بتواند در سه جام پیش‌رو با آمادگی کامل و کمترین حاشیه ممکن به میدان برود.

بختیاری‌زاده در پایان این جلسه بار دیگر از بازیکنان خواست با رعایت اصول حرفه‌ای، به تصمیمات فنی و انضباطی احترام بگذارند تا تیم بتواند فصل جدید را با انسجام کامل آغاز کند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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