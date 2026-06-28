رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: پایان جنگ در لبنان، بند اول تفاهم نامه بین ایران و آمریکا است و با جدیت پیگیر خاتمه جنگ در لبنان هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در گفت‌وگوی تلفنی با رئیس مجلس لبنان گفت: پایان جنگ در لبنان و حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور، جزء مهمی از بند اول تفاهم نامه اسلام آباد بین ایران و آمریکا است.

وی افزود: هدف ما خاتمه جنگ در لبنان، بازگشت آوارگان به خانه و کاشانه خود و رفع اشغالگری و خروج رژیم صهیونیستی از سرزمین لبنان است و ما با جدیت پیگیر این موضوع هستیم.

رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی بیان کرد: در گفت‌و‌گو‌های سوئیس پس از اشاره جدی هیئت مذاکره‌کننده ایران به موارد نقض این ماده مقرر شد یک واحد کنترل منازعه بین ایران، آمریکا و لبنان تشکیل شود و این واحد روند اجرای این ماده در لبنان را پیگیری کند

نبیه بری، رئیس مجلس لبنان با قدردانی ازمواضع جمهوری اسلامی ایران و هیئت مذاکره‌کننده ایران تصریح کرد: آنچه شما در سوئیس پیگیری کردید در جهت منافع مردم لبنان است؛ اما دشمن صهیونیستی تلاش می‌کند موضوع اعاده حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان در چارچوب تفاهم اسلام‌آباد را از طریق دیگری دور بزند.

نبیه بری بیان داشت: تفاهم واشنگتن بین لبنان و رژیم صهیونیستی یک توطئه و فتنه است و امام علی (ع) می‌فرمایند فتنه بدتر از قتل است.

قالیباف و نبیه بری در این گفتگوی تلفنی بر برگزاری سریع‌تر نشست واحد کنترل منازعه برای کنترل و خاتمه جنگ در لبنان تاکید کردند.

برچسب ها: لبنان ، محمدباقر قالیباف
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶۳
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۵ ۰۸ تير ۱۴۰۵
شما پیگیر مشکلات اقتصادی مردم باش البته نفست از جای گرم بلند میشه
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۹ ۰۸ تير ۱۴۰۵
چرا با جدیت پیگیر گرانی و تورم و مشکلات مردم نیستید؟
۰
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۹ ۰۸ تير ۱۴۰۵
چون منافعشون تو تورمه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۶ ۰۸ تير ۱۴۰۵
آن ها هم با جدیت دارند تفاهم نامه را نقض و شیعیان را به شهادت می رسانند. می گویند ما که با ایران تفاهم نکردیم امریکا کرده! موفق باشید.
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۳ ۰۸ تير ۱۴۰۵
دکتر قالیباف فرد با تجربه و باسواد برای امور کشور هست هرجا مدیریتی به او سپرده شده واقعا سربلند بود بنده هم سرباز ایشان در قرارگاه بازسازی خاتم انبیا بودم وهم موقعی که شهردار تهران بود دروروژه شعر آفتاب شاهد پیگیری ایشان در پروژه‌ای بودم و تنها کسی برج میلا را جمع کرد امیدواریم بازدم مبارک نهایی خود کشور را از تورم وبیکاری و گرانی نجات دهد .
خدا قوت مرد خستگی ناپذیر ایران
۱۳
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۷ ۰۸ تير ۱۴۰۵
اتفاقا به درد همین کارهایی که فرمودید می خورند ولی به درد این موضوع نمی خورند. ایشان مردی برای تمام فصول نیستند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۱ ۰۸ تير ۱۴۰۵
اسرائیل سگ هاری است که فقط زبان زور میفهمد
۹
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
رضا
۰۸:۰۸ ۰۸ تير ۱۴۰۵
نباید تفاهم ما به پایان جنگ لبنان با اسرائیل گره می خوردزیرا اسراییل ازروی لج لبنان را بیشتر زد ودستاویزی براش شد تا هرروز قراردادما وآمریکا را بهم بزند به هرجهت بهانه خوبی دستش دادیم
ما باید به امریکا می گفتیم سه جانبه یعنی امریکا اسراییل وحزب الله به تفاهم برسند بعد قردادتفاهم ما بدون شرط لبنان بسته می شد
۹
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۸ ۰۸ تير ۱۴۰۵
این نشانی غلط دادن است. اسراییل همان امریکاست و امریکا همان اسراییل. جالب است بعد از این همه تجربه باز مطابق همانی که دشمن می خواهد را تفسیر می کنید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۵ ۰۸ تير ۱۴۰۵
به همین خیال باشید.
خود غربی ها اعلام می کنند به هیچ توافقی و قرارداد که خودشان امضا می کنند، پایبند نیستند، بعد مسئولین ما دنبال می کنند.
۴
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۳۳ ۰۸ تير ۱۴۰۵
لبنان برای دفاع از ایران وارد جنگ شد. چقدر بی چشم رو هستن بعضیا
۱۶
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۱ ۰۸ تير ۱۴۰۵
پس پاشو برو لبنان بجنگ بی چشم و رو
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۱ ۰۷ تير ۱۴۰۵
عرضه دارید مشکل بانک ها رو درست کنید اول پول حقوق نمیاد به کارت مردم
۹
۶۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۶ ۰۸ تير ۱۴۰۵
ایشون سیاستمدار هس


نه بانک دار
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۷ ۰۷ تير ۱۴۰۵
لبنان به ما چه ربطی داره؟ خیلی عربا رو دوست دارید جمع کنید برید غزه و لبنان زندگی کنید
۳۵
۶۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۰ ۰۸ تير ۱۴۰۵
درود بر شما
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۷ ۰۷ تير ۱۴۰۵
آیا دولت لبنان مسئولیت این کار رو به شما داده یا از شما خواستن دخالت نکنید؟
یک کم شخصیت و پرستیژ برای ایران و ایرانی بد نیست بخدا
۲۶
۶۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۰ ۰۸ تير ۱۴۰۵
متحد ما حزب الله که بخشی از لبنان هست و برای کمک با ما وارد جنگ با اسراییل شد از ما خواسته
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۲ ۰۷ تير ۱۴۰۵
مومن شما هر وقت مشکلات داخلی مملکت رو که هر روز رو به وخامت میره حل کردین بعدا هر کاری خواستید انجام بدین ! خجالت هم خوب چیزی هست به خدا .
۱۶
۶۰
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Iran (Islamic Republic of)
ج
۲۲:۲۳ ۰۷ تير ۱۴۰۵
دوصد گفته چون نیم کردار نیست!
۰
۴۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۹ ۰۷ تير ۱۴۰۵
کاش اول به فکر خاتمه جنگ در ایران بودید
چرای که به خانه رواست به مسجد حرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام است حرام!
۲۴
۶۳
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-
ناشناس
۰۸:۵۰ ۰۸ تير ۱۴۰۵
هرگزشرافت ایرانی اجازه تمیدهد که حزب اللهی که برای ایران خودشو به خطرانداخت تنها بذاره وقطعادشمنان حزب الله نوکران وخوکهای ترامپ ونتانیابو هستند.همونایی که وسط مذاکرات بعدازجنگ12روزه به ایران حمله کردند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۱ ۰۷ تير ۱۴۰۵
تنگه هرمز باز هست یا بسته ؟
۴
۴۳
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۱۲۳
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