باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال ایران در آخرین مسابقه‌اش از هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ ساعت ۱۵ امروز (یکشنبه، هفتم تیر) به مصاف کوبا رفت و سه بر یک (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۱، ۲۰ بر ۲۵ و ۳۰ بر ۲۸) به پیروزی رسید.

تیم ایران در هفته دوم مقابل فرانسه، آمریکا و ژاپن شکست خورد و برابر کوبا به پیروزی رسید.

مسابقات هفته پایانی مرحله مقدماتی از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه سال ۱۴۰۵ پیگیری خواهد شد و تیم ایران با اوکراین، آلمان، اسلوونی و ترکیه به میزبانی بلگراد صربستان دیدار می‌کند.

ترکیب ایران: مرتضی شریفی، علی حق‌پرست، محمد ولی‌زاده، عیسی ناصری، علی حاجی‌پور، عرشیا به‌نژاد و محمدرضا حضرت‌پور

سرمربی: روبرتو پیاتزا

ترکیب کوبا: کریستین توندیکه، خوزه ماسو، روبرتلندی سیمون، خاویر کنسپسیون، میگل آنخل لوپز، مارلون یانت هررا و یوندر گارسیا

سرمربی: خسوس کروز

گزارش بازی

ست اول: ۲۵ بر ۲۲ ایران

ولی‌زاده توپ خود را آرام به ست سیمون زد که از سمت زمین ایران بیرون رفت و ایران ۵ بر ۴ جلو افتاد. حق‌پرست سرویس قدرتی زد که پس از برخورد به دست گارسیا بیرون رفت و ایران به امتیاز ۷ رفت. این بازیکن بار دیگر سرویس زد که بعد از برخورد به دست هررا بار دیگر بیرون رفت و ایران ۸ بر ۶ پیش افتاد. حاجی‌پور در حالی که دو دفاع مقابلش بود، توپ را به بازوی کنسپسیون زد که با سرعت زیادی بیرون رفت و ایران ۱۲ بر ۱۰ به برتری خود ادامه داد. ماسو سرویس قدرتی روی دست حق‌پرست زد که این بازیکن نتوانست آن را دریافت کند. کوبا بازی را در امتیاز ۱۴ به تساوی کشاند. هررا در خط دفاع ناصری را جا گذاشت و آبشارش را در زمین ایران خواباند تا کوبا ۱۶ بر ۱۵ جلو بیفتد.

خانزاده برای زدن سرویس به زمین آمد که دو بازیکن کوبا برای دریافت سرویس قدرتی ملی‌پوش ایران به سمت همدیگر رفتند، اما هیچکدام موفق به دریافت نشدند و ایران ۱۸ بر ۱۷ به برتری رسید. در حالی که بازی ۲۱ بر ۱۹ به نفع ایران بود، یک رالی شکل گرفت که در آخرین رفت و برگشت حضرت‌پور زیر تور، توپ را دریافت کرد و سپس به دلاوری پاس داده شد، او هم توپ را به دست لوپز زد که بیرون رفت و ایران به امتیاز ۲۲ رسید. ایران ست را ۲۵ بر ۲۲ برنده شد.

ست دوم: ۲۵ بر ۲۱ ایران

شریفی آبشار خود را از کنار دست هررا زد که توپ روی خط کناری زمین کوبا جا گرفت و ایران به امتیاز اول ست رسید. امتیاز چهارم را به‌نژاد در نقش مهاجم گرفت؛ حضرت‌پور توپ را دریافت کرد و به‌نژاد که پاسور تیم است، در حالی که سیمون مقابلش بود آبشار زد و امتیاز گرفت. ناصری روی پاس سرعتی به‌نژاد آبشار زد که امتیاز گرفت و ایران ۹ بر ۷ جلو افتاد. ماسو از پشت خط یک سوم آبشار زد که بدون دفاع در زمین ایران جای گرفت تا این تیم به امتیاز ۱۳ برسد. سیمون سرویس‌اش را بیرون زد و ایران همچنان ۱۹ بر ۱۵ تیم برتر بود. بازی ۲۲ بر ۱۸ به سود ایران بود که کنسپسیون توپ خود را بدون برخورد به دست دفاع بیرون زد و امتیاز ۲۳ را به ایران داد. این بازیکن در فرود از ناحیه مچ پا دچار مصدومیت شدیدی شد که فریاد می‌کشید. بازی دقایقی برای رسیدگی به وضعیت بازیکن کوبا متوقف و در نهایت با برانکارد از زمین بازی خارج شد. ایران این ست را هم ۲۵ بر ۲۱ به سود خود تمام کرد.

ست سوم: ۲۵ بر ۲۰ کوبا

شریفی از بین دست‌های سیمون ویلسون توپ خود را زیر تور زمین خواباند و بازی را در شروع ست ۳ - ۳ مساوی کرد. توندیکه با یک پاس پایپ هررا را صاحب توپ کرد و او هم از بین دستان ولی‌زاده توپ را در زمین ایران جای داد تا بازی ۸ - ۵ به سود کوبا شود. کوبا امتیاز یازدهم را روی غفلت بازیکنان ایران گرفت؛ توپ در حال فرود در زمین حریف بود که هررا با پا ضربه زد. توپ از تور رد شد و وارد زمین ایران شد و هیچکدام از بازیکنان ایران دریافت نکردند. دلاوری سرویس خود را در خط انتهای زمین کوبا جا داد و ایران امتیاز ۱۱ را گرفت. سپس ولی‌زاده مهاجم حریف را دفاع کرد تا بازی ۱۵ - ۱۲ شود و کروز وقت استراحت بگیرد.

سیمون سرویسی پرقدرت روی دست حق‌پرست زد که مستقیم به زمین کوبا برگشت، یانت هررا بلافاصله بعد از برگشت توپ، آبشار زد تا این تیم ۲۲ - ۱۸ به پیروزی در ست نزدیک‌تر شود. کوبا در نهایت این ست را ۲۵ - ۲۰ برنده شد.

ست چهارم: ۳۰ - ۲۸ ایران

رقابت در شروع این ست نزدیک بود و تیم‌ها امتیاز به امتیاز پیش رفتند. بازی در امتیاز ۸ برابر بود که یانت هررا توپ را به دست شریفی زد. توپ تغییر جهت داد و بیرون رفت تا کوبا امتیاز ۹ را بگیرد. سپس بازیکنان سرویس سیمون را دریافت کردند، اما شریفی دفاع شد، بار دیگر توپ جمع شد و به‌نژاد به شریفی پاس داد که باز هم این بازیکن دفاع شدتا حریف به امتیاز ۱۰ برسد. بازی ۱۷ - ۱۵ به سود کوبا بود که خانزاده به زمین آمد و یک امتیاز مستقیم سرویس گرفت. در ادامه پاس گومز ارتفاع کمی داشت و سیمون نتوانست توپ را از تور رد کند تا بازی در امتیاز ۱۷ مساوی شود.

دو تیم در امتیازات پایانی پایاپای پیش رفتند و در نهایت این تیم ایران بود که ۳۰ بر ۲۸ پیروز ست چهارم شد و به دومین برد خود در لیگ ملت‌های والیبال دست یافت.