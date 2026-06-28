باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی- حجت‌الاسلام و المسلمین رئیس کل دادگستری استان فارس همزمان با هفته قوه قضاییه در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای استان فارس، نقش رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی را در ایجاد آرامش، امید و دلگرمی در جامعه، به‌ویژه در ایام جنگ چهل‌روزه علیه میهن اسلامی، ستود و بر ضرورت تداوم تعامل میان دستگاه قضایی و رسانه‌ها تأکید کرد.

او با قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران، برنامه‌سازان و عوامل صدا و سیمای فارس اظهار داشت: بخش مهمی از آرامش و دلگرمی مردم در روز‌های دشوار، مرهون تبیین صحیح واقعیت‌ها، اطلاع‌رسانی دقیق و حضور مؤثر اصحاب رسانه و صدا و سیما در میدان است.

رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به عملکرد رسانه ملی در ایام جنگ چهل‌روزه علیه کشور، افزود: مجموعه صدا و سیما در این مقطع حساس، با حضور میدانی، تولید محتوای به‌هنگام و روایت دقیق وقایع، حقیقتاً سنگ تمام گذاشت و نقش ارزشمندی در حفظ روحیه عمومی و تقویت انسجام ملی ایفا کرد.

او همچنین با اشاره به فضای همدلی و هماهنگی ایجادشده میان دستگاه‌های مختلف استان تصریح کرد: خوشبختانه امروز روحیه همدلی، پختگی، درایت و تعامل سازنده در میان مجموعه‌های مهم و اثرگذار استان وجود دارد و در این میان، صدا و سیمای فارس و مجموعه قضایی استان نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک، همکاری‌های مؤثر و ارزشمندی را رقم زده‌اند.

رئیس کل دادگستری فارس در پایان با تقدیر از حضور میدانی خبرنگاران و تلاش شبانه‌روزی اصحاب رسانه، به‌ویژه کارکنان صدا و سیمای مرکز فارس، خاطرنشان کرد: انعکاس لحظه‌ای اخبار، تولید محتوای مسئولانه و روایت امیدآفرین از رویدادها، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا کرد که شایسته قدردانی است.

امیر رئوف، مدیرکل صدا و سیمای استان فارس نیز، در این دیدار، ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه قضایی استان، بر نقش برجسته این دستگاه در مدیریت امور استان تأکید کرد.

او با اشاره به هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی گفت: با وجود اصل تفکیک قوا، هم‌افزایی و تعامل سازنده میان نهاد‌ها نقش مهمی در حل مسائل استان دارد و این همکاری در فارس به‌خوبی مشهود است.

مدیرکل صدا و سیمای استان فارس همچنین با بیان اینکه رسانه می‌تواند در تبیین مسائل حقوقی برای مردم نقش‌آفرین باشد، پیشنهاد کرد موضوعات مهم حقوقی در قالب بسته‌های کوتاه و قابل‌فهم توسط قضات محترم و کارشناسان خبره تولید و از شبکه‌های صدا و سیما به‌صورت مستمر پخش شود.

او تأکید کرد: تجربه نشان داده است که مخاطبان ارتباط بیشتری با برنامه‌های کوتاه، کاربردی و تکرارشونده برقرار می‌کنند و این شیوه می‌تواند در افزایش آگاهی حقوقی جامعه بسیار مؤثر باشد؛ به‌ویژه در موضوعات جدیدی مانند قانون الزام.

رئوف در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری صدا و سیمای فارس و دستگاه قضایی استان، زمینه تولید محتوای تخصصی و اثرگذار برای مردم بیش از پیش فراهم شود.