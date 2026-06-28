باشگاه خبرنگاران جوان- وحید موسویان روز یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه تاکید کرد: دستور توقیف این خودرو‌های هنجارشکن صادر شده و برخی از آنان نیز توقیف شده‌اند.

وی بیان کرد: سال گذشته نیز ۱۸هزار خودرو در مرکز استان به دلایلی مانند انجام حرکات غیر متعارف یا حادثه‌ساز توقیف شده است.

دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد همچنین از امحای ۲۲۲دستگاه استخراج غیرمجاز که سال گذشته در نقاط مختلف کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری شده بود خبر داد.

رییس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد نیز از مختومه شدن ۲۳۴هزار فقره پرونده قضایی استان در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

محبوب افراسیاب عنوان کرد: از این تعداد چهار هزار پرونده قضائی در کهگیلویه و بویراحمد مسن و مربوط به سالیان گذشت بوده‌اند.

وی تعداد پرونده‌های قضایی موجود استان را چهارهزار فقره عنوان و افزود: در تلاش هستیم تا حداقل نیمی از این پرونده‌ها نیمه نخست سال جاری مختومه شود.

افراسیاب با اشاره به اینکه استان در زمینه مختومه شدن پرونده‌های قضایی رتبه دوم کشور را کسب کرده تصریح کرد: کاهش اطاله دادرسی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، تکریم ارباب رجوع و دسترسی آسان مردم به مسئولان قضایی از مهم‌ترین عوامل کسب رتبه دادگستری کهگیلویه و بویراحمد در میان استان‌های کشور بوده است.

افراسیاب با اشاره به رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی در حوزه آسیب‌های اجتماعی و امنیتی، اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت ارشاد، گفت‌و‌گو و اقدام‌های پیشگیرانه، بسیاری از مسائل بدون ایجاد تنش مدیریت شد.

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد همچنین از حمایت دستگاه قضایی از بخش تولید خبر داد و گفت: سال گذشته موانع سد راهه ۳۰ واحد تولیدی استان با حمایت‌های مراجع قضایی مرتفع شد.

وی از آغاز سومین دوره کارآموزی قضایی در استان خبر داد و افزود: جذب نیرو‌های نخبه بومی باعث شده که کهگیلویه و بویراحمد با ۲۵ قاضی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، رتبه نخست کشور را در سرانه برخورداری از قاضی کسب کند.

افراسیاب تأکید کرد: اولویت اصلی دستگاه قضایی ایجاد اطمینان و آرامش برای مردم است تا شهروندان دادگستری را پناهگاه مطمئن احقاق حقوق خود بدانند.

وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره آرای قضایی متفاوت تاکید کرد: این چالش ناشی از جوانی و کم تجربه بودن برخی قاضی‌های استان است.

افراسیاب اظهار داشت: تشکیل گروه مستشاری و برپایی دوره‌های آموزشی از برنامه‌های در حال اجرای دستگاه قضایی کهگیلویه و بویراحمد برای به حداقل رسیدن آرای متفاوت است.

برای ارج نهادن به مقام والای قضاوت و تکریم از مقام شامخ شهید مظلوم دکتر بهشتی نخستین مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که در هفتم تیرماه ۱۳۶۰ بر اثر انفجار بمب در محل دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شهادت شهید رسید، هفته اوّل تیرماه به عنوان هفته قوه قضائیه نامگذاری شده است.