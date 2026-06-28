دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری توضیحاتی درباره بیانیه اخیر جمعی از اعضای این مجلس ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - توضیحات دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری به این شرح است: 

بسم الله الرحمن الرحیم
 ملت شریف ایران
با سلام و تحیات وافره
در پی انتشار بیانیه جمعی از اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری در رسانه ها؛ سؤالات و ابهاماتی در جامعه ایجاد شد؛ لذا دبیرخانه این مجلس لازم دانست نکاتی را جهت تنویر افکار عمومی به استحضار برساند:
۱ جایگاه مجلس خبرگان رهبری به فرموده بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تقویت رهبری است و آن چنان که در زمان حیات شریف امامین انقلاب (قدس سرهما) همواره حامی و پشتیبان رهبری نظام اسلامی و ولی فقیه بوده است اینک نیز همان مَشی را نسبت به رهبر معظم انقلاب اسلامی؛ حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) دارد.
۲ در رابطه با موضوع تفاهم نامه، مذاکرات و حوادث اخیر، تأکید می‌شود مسئولان امر دقیقاً باید همان نظری را که رهبری معظم تبیین نموده‌اند مد نظر قرار دهند و نظر مُطاع ایشان مطابق خطوط ترسیم شده کاملاً تأمین گردد و ذرّه‌ای نسبت به عهدشکنی دشمنان کوتاه نیایند و مردم ولایتمدار نیز خیابان را تا زمانی که رهبر معظم انقلاب تشخیص می‌دهند با قدرت حفظ نمایند.
۳ رسم مجلس خبرگان رهبری مطابق آیین نامه داخلی این مجلس، پیوسته این بوده که بیانیه‌های رسمی خبرگان یا از طریق صحن مجلس خبرگان به اطلاع عموم می‌رسیده و یا در فاصله اجلاسیه‌ها در مسائل حساس سیاسی و اجتماعی با امضاء رئیس مجلس خبرگان، یا هیئت رئیسه و یا دبیرخانه این مجلس انتشار می‌یافته است؛ اما اینکه عده‌ای از نمایندگان محترم آن هم تحت عنوان جمعی از اعضای خبرگان بیانیه منتشر کنند در طول ادوار این مجلس مرسوم نبوده است؛ لذا انتظار می‌رفت بانیان محترم تهیه و انتشار این بیانیه، وحدت خبرگان را حفظ کرده و همان گونه که به آنان پیشنهاد داده شد اقدام می‌نمودند و بیانیه مذکور پس از بحث و تبادل نظر بیشتر به صورت مرسوم از سوی دبیرخانه یا هیئت رئیسه خبرگان انتشار می‌یافت تا ابهامی در جامعه ایجاد نشود، اما متأسفانه این کار اتفاق نیفتاد و سؤالاتی را در اذهان نسبت به اعضای محترمی که نام آنها در ذیل این بیانیه نیامده است ایجاد کرد؛ در حالی که این عزیزان با اصل محتوا مخالفتی ندارند، اما یا به روش کار معترض بوده‌اند یا اساساً در جریان امر قرار نگرفته‌اند.
 در پایان با دعا برای تعجیل در فرج مولایمان حضرت صاحب الامر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و آرزوی سلامتی و توفیق برای رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) و سربلندی ملت عزیز ایران؛ امیدواریم در آینده مسیر این مجلس عظیم الشأن به سمتی که مطمح نظر دشمنان این انقلاب است کشیده نشود و از این جایگاه والا آن چنان که شایسته است حراست و صیانت واقعی صورت پذیرد ان‌شاءالله.

والسلام علیکم و رحمةالله دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

انتهای پیام

برچسب ها: مجلس خبرگان رهبری ، مذاکرات
خبرهای مرتبط
رئیس ستاد انتخابات کشور: در اولین فرصت انتخابات شورا‌ها برگزار می‌شود
یادداشت؛
از خرداد ۶۸ تا خرداد ۱۴۰۵؛ وحدت و همدلی، رمز ماندگاری ایران
بیانیه جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری پیرو پیام راهگشای رهبر انقلاب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کریدور جدید سپاه پاسداران در تنگه هرمز چه اهمیتی دارد؟
بیانیه وزارت امور خارجه درباره نقض مجدد تفاهم توسط آمریکا
رهبر معظم انقلاب: احقاق حقوق تضعیف‌شده ملت ایران باید پیگیری شود
فرماندهی ندسا خطاب به آمریکا: جهنم را تجربه خواهید کرد
عراقچی: دخالت در مدیریت ایران بر تنگه هرمز تنش‌ها را تشدید می‌کند
عمان در تنش‌های اخیر در تنگه هرمز تحت فشار آمریکا بوده است
ضرورت اجرای تعهد مندرج در بند یک یادداشت تفاهم خاتمه جنگ در لبنان
قالیباف: با جدیت پیگیر خاتمه جنگ در لبنان هستیم
آغاز رایزنی عراقچی در بغداد با ادای احترام به مقام شهید سلیمانی و دیدار با فواد حسین
شهادت رهبر انقلاب ملت را مبعوث کرد
آخرین اخبار
توضیحات دبیرخانه مجلس خبرگان درباره بیانیه جمعی از اعضای این مجلس
قالیباف: با جدیت پیگیر خاتمه جنگ در لبنان هستیم
ولایتی: حزب الله حافظ حقیقی استقلال لبنان است
عراقچی با رئیس جمهور عراق دیدار کرد
وزیرخارجه با نخست‌وزیر عراق دیدار کرد
ضرورت اجرای تعهد مندرج در بند یک یادداشت تفاهم خاتمه جنگ در لبنان
گفتگوی تلفنی قالیباف و نبیه بری
رهبر معظم انقلاب: احقاق حقوق تضعیف‌شده ملت ایران باید پیگیری شود
برخورد با فساد و حمایت از حقوق شهروندی زمینه‌ساز ارتقای سرمایه اجتماعی می‌شود
دادرسی عادلانه، مبارزه با فساد و صیانت از آزادی‌های مشروع، مطالبه جدی مردم است
عراقچی: دخالت در مدیریت ایران بر تنگه هرمز تنش‌ها را تشدید می‌کند
عمان در تنش‌های اخیر در تنگه هرمز تحت فشار آمریکا بوده است
بقائی: توسعه روابط با عراق در صدر اولویت‌های ایران باقی می‌ماند
شهادت رهبر انقلاب ملت را مبعوث کرد
پیام معاون اول رئیس‌جمهور به تیم ملی فوتبال
آغاز رایزنی عراقچی در بغداد با ادای احترام به مقام شهید سلیمانی و دیدار با فواد حسین
رئیس کمیسیون امنیت ملی: مجلس از ارتقای توان دفاعی حمایت می‌کند
تشکیل هیئت حسابرسی فرادستگاهی «تولید» در دیوان محاسبات کشور
بیانیه وزارت امور خارجه درباره نقض مجدد تفاهم توسط آمریکا
فرماندهی ندسا خطاب به آمریکا: جهنم را تجربه خواهید کرد
وزیر امور خارجه عازم عراق شد
کریدور جدید سپاه پاسداران در تنگه هرمز چه اهمیتی دارد؟
حزب‌الله لبنان در دفاع از اندیشه‌های جبهه مقاومت ثابت‌قدم است
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۷ تیر
عملیات قاطع موشکی و پهپادی سپاه در پاسخ به تجاوزهای آمریکا
بیانیه جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری پیرو پیام راهگشای رهبر انقلاب
محدوده و جزئیات برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید
غریب‌آبادی: مسئولیت عاملان جنایت سردشت را با جدیت پیگیری می‌کنیم
بقائی: حمایت‌های فنی و پشتیبانی از طرف‌های متجاوز به منزله همدستی در تجاوز است
عراقچی به عراق سفر می‌کند