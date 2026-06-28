شروع ناگهانی تنگی نفس همراه با تورم در یک پا می‌تواند نشانه آمبولی ریوی باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر الکساندر میاسنیکوف پزشک روس اظهار داشت که شروع ناگهانی تنگی نفس همراه با تورم در یک پا می‌تواند نشانه آمبولی ریوی باشد.

میاسنیکوف اظهار داشت که یکی از برجسته‌ترین علائم هشدار دهنده آمبولی ریوی، تورم در یک پا همراه با تنگی نفس است. او توضیح داد که این می‌تواند نشان دهنده لخته خونی باشد که به ریه‌ها منتقل می‌شود و منجر به انسداد شاخه‌ای از شریان ریوی می‌شود که یک وضعیت تهدید کننده زندگی است.

وی افزود که سرفه خونی، همراه با افت ناگهانی سطح اشباع اکسیژن خون در غیاب بیماری ریوی شناخته شده، از دیگر شاخص‌های این بیماری است.

این پزشک خاطرنشان کرد که عدم تشخیص و درمان به موقع آمبولی ریوی می‌تواند در مدت کوتاهی منجر به مرگ شود.

میاسنیکوف توضیح داد که آمبولی ترومبوآمبولیک ریوی در نتیجه جدا شدن لخته خون از رگ‌های اندام تحتانی و مسدود شدن شریان ریوی یا یکی از شاخه‌های آن رخ می‌دهد.

او بر لزوم شروع فوری درمان با رقیق‌کننده‌های خون برای بیمارانی که این بیماری در آنها تشخیص داده شده است، تأکید کرد.

منبع: نووستی

برچسب ها: آمبولی ریه ، تنگی نفس ، تورم پا
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