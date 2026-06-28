وزیر آموزش و پرورش از اصلاح اساسنامه نهضت سواد آموزی و ارسال آن به دولت خبر داد و گفت: نهضت سوادآموزی نیازمند محتوایی متناسب با نسل امروز و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، قرآنی و تربیتی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، امروز یکشنبه، هفتم تیرماه در نشست با حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی و جمعی از مدیران ستادی، با تبیین برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش برای ارتقای جایگاه نهضت سواد آموزی، بر ضرورت به‌روزرسانی آن در عین حفظ هویت و ساختار تأکید کرد.

وی با بیان این که یکی از دغدغه‌های وزارت آموزش و پرورش همواره حفظ و تقویت ساختار نهضت سواد آموزی بوده است، اظهار کرد: در ماه‌های گذشته طرح مناسبی برای بازنگری در ساختار این مجموعه تدوین شده و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های مختلف، زمینه ارتقای کارآمدی و اثربخشی آن را فراهم کنیم.

کاظمی با اشاره به این که تحولات فرهنگی و تغییر نیاز‌های نسل جدید، بازنگری در شیوه‌های فعالیت نهضت را ضروری کرده است، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به رویکردی جدید، تفکری نو و تولید محتوای متناسب با مخاطبان نیاز داریم؛ چرا که تنها با پاسخ‌گویی به نیاز‌های روز می‌توان از ساختار ارزشمند نهضت سوادآموزی صیانت و مأموریت‌های آن را با قدرت ادامه داد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین از اصلاح اساسنامه نهضت سواد آموزی خبر داد و گفت: اساسنامه این مجموعه پس از بازنگری، بار دیگر برای طی مراحل قانونی به دولت ارسال خواهد شد تا زمینه فعالیت مؤثرتر آن فراهم شود.

وی در ادامه با قدردانی از نقش و تجربه حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی در سازمان نهضت سواد آموزی، تصریح کرد: برای نهایی شدن این مسیر و به سرانجام رسیدن اصلاحات، از همراهی و ظرفیت ارزشمند حاج‌آقا قرائتی بهره خواهیم گرفت.

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: هدف ما این است که نهضت سواد آموزی ضمن حفظ سرمایه‌ها و تجربیات ارزشمند گذشته، با ساختاری روزآمد، محتوایی متناسب با اقتضائات نسل جدید و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های فرهنگی و مردمی، مأموریت خود را با اثربخشی بیشتری دنبال کند.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه ضمن ارائه گزارشی؛ اعتکاف را یکی از مؤثرترین بستر‌های تربیتی برای نسل نوجوان و جوان دانست و با اشاره به استقبال گسترده دانش‌آموزان از این آیین معنوی، گفت: امسال حدود ۱۲ هزار مسجد در سراسر کشور میزبان مراسم اعتکاف بودند که از این تعداد، ۶ هزار مسجد به حضور دانش‌آموزان اختصاص داشت؛ ظرفیتی کم‌نظیر که نشان می‌دهد اعتکاف می‌تواند یکی از مهم‌ترین فرصت‌های تربیتی در نظام تعلیم و تربیت باشد.

وی با اشاره به برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش در حوزه ترویج فرهنگ نماز نیز، خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد عملکرد مجموعه آموزش و پرورش در حوزه اقامه نماز و توسعه فرهنگ نماز در مدارس، نسبت به سال گذشته ارتقا یابد و با اجرای برنامه‌های نوآورانه، زمینه مشارکت بیشتر دانش‌آموزان در فعالیت‌های دینی و تربیتی فراهم شود.

منبع: وزارت آموزش و پرورش

برچسب ها: آموزش و پرورش ، نهضت سوادآموزی
خبرهای مرتبط
طرح‌های جبرانی تابستانی برای جلوگیری از بازماندگی تحصیل اجرا می‌شود
بسیج کامل امکانات آموزش و پرورش برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید
کاظمی: زمان امتحانات نهایی تغییر نمی‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گزارش رسمی بیمارستان شهدای تجریش از روند بستری و شهادت دکتر کمال خرازی
کاظمی: زمان امتحانات نهایی تغییر نمی‌کند
نگه داشتن ادرار باعث بروز عفونت می‌شود
آغاز ثبت‌نام کتاب‌های پایه‌های ورودی از امروز
شکستن طلسم ۲۱ ساله در پذیرش نخبگان/ اضافه شدن المپیاد‌های هوش مصنوعی و اقتصاد به لیست المپیاد‌های دارای امتیاز
دستور سازمان غذا و دارو برای جمع‌آوری پودر‌های وزن‌دهی «رویال»
مشارکت بیش از یک میلیون دانش‌آموز در برنامه‌های حفظ قرآن
خانواده‌ها از مراجعه به مراکز آزمون در ایام امتحانات نهایی خودداری کنند
تاکید وزیر علوم ایران و وزیر آموزش ملی ترکیه بر گسترش همکاری‌های علمی
هشدار نسبت به گرمازدگی/ مصرف مداوم آب و مایعات، مهم‌ترین راه پیشگیری
آخرین اخبار
آمبولی ریوی کشنده و علائم هشداردهنده اولیه آن
کاظمی: نهضت سوادآموزی با حفظ هویت، متناسب با نیاز‌های امروز بازطراحی می‌شود
«کرم کامپیوتری هوشمند»؛ یک حمله سایبری جدید بدون دخالت انسان 
خانواده‌ها از مراجعه به مراکز آزمون در ایام امتحانات نهایی خودداری کنند
هشدار نسبت به گرمازدگی/ مصرف مداوم آب و مایعات، مهم‌ترین راه پیشگیری
بسیج کامل امکانات آموزش و پرورش برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید
گزارش رسمی بیمارستان شهدای تجریش از روند بستری و شهادت دکتر کمال خرازی
دستور سازمان غذا و دارو برای جمع‌آوری پودر‌های وزن‌دهی «رویال»
تاکید وزیر علوم ایران و وزیر آموزش ملی ترکیه بر گسترش همکاری‌های علمی
نگه داشتن ادرار باعث بروز عفونت می‌شود
شکستن طلسم ۲۱ ساله در پذیرش نخبگان/ اضافه شدن المپیاد‌های هوش مصنوعی و اقتصاد به لیست المپیاد‌های دارای امتیاز
مشارکت بیش از یک میلیون دانش‌آموز در برنامه‌های حفظ قرآن
کاظمی: زمان امتحانات نهایی تغییر نمی‌کند
آغاز ثبت‌نام کتاب‌های پایه‌های ورودی از امروز
چالش اصلی علوم شناختی در ایران کمبود فناوری نیست
دستیابی ایران به فناوری تولید آجرهای سکوریتی + فیلم
بومی‌سازی فناوری فضایی، سپر تداوم پروژه‌های راهبردی ایران + فیلم 
توضیح رئیس سازمان غذا و دارو درباره هزینه کرد ۷۰۰ میلیون دلاری برای دارو
باورهای نادرست درباره مواد مخدر، پیشگیری از اعتیاد را با چالش مواجه کرده است
کاروان ملی رباتیک ایران راهی رقابت‌های جهانی ربوکاپ شد