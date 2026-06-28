رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: پایان جنگ در لبنان، بند اول تفاهم نامه بین ایران و آمریکا است و با جدیت پیگیر خاتمه جنگ در لبنان هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در گفتوگوی تلفنی با رئیس مجلس لبنان گفت: پایان جنگ در لبنان و حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور، جزء مهمی از بند اول تفاهم نامه اسلام آباد بین ایران و آمریکا است.
وی افزود: هدف ما خاتمه جنگ در لبنان، بازگشت آوارگان به خانه و کاشانه خود و رفع اشغالگری و خروج رژیم صهیونیستی از سرزمین لبنان است و ما با جدیت پیگیر این موضوع هستیم.
رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی بیان کرد: در گفتوگوهای سوئیس پس از اشاره جدی هیئت مذاکرهکننده ایران به موارد نقض این ماده مقرر شد یک واحد کنترل منازعه بین ایران، آمریکا و لبنان تشکیل شود و این واحد روند اجرای این ماده در لبنان را پیگیری کند
نبیه بری، رئیس مجلس لبنان با قدردانی ازمواضع جمهوری اسلامی ایران و هیئت مذاکرهکننده ایران تصریح کرد: آنچه شما در سوئیس پیگیری کردید در جهت منافع مردم لبنان است؛ اما دشمن صهیونیستی تلاش میکند موضوع اعاده حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان در چارچوب تفاهم اسلامآباد را از طریق دیگری دور بزند.
نبیه بری بیان داشت: تفاهم واشنگتن بین لبنان و رژیم صهیونیستی یک توطئه و فتنه است و امام علی (ع) میفرمایند فتنه بدتر از قتل است.
قالیباف و نبیه بری در این گفتگوی تلفنی بر برگزاری سریعتر نشست واحد کنترل منازعه برای کنترل و خاتمه جنگ در لبنان تاکید کردند.