مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: ۲۳ حلقه چاه نفت و گاز در سه‌ماهه نخست امسال در مناطق نفت‌خیز خشکی و دریایی کشور حفر و تکمیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مرتضی فولادی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه ۲۳ حلقه چاه نفت و گاز در سه‌ماهه نخست امسال، با تلاش حفارمردان و به‌کارگیری ناوگان حفاری این شرکت، در مناطق نفت‌خیز خشکی و دریایی کشور حفر شد،گفت: از این تعداد چاه ۶ حلقه توسعه‌ای_توصیفی و ۱۷ حلقه تعمیری بوده است.

وی اظهار کرد: ۱۹ حلقه از چاه‌های تکمیل شده در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، یک حلقه در شرکت نفت فلات قاره و سه حلقه در قالب پروژه‌های حفاری، تکمیل و در اختیار شرکت‌های کارفرما قرار گرفت.

️فولادی با اشاره به اینکه متراژ حفاری در این مدت ۴۱ هزار و ۵۱۵ متر به ثبت رسید گفت: هم اکنون هشت دستگاه حفاری خشکی سنگین و سبک در مناطق عملیاتی درحال جابجایی است.

بر اساس این گزارش، شرکت ملی حفاری ایران هم‌اکنون ۷۳ دستگاه حفاری خشکی و دریایی (در کلاس‌های سبک، سنگین و فوق‌سنگین) در تملک دارد.

برچسب ها: حلقه چاه نفت ، مناطق نفت خیز
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