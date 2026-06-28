مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت: بر اثر ریزش آوار در یک کارگاه ساختمانی در شهرستان کاشان، یک کشته و یک نفر زخمی بر جا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان- سیدمصطفی محتشمیان مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت: حادثه ریزش آوار در یک کارگاه ساختمانی در شهرستان کاشان ساعت ۷:۴۵ امروز در حوالی میدان صنعت کاشان اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: مصدوم این حادثه توسط نیرو‌های آتش نشانی به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان بیان کرد: علت بروز این حادثه ریزش، گودبرداری شده ناایمن کارگاه ساختمانی است.

محتشمیان گفت: ۱۴ نیروی آتش نشانی در این حادثه اقدام به امدادرسانی کردند.

وی افزود:دلیل فوت و مصدومیت این ۲ کارگر اتباع خارجی عدم ایمن سازی دیوار گودبرداری شده کارگاه ساختمانی بود.

برچسب ها: ریزش آوار ، آتش نشانی
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